'Tôi muốn ngủ cùng anh ấy' và tư tưởng lệch lạc về sao nam Hollywood

Chris Evans, Keanu Reeves... bị hình tượng hóa thành những quý ông hoàn hảo về mọi mặt. Người hâm mộ không chấp nhận việc thần tượng có khuyết điểm.

Keanu Reeves đang là tâm điểm bàn tán khi trở lại vai chính trong John Wick: Chapter 4, tác phẩm kéo dài thương hiệu hành động ăn khách khởi chiếu cuối tháng 3.

Louis Chilton - nhà báo mảng văn hóa của The Independent - nói rằng mỗi khi có phim mới ra mắt, tài tử 59 tuổi lại được chào đón bằng những bài viết ca tụng một cách cuồng nhiệt từ những người coi anh là "biểu tượng nam tính của thế kỷ 21".

Một người hâm mộ ngẫu hứng cầu hôn Reeves sau khi thưởng thức John Wick 4. Trên mạng xã hội, dân mạng thi nhau phân tích từng cử chỉ thể hiện cho tính cách hấp dẫn của Reeves. Họ bình chọn anh là mẫu người yêu lý tưởng của mọi cô gái (và cả những chàng trai).

Tất nhiên, Reeves không phải sao nam duy nhất được tung hộ thái quá. Tài tử người Mỹ gốc Chile Pedro Pascal không ngờ rằng sau khi đóng hai tác phẩm The Last of Us và The Mandalorian, anh lại khiến cho nhiều người "điên đảo" đến vậy.

Oscar Isaac, Paul Rudd, Chris Pine, Lee Pace... cũng thuộc danh sách những quý ông trung niên được khao khát nhất.

Xu hướng hình tượng hóa người nổi tiếng

Những người đàn ông kể trên thường được đề cập ở hai khía cạnh: Sức hấp dẫn giới tính và phẩm chất đạo đức. Trong mắt fan, họ quyến rũ và hoàn hảo theo nhiều cách, không đơn thuần chỉ ở khuôn hàm vuông vức góc cạnh hay thân hình lực lưỡng, 6 múi.

Mối liên hệ giữa hai khía cạnh này được thể hiện thông qua kết quả tìm kiếm trực tuyến. Twitter ghi nhận hàng nghìn dòng tweet khen Paul Rudd và Chris Evans "có già đi bao nhiêu cũng chẳng thành vấn đề", kèm bức ảnh so sánh gương mặt thuở mới vào nghề của họ đến nay. Trong đó, tài tử thủ vai Người Kiến được nhận xét sở hữu "ngoại hình không tuổi".

Người hâm mộ gọi Paul Rudd là "ma cà rồng" vì ngoại hình vẫn trẻ trung sau hơn hai thập kỷ làm nghề. Ảnh: Rolling Stone.

Năm 2022, tạp chí People công bố Chris Evans thắng bình chọn Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Ngay lập tức, tên của anh trở thành từ khóa thu hút hàng nghìn lượt tìm kiếm. Dân mạng được dịp chia sẻ lại khoảnh khắc khoe cơ thể kinh điển của tài tử trong Captain America: The First Avenger (2011) và một số cảnh anh khỏa thân ở Not Another Teen Movie (2001) và Red Sea Diving Resort (2019).

Đâu chỉ vậy, gương mặt của Evans còn bị cắt ghép vào cơ thể các diễn viên đóng phim cấp ba để câu tương tác cho trang web đen. Hình ảnh gợi cảm về ngôi sao thủ vai Đại úy Mỹ phủ sóng mạng xã hội kèm tiêu đề: "Anh ấy là biểu tượng tình dục".

Trên thực tế, Evans chưa bao giờ dám nhận bản thân là đại diện cho thế hệ đàn ông quyến rũ hàng đầu Hollywood. Anh từng chia sẻ trên Us Magazine: "Tôi không coi mình là biểu tượng tình dục. Nhiều nam diễn viên đang cảm thấy bất an vì bị gán cho tên gọi đó, tôi cũng không ngoại lệ".

Khoảnh khắc khoe thân hình lực lưỡng của Chris Evans trong Captain America: The First Avenger đã trở thành kinh điển. Ảnh: Menshealth.

Theo The Independent, làn da tươi trẻ, "không tuổi", thân hình đẹp như tạc của sao nam mà mọi người thường tấm tắc khen ngợi có khả năng là sản phẩm của thẩm mỹ hoặc đã qua xử lý CGI trên màn ảnh. Nhiều người vẫn một mực tin rằng thần tượng đẹp tự nhiên. Tư tưởng này phản ánh khía cạnh ngây thơ, hoặc đôi khi cố chấp của đám đông.

"Vẻ quyến rũ trước ống kính chẳng có ý nghĩa gì cả. Thập kỷ qua đã dạy cho chúng ta bài học về sự săn đón, sự tôn sùng không giới hạn về những sao nam nổi tiếng. Đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi đã thử hình dung Keanu là người dễ mến và chân thật tại các buổi phỏng vấn, nhưng chúng ta không có cách nào để biết chính xác sự thật là gì", nhà báo Louis Chilton phát biểu.

"Ngôi sao cũng chỉ là con người"

The Independent nhận định, việc Pedro Pascal và các đồng nghiệp nam được gọi là "daddy" không phải vô nghĩa. Trong văn hóa LGBTQ+, đây là từ lóng chỉ đàn ông trưởng thành hoặc lớn tuổi có vai trò che chở, nâng đỡ và bảo vệ cho người kia, cả về cảm xúc lẫn tình dục.

Có thể xem "daddy" như lời khen ngợi vẻ ngoài hấp dẫn. Thế nhưng, việc áp đặt kiểu khen này lên người nổi tiếng khiến họ cực kỳ khó xử. Họ chỉ có hai chọn lựa: Chấp nhận hoặc xua đuổi.

Trong trường hợp từ chối lời khen, họ nhiều khả năng sẽ bị lực lượng hùng hậu trên mạng chống lại và tẩy chay, nhất là các fan thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Theo nhà báo Louis Chilton, việc một fan nam hay nữ đăng ảnh David Harbor mặc đồ bơi và chú thích "tôi muốn ngủ cùng anh ấy" thể hiện ham muốn mãnh liệt của Internet đã tràn vào cuộc sống thực. Và càng ngày, người nổi tiếng càng được kỳ vọng tương tác lại với những bài đăng kỳ lạ tương tự.

Pedro Pascal được xem là "daddy" trong lòng nhiều người hâm mộ. Ảnh: GQ Magazine.

Xuất hiện trong The Graham Norton Show gần đây, Pedro Pascal đọc qua hàng loạt dòng chia sẻ mang tính khiêu dâm về anh. Nếu tài tử tỏ ra thích thú, đồng nghĩa anh cổ xúy những dòng tweet này nên được phổ biến hơn nữa. Với Louis Chilton, nhà sản xuất kém duyên khi cố tình đưa Pascal vào tình huống khó xử.

Thực tế cho thấy việc nhiều chương trình "gài" người nổi tiếng đọc to những "thirst tweets" (các dòng tweet mang tính kích thích) nhằm thu hút lượt tương tác là chiêu không mới, song vẫn tỏ ra hiệu quả trong bối cảnh ngày nay.

Cố nhà văn John Updike từng viết: "Sự nổi tiếng là chiếc mặt nạ đã bám rễ sâu vào nhân dạng của mỗi người". Câu này có nghĩa khi một người nghĩ mình hấp dẫn như Keanu Reeves, hoặc thậm chí nổi tiếng chẳng kém Pascal, gần như người đó không thể nào nắm bắt được ý thức đích thực về giá trị bản thân họ.

"Tình trạng sùng bái thần tượng một cách không nao núng của cộng đồng người hâm mộ chắc chắn khiến cho mọi thứ trở nên khó xử gấp đôi. Ngôi sao trong mắt fan là biểu tượng hoàn hảo? Không, họ chỉ là kiểu đàn ông bình thường. Cho dù tử tế hay khó ưa, gợi cảm hay chán ngắt, không ai có thể thay đổi sự thật rằng ngôi sao cũng chỉ là con người", Chilton kết luận.