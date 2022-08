Tội phạm Hàn Quốc bị Interpol truy nã lẩn trốn ở khách sạn cao cấp

Trước khi bị bắt ở chung cư Golden Palace, Han Hyunsik lưu trú tại các khách sạn cao cấp ở Hà Nội. Mỗi nơi, ông ta chỉ ở 2-3 ngày rồi rời đi.

Công an quận Cầu Giấy đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao Han Hyunsik (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để điều tra theo thẩm quyền. Người đàn ông này là tội phạm bị Interpol truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Han Hyunsik. Ảnh: T.A.

Đầu tháng 7, Đội An ninh Công an quận Cầu Giấy phát hiện một người quốc tịch Hàn Quốc lưu trú trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn nên phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) xác minh. Kết quả từ Bộ Công an cho thấy người này là Han Hyunsik, tội phạm bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế truy nã từ tháng 11/2019.

Theo cơ quan chức năng, Han Hyunsik không khai báo tạm trú. Ông ta lưu trú tại các khách sạn cao cấp ở Hà Nội. Mỗi nơi, người đàn ông này chỉ ở 2-3 ngày rồi rời đi.

Sáng 9/8, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội bắt giữ Han Hyunsik khi người đàn ông này xuất hiện tại chung cư Golden Palace ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.