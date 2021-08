Tội phạm ấu dâm sẽ bị cấm làm việc gần trẻ em ở Singapore

Cần đảm bảo tội phạm tình dục không được tuyển dụng vào các vị trí gây rủi ro cho trẻ em. Đồng thời, cha mẹ phải cẩn trọng và dạy con dấu hiệu cảnh giác, theo The Straits Times.

Nhiều năm qua, Chock Soon Seng (Singapore) dạy phụ đạo tiếng Trung Quốc cho học sinh tiểu học và trung học.

Tuy nhiên, gia sư 43 tuổi này có một quá khứ đen tối. Anh ta từng 2 lần bị kết tội lạm dụng tình dục các bé trai, theo The Straits Times.

Chock Soon Seng (43 tuổi) từng nhiều lần có hành vi xâm hại trẻ em. Ảnh: The Straits Times.

Năm 2010, khi còn là giáo viên tiểu học, Chock đã bị bỏ tù 10 tháng vì cố gắng thuyết phục 2 cậu bé 13 tuổi cho anh ta xem chúng thực hiện hành vi tình dục.

Năm 2014, anh ta bị kết án 3 năm tù vì lạm dụng tình dục một cậu bé 14 tuổi và đe dọa tung ảnh khỏa thân của em lên mạng.

Tháng 3 năm nay, gia sư này lại lạm dụng 2 bé trai. Anh ta bị kết án 6 lần đánh gậy và 8 năm cải huấn cho 4 lần xâm nhập.

Yếu tố ngoại cảnh

Trong khoảng năm 2017-2019, đã có 2.798 nạn nhân dưới 16 tuổi và 1.000 nạn nhân 16-20 tuổi bị tấn công tình dục, theo báo cáo tháng 1.

Vụ việc của Chock Soon Seng đã làm sáng tỏ hệ thống giam giữ và cải tạo đối với những kẻ phạm tội tình dục nhắm vào trẻ em.

Theo Chương trình Chăm sóc Bắt buộc Sau tù, những kẻ phạm tội nghiêm trọng, bao gồm tội phạm tình dục trẻ em, phải được giám sát và hỗ trợ khi được thả.

Được thực hiện vào năm 2014, điều kiện của chương trình bao gồm tham gia các buổi tư vấn, thực hiện lệnh giới nghiêm và chịu sự theo dõi qua hệ thống điện tử.

Trước khi có chế độ này, một số phạm nhân đã được trả tự do mà không phải thực hiện những việc trên.

Bà Arvina Manoo, nhà tâm lý học cấp cao kiêm phó giám đốc đơn vị bạo lực tình dục tại Bộ phận Phục hồi Tâm lý và Cải huấn, Sở Nhà tù Singapore, nói với The Straits Times: "Không phải tất cả kẻ tấn công tình dục trẻ em đều mắc chứng ấu dâm hoặc có bệnh tâm thần."

Những kẻ phạm tội tình dục không nhất thiết có xu hướng ấu dâm. Ảnh: euromedmonitor.org

Khi trong tù, tội phạm tình dục trẻ em được đánh giá tâm lý để xác định nguy cơ tái phạm và nhu cầu can thiệp.

Can thiệp tâm lý giúp các phạm nhân giải quyết vấn đề về quan hệ xã hội khả năng điều hòa cảm xúc, đồng thời cải thiện thái độ tiêu cực dẫn đến hành vi xâm hại tình dục.

Phạm nhân cũng có thể được giới thiệu đến các dịch vụ cộng đồng để nhận tư vấn và hỗ trợ sau khi ra tù.

Bác sĩ Christopher Cheok, cố vấn cao cấp kiêm quyền trưởng khoa tâm thần pháp y tại Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH), cho biết những người có xu hướng ấu dâm có thể tìm đến thuốc kiểm soát kích thích tình dục.

"Việc sử dụng những loại thuốc này nên được thảo luận với bác sĩ", ông lưu ý.

Bà Arvina nói rằng một số tác nhân chính liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em có thể do ngoại cảnh, bao gồm sự cô lập với xã hội, nỗi cô đơn và những mộng tưởng tình dục lệch lạc.

"Ngoài vấn đề cá nhân, các yếu tố ngoại cảnh cũng đóng vai trò quan trọng trong nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Sự dễ dàng tiếp cận trẻ em có thể tạo điều kiện cho hành vi phạm tội. Một số phạm nhân có suy nghĩ kém lành mạnh về trẻ em và tình dục do tiếp xúc những đoạn băng, hình ảnh liên quan việc đến xâm hại", bà cho biết.

Bác sĩ Cheok cũng nói thêm: "Kẻ ấu dâm có thể chỉ mang suy nghĩ tình dục lệch lạc mà không tấn công ai. Mặt khác, kẻ xâm hại tình dục trẻ em đã thực sự hành động với nạn nhân và bị bắt".

Yếu tố ngoại cảnh đóng vai trò lớn trong nạn xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: The Straits Times.

Cẩn trọng trong hệ thống giáo dục

Cả 2 chuyên gia đều đề cập việc dễ dàng tiếp cận trẻ em là yếu tố góp phần gây nên hành vi phạm tội. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu những kẻ có tiền án như Chock có được làm việc với trẻ em hay không.

Tháng 4, ông K. Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Pháp luật kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, cho biết trước quốc hội rằng Bộ Nội vụ đang xem xét việc sàng lọc nhân sự trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em.

"Cách tiếp cận hiện tại là đảm bảo tội phạm tình dục không được tuyển dụng vào các vị trí gây rủi ro cho trẻ em, đồng thời tránh phân biệt đối xử, cản trở việc tái hòa nhập của người có tiền án", ông giải thích.

Cảnh sát nắm giữ hồ sơ mật về những người bị kết tội nghiêm trọng, bao gồm tội phạm tình dục. Bộ Giáo dục và Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội có thể phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để sàng lọc ứng viên cho công việc liên quan đến trẻ em.

Theo luật tại Singapore, những trung tâm đào tạo bồi dưỡng có 10 học sinh trở lên sẽ phải đăng ký với Bộ Giáo dục.

Tháng 7, Bộ trưởng Chan Chun Sing trả lời trước quốc hội rằng Bộ Giáo dục sẽ không chấp nhận những ứng viên từng phạm tội nghiêm trọng, bao gồm cả tội phạm tình dục. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các gia sư tự do ngoài trung tâm.

"Vì gia sư tư nhân là một hoạt động kinh doanh thương mại, chúng tôi khuyến khích phụ huynh thận trọng trước khi sử dụng dịch vụ", ông nói.

Dù Bộ Giáo dục nỗ lực sàng lọc nhân sự, nhiều phụ huynh vẫn lo cho an toàn của con. Ảnh: BigStock.

Nhiều phụ huynh nói với The Straits Times rằng việc kiểm tra lý lịch gia sư là không đủ. Họ vẫn phải giám sát con chặt chẽ và dạy chúng để ý các dấu hiệu nguy hiểm.

Edmund Lim (44 tuổi), giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng, kể rằng khi tìm gia sư cho cậu con trai 15 tuổi, anh và vợ đã hỏi ý kiến của nhiều bậc cha mẹ khác và tìm kiếm đánh giá trên mạng.

Việc học tập cũng diễn ra trong phòng khách để con trai anh không phải ngồi một mình với gia sư.

Adriana Lim Escano (42 tuổi), người điều hành công ty bán lẻ Abry và là đồng sáng lập tổ chức Mums for Life, nói rằng cô sẽ không bao giờ để con ở một mình với gia sư, ngay cả khi đó là phụ nữ. Bốn đứa con của cô ở độ tuổi 1-11.

"Ngay cả tại các trường tiểu học, dù đã được kiểm tra kỹ, vẫn có những giáo viên lạm dụng trẻ em", cô nói.

Cô cho biết mình rất thận trọng với bất kỳ ai tương tác với con, chẳng hạn như tài xế xe bus trường học, huấn luyện viên thể thao và người giúp việc.

Chồng cô, Bryan Tan (45 tuổi), giám đốc điều hành trung tâm Centre for Fathering and Dads for Life, nói rằng ngay cả khi giáo viên được chính quyền cấp "dấu ấn tín nhiệm", "cha mẹ vẫn phải luôn cảnh giác, chủ động dõi theo và giao tiếp cởi mở với con".