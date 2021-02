'Tôi ước mình ở lại Vũ Hán thay vì lên máy bay di tản'

Matt Raw, một trong những công dân Anh đầu tiên được sơ tán khỏi Vũ Hán vào cuối tháng 1/2020, cho biết ông ước mình "chưa bao giờ lên chuyến bay đó".

Vào ngày 31/1/2020, Matt Raw - một người đàn ông quốc tịch Anh 39 tuổi - đã lên máy bay cùng vợ và mẹ để di tản khỏi thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), sau khi thành phố này bị phong tỏa do dịch Covid-19.

Ban đầu, ông Raw không dự định lên chuyến bay cứu trợ vì chính phủ Anh cho biết chuyến bay trên chỉ dành riêng cho công dân Anh. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Raw phải bỏ vợ mình, một người Trung Quốc, ở lại Vũ Hán.

Tuy nhiên, một vài giờ trước khi chuyến bay dự kiến khởi hành, chính phủ Anh đã thông báo sẽ chào đón các thành viên gia đình người Trung Quốc của các công dân Anh. Anh cùng vợ và mẹ vợ mình nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đến sân bay để bay đến Anh.

Khoảnh khắc ông Matt Raw rời khu cách ly. Ảnh: Getty.

Sau khi hạ cánh, họ được đi cách ly tập trung trong vòng 14 ngày tại một bệnh viện. Họ sau đó đều được xuất viện khi có kết quả âm tính với Covid-19.

Nhưng từ giây phút này, những điều tồi tệ mới xảy đến với ông Raw và gia đình ông.

Ông Raw cho biết sau khi về nhà, ông và gia đình đã ngay lập tức bị bắt nạt trên mạng vì nhiều người tin rằng ông, cũng như nhiều người khác được di tản từ Vũ Hán, là nguyên nhân khiến dịch Covid-19 xuất hiện và lan rộng ở Anh. Những đe dọa này vẫn tồn tại đến nay.

"Tôi rất đau lòng vì người ta thực sự nghĩ như vậy. Chúng tôi là những người đã nói với chính phủ Anh rằng kế hoạch ban đầu của họ, trong đó cho phép chúng tôi tự cách ly ở nhà thay vì cách ly tập trung, là hoàn toàn không ổn", ông Raw cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không hề muốn mang virus đến Anh. Không ai trong chúng tôi muốn như vậy. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể".

Ông cũng cho biết mình cảm thấy hối tiếc vì đã quyết định quay trở về Anh.

"Họ đã nói dối chúng tôi. Họ nói chúng tôi hãy rời khỏi Vũ Hán và trở về Anh để được an toàn. Giờ đây, tôi nhận ra chúng tôi sẽ an toàn và tự do hơn nhiều nếu ở lại Trung Quốc", ông Raw chỉ trích chính quyền Anh.

"Ở Vũ Hán, chúng tôi sẽ sống không thoải mái trong căn hộ nhỏ của mình trong hai hay ba tháng, nhưng sau đó cuộc sống sẽ trở lại bình thường do virus đã bị loại trừ", ông Raw bình luận.