Tôi sống không có tiền mặt trong hơn 3 tháng

Sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại không những làm cuộc sống tiện lợi hơn mà còn giúp tôi tiết kiệm được nhiều khoản chi tiêu so với trước.

Tôi là Hồng Ngọc, 24 tuổi, sống tại TP.HCM và hiện là Content Writer tại một công ty truyền thông quảng cáo.

Tháng 5/2022, tôi bất cẩn làm mất ví, trong đó gồm toàn bộ giấy tờ tùy thân cũng như thẻ ngân hàng. Là người trẻ sống một mình ở thành thị, tôi gặp khá nhiều khó khăn khi không có tiền mặt bên người.

Trong thời gian chờ làm lại giấy tờ và thẻ, tôi phải tìm cách “sống sót” trong tình huống đặc biệt. Ngay lúc này, tôi chú ý hơn tới các phương thức thanh toán hiện đại, khi không cần tiền mặt hay thẻ ngân hàng vẫn có thể mua sắm, giao dịch dễ dàng.

Người người quét mã

Thời gian đầu, tôi thường nhờ bạn bè rút tiền hộ sau đó chuyển khoản lại. Tôi khá ngại vì làm phiền mọi người. Về sau, tôi ưu tiên lựa chọn mua hàng trên các sàn thương mại điện tử để thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, hoặc mua sắm đồ đạc cần thiết ở những nơi cho phép quét mã QR khi giao dịch. Lúc mới đầu làm quen với hình thức thanh toán mới, tôi khá ngại, nhưng sau lại thấy tiện lợi và linh hoạt.

Trong quá trình này, tôi nhận ra ở các đô thị lớn hay cả thành phố nhỏ, số lượng địa điểm chấp nhận thanh toán quét mã QR rất nhiều. Từ nhà hàng, siêu thị, nhà sách đến các quán ăn, cửa hàng cà phê hay thậm chí hộ buôn bán nhỏ, đâu đâu tôi cũng có thể quét mã được.

Tôi thường dùng chức năng quét mã VNPAY-QR của VNPAY được tích hợp sẵn trong ứng dụng ngân hàng và ví điện tử, bởi có rất nhiều ngành hàng như ăn uống, giải trí, thời trang, siêu thị, dịch vụ công hay giao thông vận tải đều chấp nhận thanh toán phương thức này. Cả bạn bè tôi cũng dùng VNPAY-QR khi mua hàng trên các sàn TMĐT và các ứng dụng giao đồ ăn, hoặc mỗi lần tụ họp cũng khá dễ dàng quét mã QR để thanh toán .

Bên cạnh việc thanh toán được ở hầu hết mọi nơi, tôi cũng thoải mái khi quét mã mỗi ngày vì thao tác đơn giản và nhanh gọn. Tôi cảm thấy cách thanh toán này phù hợp với nhịp sống nhanh của giới trẻ hiện đại, khi tôi không cần ngại ngùng vì cầm tiền lớn mua vài món đồ vặt, đứng chờ tiền thừa hay bị thối nhầm tiền. Chỉ cần chạm rồi quét, tôi đã có thể mang hàng hóa về nhà hoặc sử dụng ngay dịch vụ.

Nhiều tiện ích ít ngờ tới

Sau 3 tháng, từ người có thói quen lúc nào cũng mang theo tiền mặt khi ra ngoài, tôi đã tập quen với các thao tác quét mã QR. Thanh toán quét mã thật sự là một giải pháp thanh toán thông minh, góp phần thay đổi thói quen chi tiêu, mang lại cho tôi sự chủ động, linh hoạt và nhanh gọn, tiện lợi hơn so với trước. Sử dụng thường xuyên VNPAY-QR cũng mang đến cho tôi những tiện ích bất ngờ.

Điều đầu tiên là sự ngăn nắp, gọn gàng mỗi lần ra ngoài. Tôi là người hay quên, nên thường đặt tất cả đồ đạc quan trọng vào một ví để tránh thất lạc. Do đó, ví của tôi lúc nào cũng nặng và dày. Từ khi sử dụng phương thức thanh toán mới, tôi “nhẹ gánh” hơn nhiều khi chỉ cần mang smartphone bên người vì VNPAY-QR đã được tích hợp sẵn với tính năng QR Pay trong hơn 30 ứng dụng ngân hàng và hơn 10 ví điện tử phổ biến.

Tôi cũng tiết kiệm và quản lý chi tiêu hiệu quả hơn khi sử dụng phương thức thanh toán quét mã. Các giao dịch được lưu lại cẩn thận giúp tôi hình dung những khoản đã chi trong một tháng, từ đó có cách dùng tiền hiệu quả hơn. Tôi cũng tận dụng các ưu đãi, khuyến mại của VNPAY-QR khi mua vé xem phim hay đặt vé máy bay để tiết kiệm hơn.

Điều thứ ba, thanh toán quét mã QR làm tôi an tâm hơn khi giao dịch các mặt hàng có giá trị cao, khi việc mang quá nhiều tiền mặt đôi lúc tạo cho cảm giác bất an và rủi ro. Cuối cùng là tính an toàn. Tôi không lo mất tài sản hay thông tin vì hiện nay các ứng dụng có tính bảo mật rất cao. Điều này làm tôi yên tâm hơn so với khi còn sử dụng nhiều tiền mặt, mất ví là mất cả.

Hơn 3 tháng hạn chế sử dụng tiền mặt tối đa là một trải nghiệm khá mới mẻ và đáng nhớ đối với tôi. Hiện tại tôi đã có lại thẻ ngân hàng, nhưng vẫn giữ thói quen chỉ để ít tiền dằn ví mà phần lớn thanh toán điện tử.

Tất nhiên cẩn thận để không mất mát tài sản là tốt nhất, nhưng sau sự cố hy hữu, tôi nhận ra mình có thể thay đổi thói quen và lựa chọn những phương thức thông minh, hiện đại để hạn chế rủi ro thất thoát tài sản, đồng thời thừa hưởng tiện ích gấp bội. Thanh toán quét mã như VNPAY-QR là một trong số đó.