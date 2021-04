Tôi tham gia hành trình siêu xe tại Việt Nam

Cùng lăn bánh với khoảng 50 chiếc xe thể thao và siêu xe là trải nghiệm đáng nhớ, khi tôi có đam mê từ nhỏ với những chiếc supercar.

VietRally là hành trình siêu xe quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay. Theo những thông tin ban đầu, hành trình này sẽ quy tụ trên dưới 50 chiếc xe thể thao và siêu xe, nhiều hơn đáng kể so với những hành trình siêu xe trước đây tại Việt Nam.

Qua một số mối quan hệ, tôi được tham gia sự kiện này. Tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ, vì siêu xe là niềm đam mê của tôi từ khi còn nhỏ.

Nghĩ tới việc được chạy trên những chiếc xe mạnh mẽ và nghe tiếng động cơ gầm rú cùng mùi khét đặc trưng đã khiến tôi cảm thấy rạo rực trong người.

Háo hức với hành trình siêu xe đông đảo

Theo thông báo của ban tổ chức, hành trình xuất phát lúc 7h ngày 17/4. Vì muốn ngắm xe nhiều hơn, tôi đã có mặt tại nơi tập trung từ lúc 6h. Ngay khi tôi có mặt, những chiếc siêu xe đầu tiên của hành trình cũng vừa đến.

Là sự kiện về siêu xe đầu tiên trong năm 2021, VietRally thu hút nhiều người hâm mộ những cỗ máy tốc độ. Những hunter (người săn siêu xe) tập trung khá đông trước nơi diễn ra sự kiện.

Hơn 7h, gia đình doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đến sự kiện với 4 chiếc xe. Minh Nhựa là người nổi tiếng nhất trong hành trình lần này.

Vợ chồng Minh Nhựa đi trên chiếc Aston Martin Vantage vừa mua, trị giá khoảng 15 tỷ đồng . Joyce Phạm (con gái Minh Nhựa) và chồng sử dụng chiếc Porsche 911 Carrera khoảng 7 tỷ đồng . Hypercar Pagani Huayra - siêu xe đắt nhất hành trình - được vận chuyển đến bằng xe chuyên dụng.

Sau khi đến điểm tập trung, Minh Nhựa cho "thần gió" Pagani Huayra xuống xe chuyên dụng để mọi người chiêm ngưỡng. Siêu xe có giá 80 tỷ đồng được cầm lái bởi Minh Nhựa, ngay cả việc vận chuyển lên/xuống xe chuyên dụng.

Anh Phạm Minh (trái) trao đổi thông tin với Minh Nhựa.

Người chịu trách nhiệm ở hành trình siêu xe này là anh Phạm Minh.

Có thâm niên chơi xe thể thao, siêu xe khá lâu, anh Phạm Minh (biệt danh Minh Xí Muội) lại khá kín tiếng. Giới hâm mộ xe biết đến anh nhiều hơn khi phong trào chơi xe JDM (xe thể thao nội địa Nhật) lớn mạnh tại Việt Nam. Anh Phạm Minh dẫn đoàn với chiếc Ferrari 458 Speciale duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Trước khi đoàn xuất phát, Minh Nhựa đưa chiếc Pagani Huayra lên xe chuyên dụng để vận chuyển đến điểm tiếp theo. Tuy gặp đôi chút khó khăn, siêu xe 80 tỷ đồng vẫn an toàn lên xe chuyên dụng.

Hành trình khởi hành, nhiều siêu xe phô diễn sức mạnh

Khoảng 7h30, từng chiếc xe bắt đầu nối đuôi nhau rời khỏi khu tập trung. Hành trình chính thức bắt đầu.

Như tôi nhẩm đếm trước đó, có hơn 30 chiếc siêu xe tham gia hành trình này. Tôi chắc chắn đây là lần tụ họp đông đảo nhất của những chiếc siêu xe tại Việt Nam từ trước tới nay.

Ngoài siêu xe, hành trình này còn quy tụ nhiều xe thể thao, SUV như BMW 7-Series, Mercedes-Benz S-Class Coupe, Ford Mustang, Jeep, Mercedes-AMG G 63...

Trong hành trình này, tôi di chuyển trên chiếc BMW M4.

Đoàn xe thẳng tiến tới điểm tập trung thứ 2 tại Phan Thiết.

Dù không phải siêu xe, chiếc M4 này luôn nằm trong tốp đầu của đoàn xe 50 chiếc. Mẫu xe thể thao của BMW không bị lép vế trước các mẫu siêu xe hàng đầu như Ferrari 488, Lamborghini Aventador hay Porsche 911.

Khả năng "bám đoàn" của chiếc M4 này đến từ việc được nâng cấp sức mạnh lên hơn 600 mã lực. Nguyên bản, công suất xe chỉ khoảng 430 mã lực.

Sau 4 tiếng di chuyển, đoàn siêu xe đến Phan Thiết. Những chiếc siêu xe nhiều màu sắc trở nên rực rỡ hơn dưới cái nắng nóng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ Phan Thiết, một số siêu xe nhập đoàn như Ferrari 458 Italia với gói độ Misha hay Lamborghini Murcielago.

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục hành trình đến Mũi Né.

Quãng đường chỉ khoảng 30 km nhưng nhiều đoạn có chất lượng mặt đường tốt, là nơi các mẫu xe phô diễn sức mạnh.

Ồn ào và mạnh mẽ, những chiếc xe chạy theo đoàn lớn tạo một cảm giác rất khác biệt so với khi di chuyển 1 mình trên đường. Sức mạnh tới từ mỗi cú nhấn ga mang lại cho tôi cảm giác phấn khích.

Tuy nhiên rõ ràng giao thông Việt Nam không phải sinh ra dành cho những chiếc siêu xe.

Những lần phanh gấp, hệ thống treo thể thao rất cứng và mặt đường không phải ở đâu cũng tốt khiến việc ngồi trên những chiếc xe mạnh mẽ không thoải mái giống như ngồi ôtô thông thường.

Dù không thật sự rực rỡ như các siêu xe, chiếc Lamborghini Aventador màu trắng này làm tôi ấn tượng nhất. Chiếc Lamborghini này được độ bodykit lấy cảm hứng từ Aventador phiên bản kỷ niệm 50 năm.

Khác với đa số các bản độ can thiệp khá nhiều vào kiểu dáng, bộ bodykit này không làm mất đi thiết kế đặc trưng của Aventador. Các chi tiết như líp trước mới, bộ khuếch tán sau hay cánh gió sau giúp chiếc xe thêm phần hầm hố. Bộ mâm mới màu đồng khá nổi bật khi được sử dụng trên xe màu trắng.

Những hoạt động liên quan đến xe của ngày thứ nhất kết thúc lúc 15h. Các thành viên của đoàn nghỉ ngơi và tham gia buổi tiệc thân mật lúc 19h.

"It's a rally, not a race" là khẩu hiệu của hành trình siêu xe lần này. Có thể hiểu rằng đây là một hành trình của những chiếc xe và không phải là nơi những cỗ máy tốc độ so kè về sức mạnh. Tất nhiên ở một số đoạn đường cho phép, những cú nhấn ga vẫn là thứ khiến cả người trong xe và người ngoài xe cảm thấy phấn khích tột độ.

"Thần gió" Pagani Huayra chỉ nằm trên xe chuyên dụng

Ngày thứ hai của hành trình không có nhiều hoạt động. Khu vực đỗ xe khá vắng vẻ và các chủ xe đều tự do cho các hoạt động của mình.

Pagani Huayra vẫn nằm trên xe chuyên dụng và dường như Minh Nhựa không có ý định cầm lái "thần gió" ở hành trình này.

Điều này làm tôi khá hụt hẫng khi mong đợi được xem siêu xe đắt nhất Việt Nam phô diễn sức mạnh trên đường trường.

Chia sẻ với tôi, anh Nguyễn Phúc Thịnh cho biết đây là sự kiện quy tụ nhiều siêu xe nhất từ trước đến nay. Anh hy vọng những hành trình sau sẽ quy tụ nhiều siêu xe hơn và có quãng đường di chuyển xa hơn để người hâm mộ cả nước được chiêm ngưỡng.

Nguyễn Phúc Thịnh là quản trị viên một diễn đàn về siêu xe ở Việt Nam, đã tham gia hành trình Car Passion 2018 và các hành trình của các hội, nhóm xe khác.

Ở chặng cuối, tôi trở về TP.HCM trên một chiếc xe không phải xe thể thao. Việc không ngồi trên cỗ máy tốc độ khiến tôi cảm thấy khỏe hơn. Với tôi, nếu hành trình này kéo dài hơn và có nhiều hoạt động hơn, đây sẽ là một sự kiện hoàn hảo.