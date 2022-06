Tom Cruise đang là vua phòng vé Bắc Mỹ

"Top Gun: Maverick" đang đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Phim dự kiến nâng tổng doanh thu nội địa lên 290 triệu USD vào cuối tuần.

Theo Variety, Tom Cruise giữ vững phong độ ông hoàng phòng vé trong nước. Top Gun: Maverick đang vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng vào cuối tuần thứ hai ra mắt. Phim thu về 25 triệu USD vào thứ sáu từ 4.751 cụm rạp. Sau khi có doanh thu mở màn lớn nhất trong nước tại 4.732 rạp chiếu, có thêm 19 rạp phim nữa phát hành tác phẩm của Paramount.

Hãng phim dự kiến ​​thu được 84,5 triệu USD tính đến hết chủ nhật. Tuy giảm khoảng 33% so với 124 triệu USD trong ba ngày mở màn, nhưng đây là thành tích tốt. Theo Variety, mức giảm trên đánh dấu sự sụt giảm nhỏ nhất tại phòng vé nội địa với một bộ phim có doanh thu trên 100 triệu USD .

Để so sánh, các bộ phim có doanh thu cao gần đây như Doctor Strange in the Multiverse of Madness và The Batman giảm lần lượt 67% và 50% trong tuần thứ hai ra mắt.

Hành trình "chinh phục bầu trời" của Tom Cruise được đánh giá tích cực. Ảnh: Paramount Pictures.

Ngay cả với chính Tom Cruise, mức giảm 33% cũng là kỷ lục. Bom tấn gần nhất của nam diễn viên là Mission: Impossible - Fallout (2018) giảm đến 42% trong tuần thứ hai công chiếu.

Những điều này cho thấy Maverick đang làm rất tốt. Ngoài thành công về phòng vé, đây là bộ phim hiếm hoi được điểm A+ trên Cinema Score và cho thấy sự đồng tình từ khán giả đến giới phê bình.

Paramount kỳ vọng Top Gun: Maverick nâng doanh thu nội địa lên 290 triệu USD cho đến hết chủ nhật. Đây là bộ phim thành công nhất của Tom Cruise tại phòng vé trong nước, vượt mốc 243,3 triệu USD của War of the Worlds (2005).

Top Gun: Maverick sớm cạnh tranh bom tấn khác là Jurassic World: Dominion phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 10/6. Tại nước ngoài, Universal có các suất chiếu sớm và thu về 16,5 triệu USD . Tác phẩm dự kiến thu 50 triệu USD ngày mở màn tại Bắc Mỹ.

Doctor Strange 2 hiện đứng thứ hai doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: Marvel Studios.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness hiện đứng vị trí thứ hai tại phòng vé. Phim thu về 2,6 triệu USD vào thứ sáu, dự kiến đạt 388,6 triệu USD vào cuối tuần. Phim đang muốn vượt mức 389 triệu USD của Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) để trở thành phim có doanh thu cao thứ chín của Disney.