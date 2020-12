'Tôi sụp đổ khi biết cái thai là giả'

Cặp vợ chồng Laura và Matt Trayte ở California, Mỹ, chờ đợi nhiều tháng để em bé chào đời và nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, họ đã bị lừa.

Laura (41 tuổi) và Matt Trayte (40 tuổi) ngồi trong phòng chờ của Trung tâm Y tế Thung lũng Holston, ở Kingsport, Tennessee, bang Virginia, Mỹ. Cảm xúc lúc này của cặp vợ chồng là sự bàng hoàng, đau đớn. Trong đầu họ liên tục lặp lại câu hỏi: “Tại sao không thể tìm được cô ấy?”.

Người Laura và Matt đang tìm kiếm là Jones - thai phụ hứa cho họ nhận nuôi đứa con thứ 3 của mình.

Laura và Matt đã bay nhiều giờ, quá cảnh vài điểm từ Orange County, California, trước khi đặt chân đến nơi này. Khi lên đường, họ mang theo cảm giác háo hức và hạnh phúc vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ, cả 2 sẽ bồng bế đứa trẻ trong tay. Nhưng viễn cảnh sụp đổ. Jones đã lừa cặp đôi này.

Laura và Matt sinh được bé Hudson sau 5 lần thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: Laura Trayte.

''Tôi từng coi cô ấy như em gái ruột''

Trong hơn 10 năm, Laura và Matt Trayte trải qua 5 lần thụ tinh trong ống nghiệm với mong mỏi có một đứa con. Lần duy nhất thành công giúp họ có được "cậu con trai kỳ diệu". Họ đặt tên con là Hudson.

Elizabeth Jones gửi hình siêu âm này cho gia đình Trayte vào ngày 27/9/2018. Ảnh: Laura Trayte.

Mong muốn có thêm thành viên mới trong gia đình, vợ chồng nhà Trayte quyết định tìm kiếm con nuôi vì sự thất bại của các lần thụ tinh ống nghiệm khiến họ mệt mỏi.

Chuyện bắt đầu vào tháng 9/2018. Trayte biết Jones qua Fanpage A Sibling For Hudson. Nơi này chào đón những thai phụ vì hoàn cảnh nào đó phải trao tặng con. Cặp vợ chồng nhà Trayte mong qua đây họ sẽ tìm thấy đứa trẻ phù hợp và nhận nuôi.

Ngay lập tức ,Elizabeth Jones, 34 tuổi, có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Những người phụ nữ khác liên hệ với họ khi cha của đứa trẻ ngồi tù hoặc đã tự tử. Chỉ riêng Jones nói rằng cô chưa sẵn sàng nuôi con thứ 3 nên muốn người khác làm cha mẹ nó.

Những gì cặp vợ chồng Trayte biết được về Jones đều qua lời kể của người phụ nữ này. Jones nói cô là bà mẹ hai con đã kết hôn, đang đi làm. Tuy nhiên, Jones cần tập trung học xong và tốt nghiệp, bắt đầu công việc. Chính vì vậy, cho đi đứa con thứ 3 sắp chào đời là điều tốt nhất trong lúc này.

Rất nhanh chóng, Laura và Matt bị Jones thuyết phục bởi câu chuyện mùi mẫn và đầy nghị lực. Laura trò chuyện với Jones hàng ngày. Bà mẹ ở California thậm chí phấn khích, mong mỏi đến mức như thể "đang hẹn hò với ai đó".

Laura và Jones chụp ảnh trong dịp họ gặp nhau tại nhà riêng của Jones vào tháng 11/2018. Ảnh: Laura Trayte.

"Chúng tôi mới chỉ biết nhau nhưng chia sẻ nhiều thứ như lớn lên như thế nào, xuất thân ra sao, hy vọng về tương lai và ước mơ. Cả 2 nói về mọi thứ", Laura nhớ lại. Bà mẹ một con từng cho rằng Jones thân thiết như em gái ruột.

Đầu tháng 11/2018, Laura đã bay hàng giờ liền từ California tới Nickelsville, bang Virginia để gặp Jones.

Họ cùng nhau đi mua quần áo trẻ em, những chiếc áo thun đôi in hai dòng chữ "Mẹ tròn con vuông", "Con lớn khỏe mạnh". Cả hai cùng chụp bộ ảnh, cầu chúc đứa trẻ chào đời bình an. Họ cũng tới gặp luật sư để soạn thảo các giấy tờ cho phép Laura và Matt được ủy quyền đưa ra những quyết định y tế sau khi Jones sinh đứa trẻ. Theo The Post, tài liệu trên cho thấy ngày dự sinh của Jones là 7/1/2019.

Nhưng sự việc bất thường xảy đến khi Laura ngỏ ý muốn tới khám thai cùng Jones để theo dõi sức khỏe của đứa bé. Jones đã nhờ Laura đi mua giúp chai nước. Khi người phụ nữ 41 tuổi quay lại, Jones đã khám xong và cầm trên tay tờ giấy khám.

Laura rất bất ngờ. Nhưng khi đó, người phụ nữ không thể nghĩ được rằng cái thai trong bụng Jones là giả. Laura ngay lập tức lo sợ người bạn sẽ phá thai hoặc thay đổi ý định tìm cha mẹ nuôi cho con.

Thời điểm đó, Laura luôn tìm cách thuyết phục Jones giữ lại đứa bé và hứa rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt. "Cô ấy có rất nhiều cơ hội để giải thoát cho chúng tôi khỏi lời nói dối khủng khiếp này. Nhưng Jones đã quyết định tiếp tục lừa dối cho đến ngày chúng tôi chờ đón đứa con chào đời".

Màn kịch kinh hoàng

Ngày sinh của Jones đến sớm hơn dự kiến. Đêm trước khi đứa trẻ chào đời, Jones gửi cho Laura và Matt những bức hình toàn máu trên bồn cầu, khăn trải giường và nói về các cơn đau khủng khiếp.

"Em xin lỗi. Em không thể chờ được nữa. Em phải cho em bé ra ngoài". Những dòng tin nhắn đập vào mắt Laura khiến người cô bủn rủn. Cô không kìm được cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cả gia đình 3 người lập tức bay đến Virginia với nhiều quần áo trẻ em và chiếc địu vào ngày 27/11/2018, ngay sau Lễ Tạ ơn.

Ngay cả khi ở sân bay, Laura vẫn không ngừng gọi điện, hướng dẫn Jones cách thở mỗi khi người này hét lên đau đớn. Laura cho hay Jones diễn rất thật, cô không mảy may nghi ngờ.

Người phụ nữ vẫn tin vào màn kịch rằng Jones đang chuyển dạ trên đường đến bệnh viện, phải dừng xe cấp cứu bên đường và sinh ra một bé gái. Bà mẹ 41 tuổi dự định đặt tên con là Noella, như một cách để kỷ niệm.

Vừa đáp xuống sân bay, ba người phi vội đến Trung tâm Y tế Thung lũng Holston ở Kingsport, Tennessee, bang Virginia. Nhưng không có sản phụ nào tên Elizabeth Jones vừa sinh non. Chỉ có một người duy nhất tên Elizabeth Jones, tới kiểm tra chứng đau lưng. Laura điên cuồng nhắn tin: “Em đang ở đâu rồi? Chị đang ở Trung tâm Y tế Thung lũng Holston nhưng họ nói không tìm thấy em”.

Không một ai trả lời tin nhắn.

Laura vội vàng theo nhân viên y tế tới giường bệnh của người có tên Elizabeth Jones với hy vọng hiếm hoi. Nữ y tá kéo tấm màn che lại. Khuôn mặt Jones dần hiện ra. Cô ta bình tĩnh, mặc từng chiếc quần, áo. Và tuyệt nhiên, không có đứa trẻ nào, cũng chẳng có dấu vết nào như thể Jones vừa trải qua cuộc vượt cạn.

Cú sốc lớn

Khi tìm thấy Jones với khuôn mặt bình tĩnh sau tấm rèm che, Laura chỉ có thể tuyệt vọng hỏi: "Tại sao cô lại làm điều này với chúng tôi?". Bà mẹ 41 tuổi không thể ngăn giọt nước mắt và vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Gia đình Trayte rời bệnh viện với hai bàn tay trắng và trái tim tổn thương. Họ bị dày vò bởi vô số câu hỏi. Cặp vợ chồng không thể hiểu vì sao lại có người lừa họ về đứa trẻ - điều mà Laura và Matt vốn rất chờ mong. Ngay cả Hudson cũng mặc sẵn chiếc áo hoodie in dòng chữ "Best Big Bro", háo hức đón em gái.

“Tôi không hiểu vì sao một người lại lừa dối 2 cha mẹ nuôi đang phấn khích với đứa trẻ chuẩn bị chào đời? Tôi sụp đổ khi biết cái thai là giả, không có đứa trẻ nào chào đời”, Laura không thể kìm được cảm giác tuyệt vọng và đau đớn.

Gia đình Trayte phải đi điều trị tâm lý sau những đau buồn mà cú sốc mang lại. Ảnh: Laura Trayte.

Elizabeth Jones sau đó trả lời đài truyền hình địa phương WCYB 5 vào tháng 1/2019 cho biết bản thân thậm chí không thể lý giải vì sao mình làm vậy.

The Post tiết lộ người phụ nữ này viết trên Facebook rằng đã bị sẩy thai ở tuần thứ 13 nhưng không nói sự thật cho Laura và Matt biết.

Tuy nhiên, khi trả lời WCYB 5, Jones phủ nhận mình từng mang thai: "Không có đứa trẻ nào. Tôi không nên làm điều đó. Nhưng tôi không phải người kinh khủng, thật sự là như vậy, mong mọi người có thể hiểu".

Sau đó, người phụ nữ này bị bắt và cáo buộc với 9 tội danh lớn, bao gồm lừa đảo nhận quà và các đặc quyền từ cặp vợ chồng nhà Trayte.

Matt và Laura gọi hành động của Jones là "cuộc tấn công tâm lý". Nhưng họ không trả tiền cho Jones để nhận con nuôi và cũng không có luật nào tại bang Virginia cấm mang thai hộ nên giới chức địa phương khó xử phạt người phụ nữ này.

Bản thân Jones cũng thẳng thắn nói rằng cô không nhận tiền từ nhà Trayte nên không thấy hành vi này là phạm tội. Cô cũng lên tiếng xin lỗi công khai gia đình Trayte khi trả lời đài WCYB 5. "Mọi người đều bị tổn thương tinh thần mỗi ngày. Điều đó cũng bị khép vào tội phạm sao?", người phụ nữ 34 tuổi nói với tờ Southern California News Group vào tháng 12/2018.

Trước sự việc này, Matt Trayte chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh trong 10 năm để có một gia đình 3 người. Có lẽ vì thế, chúng tôi đã quen với mọi thứ không suôn sẻ trong cuộc sống. Nhưng chẳng thể nào mà nghĩ được, những chuyện vừa rồi có thể xảy ra".

Các thành viên trong gia đình Trayte sau cú sốc này đã phải đi trị liệu tâm lý. Họ đắn đo và vẫn còn quá đau buồn, chưa thể quyết định có nên tiếp tục nhận con nuôi hay không. Matt và Laura không dám tin thêm vào ai khác. Họ cũng lo lắng cho Hudson.

Vào một buổi chiều, những phóng viên của The Washington Post hỏi Hudson: "Con có thích có thêm em nữa không?". Cậu bé 6 tuổi chỉ mỉm cười và nói: "Con nghĩ cả nhà ổn. Con thích gia đình như hiện tại".