Tối ưu dinh dưỡng cho mèo cưng

Lựa chọn được thực phẩm giàu dinh dưỡng và cân đối khẩu phần sẽ giúp mèo của bạn phát triển toàn diện thể chất, hạn chế bệnh về tiêu hóa…

Một lưu ý quan trọng khi chăm sóc mèo là dinh dưỡng. Lượng thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng của mèo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có lứa tuổi, cân nặng, nhu cầu vận động… Dựa trên độ tuổi, bạn có thể chọn thực phẩm phù hợp với thể trạng của mèo cưng.

Thức ăn giàu dưỡng chất cho mèo con

Trong những tháng đầu đời, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng giúp mèo phát triển toàn diện. Vì hệ miễn dịch và tiêu hóa của mèo con còn non nớt nên bạn cần cân nhắc loại thức ăn phù hợp.

Dinh dưỡng của mèo trong những tháng đầu đời rất quan trọng.

Thông thường mèo con 3-8 tuần tuổi vẫn bú sữa mẹ. Tuy nhiên ở giai đoạn này, mèo bắt đầu mọc răng nên có thể bắt đầu tập ăn. Sau khi tham khảo chế độ ăn khoa học, bạn nên chọn loại hạt dinh dưỡng được thiết kế riêng cho mèo con.

Tín đồ yêu mèo thường chọn các sản phẩm hạt từ thương hiệu Minino Yum và Minino của Tập đoàn ADM. Từ tháng 7, ADM ra mắt dòng sản phẩm cao cấp Minino Plus - với bộ đôi Minino Plus Kitten cho mèo con và Minino Plus Adult cho mèo trưởng thành.

Minino Plus Kitten là thức ăn dinh dưỡng dành cho mèo con.

Minino Plus Kitten mang hương vị của trứng, sữa, không chỉ kích thích sự thèm ăn mà còn cung cấp dinh dưỡng cân bằng cho mèo con. Hạt được sản xuất theo công thức độc quyền, dựa trên hệ thống các lợi ích dinh dưỡng Vital 5, tập trung chăm sóc 5 cơ quan của mèo con gồm: Cơ, hệ tiêu hoá, mắt, não bộ và hệ miễn dịch.

Dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa của mèo trưởng thành

Khi mèo được 1 tuổi và bước vào giai đoạn trưởng thành, việc chăm sóc sẽ nhàn hơn. Giai đoạn này, mèo phát triển gần như hoàn thiện và biết tự ăn uống. Dù vậy, một số mèo trở nên kén ăn, có nhiều thói quen không tốt như ít uống nước, thích liếm lông. Đây là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khoẻ, đặc biệt là bệnh liên quan đến hệ tiêu hoá, thận và tiết niệu.

Để giúp thú cưng khỏe mạnh và hạn chế mắc bệnh tiêu hóa, bạn cần thay đổi chế độ dinh dưỡng phù hợp với mèo trưởng thành.

Minino Plus Adult cung cấp dinh dưỡng tối ưu cho mèo trưởng thành.

Bạn có thể lựa chọn sản phẩm Minino Plus Adult với công thức dinh dưỡng tối ưu, hỗ trợ da - lông, hệ tiêu hoá, mắt, tiết niệu và tim mạch khoẻ mạnh.

Cụ thể, sản phẩm chứa omega 3 và 6 giúp làm đẹp lông; bổ sung nấm men, probiotic, yucca, chất xơ giúp kiểm soát tình trạng búi lông cũng như hỗ trợ tiêu hóa. Sản phẩm có độ pH đạt chuẩn trong việc bảo vệ, tăng cường sức khoẻ đường tiết niệu.