Tom Cruise bị cảnh báo hãy tránh xa Shakira

Theo Mirror, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận tấn công Tom Cruise, sau khi tài tử được nhìn thấy trò chuyện vui vẻ với Shakira tại giải đua xe công thức 1 Miami ở Florida (Mỹ).

Nhiều tài khoản cùng bình luận một dòng chữ: "Hãy tránh xa cô ấy ra", trong khi những người khác đặt câu hỏi: "Ai sẽ giải cứu Shakira khỏi Tom Cruise?".

Sở dĩ khán giả không muốn Cruise và Shakira thành đôi vì họ sợ ca sĩ người Colombia sẽ đau khổ giống như Katie Holmes và Nicole Kidman. TMZ cho rằng giáo phái Scientology là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ ly hôn của Cruise, người chịu hậu quả nặng nề nhất không ai khác ngoài hai vợ cũ của tài tử.

Ngày 7/5, Cruise xuất hiện rạng rỡ bên Shakira khi họ cùng tham dự giải đua xe công thức 1 Miami ở Florida. Sau đó, nam chính Top Gun: Maverick và ca sĩ người Colombia còn được nhìn thấy trò chuyện trước dãy phòng khách sạn.

Nguồn tin Page Six cho biết sau lần gặp gỡ này, Cruise quan tâm đến việc theo đuổi Shakira. "Shakira cần chiếc gối mềm để tựa vào, và đó có thể là Tom", tờ báo viết, đồng thời nói thêm rằng Cruise có lợi thế đẹp trai và tài năng.

Nguồn tin khác kể Cruise mê mẩn vẻ quyến rũ của Shakira và đã gửi hoa cho diva nhạc pop. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo TMZ, Cruise bị coi là ác mộng của các minh tinh Hollywood. Nhiều bạn diễn nữ từng chia sẻ trải nghiệm tệ khi làm việc chung với Cruise. Thandie Newton, Leah Remini là hai trong những sao nữ không ngại kể xấu về Cruise.

"Tôi rất sợ Tom. Anh ấy rất thích chỉ huy và luôn cố gắng trở thành người tốt nhưng lúc nào cũng căng thẳng", Newton chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Vulture về trải nghiệm đóng Nhiệm vụ bất khả thi 2 với Cruise.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.