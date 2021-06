Tôi nên chọn Hyundai Elantra hay Kia Cerato với 700 triệu đồng?

Tôi có 700 triệu và muốn mua một mẫu sedan hạng C, liệu tôi nên mua Hyundai Elantra 1.6 AT hay Kia Cerato 1.6 AT Luxury?

Gia Khang, TP.HCM

Bạn đọc Thanh Tuấn

Theo mình thì bạn nên chọn mẫu Hyundai Elantra 1.6 AT. Kia Cerato 1.6 AT Luxury có giá 639 triệu đồng, trong khi Elantra 1.6 AT có giá 655 triệu đồng. Nhưng hiện tại, Hyundai Elantra đang được giảm giá 40 triệu đồng, giá niêm yết của bản 1.6 AT chỉ còn 615 triệu đồng, đây sẽ là lựa chọn kinh tế hơn so với Kia Cerato Luxury.

Cách bố trí cabin của 2 mẫu xe khá giống nhau, trang bị tiện nghi cũng tương đương. Ngoài ra, cả 2 phiên bản này đều dùng chung một động cơ 1.6L nên không có sự chênh lệch về hiệu suất. Bạn nên dựa vào yêu cầu cá nhân để chọn xe, nếu muốn một mẫu xe phù hợp với kinh tế thì chọn Hyundai Elantra 1.6 AT. Còn nếu thích một mẫu xe có ngoại hình trẻ trung, Kia Cerato Luxury cũng là một lựa chọn tốt.