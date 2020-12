'Tôi muốn tiêm thử vaccine Covid-19 để nhanh đẩy lùi đại dịch'

Sáng 10/12, những tình nguyện viên đầu tiên đã tới Học viện Quân Y (Hà Nội) đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19.

Nguyễn Phú Quốc, sinh viên Học viện Quân Y (21 tuổi ở Quảng Ngãi) là một trong số những người đầu tiên đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19 ở Việt Nam. Nam sinh chia sẻ: “Tôi muốn tiêm thử vaccine để nhanh đẩy lùi đại dịch. Khi biết tin này, cha mẹ không phản đối mà để tôi tự quyết định”.

GS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y, cho hay đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận 30 người đăng ký được tiêm vaccine Covid-19. Ông kỳ vọng số lượng đăng ký sẽ lớn hơn để phục vụ các giai đoạn sau.

Quyền lợi của tình nguyện viên

Loại vaccine Covid-19 sắp được tiêm thử nghiệm trên người có tên Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược NANOGEN nghiên cứu và sản xuất.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ưu đểm của vaccine này là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vaccine khác (môi trường 2-8 độ C). Trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, vaccine này được tiêm trên chuột, Hamster, khỉ và có kết quả rất tốt.

GS Đỗ Quyết cam kết việc thử nghiệm trên người sẽ đảm bảo tính an toàn. “Nếu không an toàn, Học viện Quân Y sẵn sàng đứng ra độc lập để dừng thử nghiệm. Chúng tôi không đánh đổi tính an toàn của người dân Việt Nam với bất cứ điều gì khác. Chúng ta quyết không để tai biến xảy ra trong quá trình thử nghiệm”, GS Quyết nói.

Tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19. Ảnh: HQ.

Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, cho biết giai đoạn đầu tiên rất nhạy cảm. Do đó, các đơn vị đã tạo điều kiện tốt nhất về vật chất cũng như con người cho đợt thử nghiệm này. Với tình nguyện viên, ông Quang cho rằng quyền lợi lớn nhất của họ là được đóng góp cho sự phát triển khoa học kỹ thuật nói chung, vaccine của ngành y tế nói riêng.

“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ dành toàn bộ điều kiện tốt nhất về sàng lọc, thăm khám cũng như quản lý hồ sơ sức khỏe cho họ. Sau khi tiêm, tình nguyện viên sẽ được theo dõi sức khỏe trong 72 giờ thay vì tối đa 24 tiếng như các loại trước đây”, ông Quang cho hay.

Ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc công ty NANOGEN, cho biết đơn vị này đã mua gói bảo hiểm 20 tỷ cho tình nguyện viên thử nghiệm vaccine.

Về trường hợp xấu nhất là tử vong, ông Nhân cho rằng điều này không thể xảy ra. Loại vaccine Covid-19 này cũng chỉ có tác dụng miễn dịch trong một năm.

Bên trong nơi bào chế vaccine Covid-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Văn Nguyện.

Quá trình tiêm thử nghiệm

Công ty NANOGEN đề xuất việc thử nghiệm lâm sàng sẽ trải qua 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I từ tháng 12/2020 đến 2/2021, 60 người (18-50 tuổi) sẽ được tiêm thử vaccine tại Học viện Quân Y. Giai đoạn II (2-8/2021), quy mô mở rộng lên 400-600 người (12-75 tuổi). Đồng thời, ngoài Học viện Quân Y, 2 cơ sở khác là Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ cùng tham gia thử thuốc.

Giai đoạn III (8/2021-2/2022), vaccine này sẽ được thử nghiệm trên số mẫu lớn 1.500-3.000 người (12-75 tuổi).

Tất cả đối tượng tham gia nghiên cứu sẽ được tiêm bắp 2 liều vaccine hoặc giả dược (đối với giai đoạn II và III). Khoảng cách giữa 2 liều là 28 ngày. Thời gian nghiên cứu cho mỗi đối tượng là khoảng 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên.

Hiện NANOGEN có thể sản xuất 2.000.000 liều/năm. “Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, đơn vị này vừa sản xuất, vừa nâng cấp nhà máy để nâng công suất lên 20-30 triệu liều/năm, công suất lý tưởng là 50 triệu liều/năm”, đại diện NANOGEN cho hay.

Đồ họa: Như Ý.