'Tôi vẫn hạnh phúc dù bị gọi là bà cô chưa chồng'

Không kết hôn, không con cái đang là lựa chọn được nhiều nữ giới theo đuổi. Dù ngày càng phổ biến, xu hướng này vẫn vấp phải điều tiếng.

Zing trích dịch bài đăng trên The Guardian của nữ tác giả người Anh Emma John, đề cập đến quan điểm về xu hướng sống độc thân, không vướng bận chồng con của nhiều phụ nữ hiện đại.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc Kate - chị gái tôi - thông báo về việc mang thai. Hôm đó, tôi đang tụ tập cùng vài người bạn ở nhà thì được chị gọi vào nhà vệ sinh để "nói chuyện riêng".

"Em sắp trở thành dì đó", Kate trịnh trọng tuyên bố.

Nét mặt nghiêm trọng của chị gái cùng ý nghĩ "sắp lên chức" khiến tôi bật cười. Chỉ vài tháng nữa, tôi sẽ trở thành dì ở độ tuổi 30 dù chưa có người yêu, chưa kết hôn.

Thực ra, tôi thích cuộc sống độc thân như vậy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé lại vô tình hằn sâu hình tượng "bà cô chưa chồng" của tôi.

Emma John (trái) và chị gái Kate John. Ảnh: NVCC.

Những bà cô chưa chồng

Tại Anh, "spinster" - chỉ phụ nữ chưa chồng - được sử dụng khá rộng rãi. Năm 2005, chính phủ chính thức loại bỏ từ này khỏi các văn bản chính thống. Nhưng tới nay, nhiều người vẫn dùng "spinster" với ý chế giễu, mỉa mai các cô gái quá lứa lỡ thì.

Tôi từng tự hỏi, liệu có danh từ nào thay thế cho "spinster" hay không? "Free women" - những phụ nữ tự do, "lifelong singles" - độc thân trọn kiếp? Tất cả danh xưng này đều khiến chị em chưa chồng con trông như món hàng tồn kho trong siêu thị.

Quan điểm phân biệt đối với nữ giới độc thân không chỉ phổ biến ở phương Tây. Tại Nhật Bản, phụ nữ trên 25 tuổi mà chưa có người yêu được ví với "bánh Giáng sinh", tức họ đã mất đi giá trị. Còn ở Trung Quốc, phụ nữ trong độ tuổi 20 chưa lập gia đình được gọi là "thặng nữ" (sheng nu), giống như "hàng ế".

Ngày càng nhiều phụ nữ theo đuổi xu hướng sống độc thân, không chồng con. Ảnh: Getty.

Dẫu vậy, ngày càng nhiều chị em lựa chọn cuộc sống độc thân. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, số lượng phụ nữ không kết hôn ở nhóm 40-70 tuổi tăng gần 500.000 người trong khoảng 2002-2018.

Giờ đây, không kết hôn, không chồng con, tập trung cho cuộc sống cá nhân là lựa chọn được nhiều nữ giới theo đuổi. Dù ngày càng trở nên phổ biến, xu hướng này vẫn vấp phải điều tiếng từ dư luận xã hội.

Áp lực khi còn độc thân

Trái với định kiến "phụ nữ chưa chồng thường khó tính, ích kỷ và dễ ghen tỵ" thường thấy, tôi vẫn luôn bận rộn với công việc, gặp gỡ người mới và có nhiều sở thích trong cuộc sống. Những lúc cô đơn, tôi cũng nghĩ đến việc yêu đương và thường tìm kiếm đối tượng trên các ứng dụng hẹn hò.

Nhưng thực tế, độ tuổi kết hôn trung bình ở Anh là 31,5 với nữ giới và 33,4 ở nam giới. Đáng nói, số lượng người độc thân trong độ tuổi 35-47 đa số là phụ nữ. Do đó, những chị em độc thân ngoài 30 như tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm người phù hợp.

Tuy nhiên, đáng sợ hơn cả nỗi cô đơn chính là áp lực từ gia đình, xã hội. Hiện tại, khi chị gái chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, câu chuyện lấy chồng một lần nữa ập đến với tôi.

Nhiều ý kiến cho rằng chỉ kết hôn, sinh con mới khiến con người trưởng thành. Ảnh: The Conversation.

Trong cuốn The Tenacity of the Couple-Norm, giáo sư Sasha Roseneil cho biết nhiều ý kiến quan niệm kết hôn, sinh con là quá trình đánh dấu sự trưởng thành của con người.

"Với những người ủng hộ, việc có một mối quan hệ lâu dài rồi tiến tới hôn nhân là chuẩn mực xã hội. Điều này khiến người độc thân cảm thấy tự ti, thất bại và nghi ngờ về lựa chọn của mình", giáo sư Roseneil viết.

Bên cạnh áp lực từ việc đi ngược chuẩn mực xã hội, không ít người theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn lo lắng về tương lai. "Liệu ta có đang bỏ lỡ những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời do tình yêu và hôn nhân đem lại?", "Ai sẽ chăm sóc ta ở tuổi xế chiều?" là vài câu hỏi xuất hiện trong tâm trí họ.

"Tôi từng phỏng vấn rất nhiều phụ nữ châu Âu. Hầu hết đều bày tỏ yêu thích với cảm giác tự do khi sống một mình, song cũng sợ bỏ lỡ nhiều điều điều thú vị khi chọn không kết hôn", giáo sư Roseneil nhận định.

Hạnh phúc với lựa chọn của mình

Là phụ nữ hiện đại, tôi nghĩ chị em không nên cảm thấy tự ti, xấu hổ hay sợ hãi vì lựa chọn theo đuổi chủ nghĩa độc thân.

Paul Dolan, nhà khoa học hành vi tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (Anh), nhận về nhiều luồng ý kiến phản hồi sau khi công bố nghiên cứu chỉ ra phụ nữ không kết hôn hạnh phúc hơn những người đã lập gia đình.

Phụ nữ nên cảm thấy tự tin, hạnh phúc với lựa chọn của mình. Ảnh: Getty.

"Nhiều độc giả nữ độc thân gửi thư cảm ơn tôi vì chứng minh lựa chọn của họ là hợp lý. Song, vẫn còn một số ý kiến trái chiều cho rằng không kết hôn, sinh con là một sự sỉ nhục, ích kỷ", ông Dolan nói.

Mọi thứ đang dần thay đổi. Với số lượng phụ nữ chọn sống độc thân ngày càng tăng lên, những "bà cô chưa chồng" như chúng ta không nên tự ti, xấu hổ vì chọn không lấy chồng, cần thành thật với bản thân và tin tưởng vào hạnh phúc cá nhân.