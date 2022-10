Tội phạm ma túy dùng lựu đạn, súng bắn tỉa tấn công cảnh sát

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết khi gặp lực lượng chức năng, tội phạm ma túy ở biên giới Việt - Lào rất liều lĩnh, sẵn sàng tấn công bằng AK, súng bắn tỉa, lựu đạn.

Thông tin trên được trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu tại hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống ma túy diễn ra sáng 26/10.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Việt Nam và Lào chịu áp lực lớn bởi nguồn ma túy từ khu vực Tam giác vàng. Nơi đây được coi là một trong những trung tâm sản xuất, mua bán ma túy lớn trên thế giới. Quá trình hợp tác phòng chống ma túy, hai quốc gia đã phối hợp nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là trên tuyến biên giới. Bộ Công an 2 nước tổ chức nhiều đợt phối hợp truy bắt tội phạm truy nã phạm tội về ma túy, trong đó có nhiều người Việt đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào; bước đầu phối hợp tổ chức đấu tranh chuyên án chung với các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia...

Tuy nhiên, tuyến biên giới Việt - Lào có địa hình hiểm trở, chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế của hai nước bị tội phạm ma túy triệt để lợi dụng để phạm tội. Tính chất phức tạp về ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy ở mỗi nước, đặc biệt trên tuyến biên giới hai nước vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và manh động.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tại hội nghị sáng 26/10. Ảnh: H.L.

Bên cạnh đó, tình trạng trồng cây chứa chất ma túy còn xuất hiện ở một số khu vực giáp ranh hai nước; việc quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở, hạn chế. Đây là những dấu hiệu rất đáng lo ngại, đòi hỏi Bộ Công an hai nước phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác.

Trong các đường dây tội phạm, những kẻ chủ mưu cầm đầu trong nước đã móc nối với người ở nước ngoài, tập kết ma túy ở biên giới, sau đó thuê người chuyển khoản tiền và vận chuyển hàng cấm vào nội địa. Tội phạm hoạt động thành nhóm khép kín, có quy tắc riêng, phân công vai trò của từng. Khi gặp lực lượng chức năng, tội phạm ma túy rất liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí (súng AK, súng bắn tỉa, lựu đạn) tấn công.

Ngoài ra, các đối tượng người Lào ít khi ra mặt trực tiếp, mà chủ yếu thuê người vận chuyển ma túy đến các điểm tập kết ở biên giới, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Khi giao dịch, tội phạm ma túy sử dụng tiếng lóng, hoặc tiếng dân tộc, hạn chế liên lạc qua SIM điện thoại, thường sử dụng mạng xã hội để trao đổi. Chúng cất giấu ma túy, ngụy trang trong những thùng đựng nông sản như măng khô, gạo… để vận chuyển.

Hơn 1,1 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng bị thu giữ năm 2019.

Công an hai nước đã xác định được 4 tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng vào Lào và đi các địa phương của Lào về Việt Nam. Quá trình đấu tranh, phía Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 5.338 vụ, 7.397 người phạm tội về ma túy. Qua đó, thu giữ 292 kg heroin; 2,7 kg thuốc phiện; 1,54 tấn và 1,62 triệu viên ma túy tổng hợp.

Trong công tác phối hợp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào xác lập 3 chuyên án chung, trong đó phá thành công 2 chuyên án, truy bắt thành công 16 bị can truy nã về ma túy lẩn trốn tại Lào.

Thời gian tới, Bộ Công an 2 nước yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp mở nhiều đợt cao điểm chung để tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; phối hợp tuần tra, rà soát, triệt phá các tụ điểm về ma túy; thu thập tài liệu, trao đổi thông tin, xác lập chuyên án chung và phối hợp truy bắt tội phạm truy nã về ma túy.