Tôi vực dậy nhờ sự động viên từ người lạ

Tôi là sinh viên ngành tâm lý học, vừa rồi, tôi phải tham gia kỳ thực tập dài 3 tháng để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp ra trường.

Ở chỗ thực tập đầu tiên, tôi quen Như Ý, ứng viên thi tuyển vào cơ quan này khi nhắn tin vài lần trao đổi lịch phỏng vấn. Tuy nhiên sau đó, bạn quyết định đến nơi khác phù hợp hơn nên chúng tôi chưa có cơ hội làm thân thì đã hết duyên cùng làm việc. Bởi vậy, đối với tôi, bạn cũng chưa tính là một người bạn hay đồng nghiệp và sau này có lẽ sẽ trở thành người lạ.

Khi kỳ thực tập gần kết thúc, cũng sắp đạt chỉ tiêu cần để gửi về trường, tôi lại quyết định bỏ ngang tất cả, làm lại từ đầu vì cảm thấy không học hỏi được điều gì từ nơi này.

Tất nhiên khi đó, với áp lực thời gian và cả điểm số, việc đưa ra quyết định này không hề dễ dàng đối với tôi. Đã có lúc tôi muốn nhắm mắt "cố tiếp cho xong" bởi tiếc công sức đã bỏ ra, nhưng thời gian trôi qua, tôi không muốn làm trái cảm xúc của mình.

Giữa lúc ấy, dù chẳng phải người thân quen, Ý đã nhắn tin động viên, vực dậy tinh thần tôi khi biết chuyện. Nhờ những tin nhắn từ Ý, tôi có thêm dũng khí để làm lại, có lẽ chính bạn cũng không biết sự ủng hộ của bạn khi đó có ý nghĩa lớn như thế nào đối với tôi.

Giờ, tôi đã tìm được nơi thực tập mới và xoay xở được để hoàn thành đúng hạn. Tôi muốn cảm ơn Ý nhiều vì đã đến đúng lúc như vậy. Có lẽ đây cũng là lý do khiến tôi tin mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của mình đều có lý do cả.

(Thái Trân, TP.HCM)

