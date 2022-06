Tokyo trải qua tháng 6 nóng nhất trong gần 150 năm

Sức nóng ở Tokyo đo được 35,1 độ C vào lúc 13h ngày 28/6, theo giờ địa phương, sau ba ngày liên tiếp nhiệt độ lên đến 35 độ C. Đây được xem đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong tháng 6 kể từ năm 1875. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo nhiệt độ ở thành phố có thể đạt mức cao nhất là 36 độ C vào ngày 30/6 và 35 độ C vào ngày 1/7, theo Reuters.