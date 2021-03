'Tôi muốn đến Mỹ và nổi tiếng giống Michael Jackson'

Chloé Zhao đang mở ra cánh cửa cho nhiều nữ đạo diễn, diễn viên gốc Á có cơ hội phát triển ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Ngay bây giờ, không ai có thể ngăn được sự nổi tiếng, phát triển của Chloé Zhao.

Nomadland, bộ phim thứ ba của nhà làm phim gốc Trung Quốc, đã trở thành cái tên oanh tạc các giải thưởng lớn nhỏ.

Vào tháng 3, cô trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải đạo diễn xuất sắc tại Quả cầu vàng và là người phụ nữ thứ hai trên thế giới làm được điều đó, sau Barbra Streisand từ năm 1984. Streisand đã tweet lại “Đã đến lúc!”, ý chỉ những người phụ nữ đã có thể làm nên lịch sử.

Tháng 4/2021, phim của Zhao sẽ tranh giải tại cả BAFTA và Oscars. Nomadland hiện có lợi thế hơn hẳn hai bộ phim nổi tiếng là Mank và The Trial of the Chicago 7.

Đây là thành quả rất xứng đáng với nỗ lực của Zhao. Bộ phim được xây dựng theo phong cách rất khác thường. Trước khi “oanh tạc” các giải thưởng lớn, Nomadland đã gây ấn tượng tại Liên hoan phim quốc tế Venice và Toronto. Bộ phim đã giành Giải thưởng của Khán giả tại LHP Toronto và Sư tử vàng danh giá tại LHP Venice.

“Tôi cảm ơn mẹ tôi rất nhiều. Tôi cũng rất vui vì Trung Quốc có duyên với LHP Venice. Trước đó, Trương Nghệ Mưu và Giả Chương Kha đã làm nên chuyện”, nữ đạo diễn nói.

Chloé Zhao gần gây chú ý ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Chloé Zhao làm nên lịch sử

Theo SCMP, Chloé Zhao có khiếu làm phim ấn tượng. Tuy chỉ là người Trung Quốc, cô đã nắm bắt và truyền tải được phong cách nước Mỹ và nhiều thứ liên quan. Nodmaland là bộ phim chuyển thể từ cuốn sách hư cấu của Jessica Bruder, nói về sự gia tăng của cộng đồng “vandwelling” - những người có lối sống toàn thời gian trên những chiếc xe ở Mỹ.

Zhao đã kết hợp hài hòa giữa thực tế và hư cấu một cách tinh tế. Nhân vật 60-something Fern do Frances McDormand thủ vai đã phải sống trên đường sau khi mất việc, nhà và cả chồng sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Chloé Zhao đồng ý rằng Nomadland có yếu tố nữ quyền.

“Bộ phim phụ thuộc vào cách bạn nhìn và nghĩ về nó. Người phụ nữ của Nomadland không đồng ý chôn chân tại chỗ. Cô ấy lấn thân vào nguy hiểm như cách mà những người đàn ông thường làm”, Zhao trả lời SCMP.

Sinh ra với cái tên là Zhao Ting, nhà văn kiêm đạo diễn luôn hướng về phương Tây từ khi còn nhỏ. “Lúc còn ở Trung Quốc, tất cả những gì tôi muốn là trở thành người phương Tây. Tôi muốn đến Anh, Mỹ và nổi tiếng như Michael Jackson, Madonna”, cô khẳng định.

Chloé Zhao được cha mẹ gửi đến trường nội trú ở Anh từ 14 đến 18 tuổi. Cuối cùng, “giấc mơ Mỹ” của Chloé hoàn thành sau khi cô đã chuyển đến Mỹ sống, học sản xuất phim tại trường Nghệ thuật Tisch của Đại học New York.

Bộ phim đầu tiên của cô - Songs My Brother Taught Me - được quay tại Khu bảo tồn người da đỏ Pine Ridge ở Nam Dakota và ra mắt năm 2015. Hai năm sau, Chloé Zhao đột phá với bộ phim The Rider. Sau khi công chiếu, tác phẩm được đón nhận và hoan nghênh nhiệt liệt từ giới phê bình.

Nomadland trở thành bộ phim gây dấu ấn cho Chloé Zhao.

Giờ đây là Nomadland, Zhao đã để khán giả đắm mình vào thế giới tự do. Cô cũng muốn gia đình ở Trung Quốc xem được tác phẩm hay này. “Gia đình tôi không nói được tiếng Anh. Họ cũng không hiểu rõ về nước Mỹ. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng họ có ngày họ liên hệ với nhân vật Fern. Tôi làm ra phim để giúp khán giả liên hệ được với những gì tôi đang thể hiện”, cô khẳng định.

Giữa quá trình quay và dựng phim Nomadland, Zhao cùng lúc đảm nhận vị trí đạo diễn dự án siêu anh hùng sắp tới của Marvel là Eternals. Bộ phim có sự tham gia của hai minh tinh Salma Hayek và Angelina Jolie. “Tôi luôn muốn làm những bộ phim thuộc thể loại kỳ ảo, cho dù đó là khoa học viễn tưởng hay giả tưởng”, cô nói.

Mặc dù Eternals có vẻ khác lạ so với những bộ phim nhạy cảm, có phần bình lặng trước đó cô đảm nhận, cô vẫn nghĩ mình có thể hoàn thành tốt. “Tôi đã sống ở Mỹ nhiều năm. Tôi biết mình sẽ làm gì và khiến nó có ý nghĩa thế nào”, Chloé khẳng định.

Sau Eternals, Zhao được cho là đang thực hiện một dự án lớn khác - phim viễn tưởng gắn liền với thần thoại Dracula. “Tôi luôn bị mê hoặc bởi những thứ ma quái, đặc biệt là làm phim về hiện thân của ma cà rồng trong đời thực. Tôi rất muốn thực hiện những điều này”, nữ đạo diễn nói.

Luôn hướng về cội nguồn

Khi được hỏi liệu có muốn trở về quê hương Trung Quốc để làm phim không, Chloé Zhao chắc nịch đã sẵn sàng. “Tôi sẽ về nước làm phim, nhưng trước mắt tôi phải tìm được câu chuyện phù hợp, khiến bản thân thích thú. Tôi đã rời khỏi Trung Quốc khá lâu, tôi phải hiểu được mình đang làm gì”, Zhao nói thêm.

Đạo diễn 39 tuổi có cha là giám đốc một công ty thép, trong khi mẹ cô làm việc trong bệnh viện. Hai người đã chia tay. Cô cho biết càng trưởng thành cô càng muốn quay về với cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn. “Tôi bắt đầu nhìn lại phía Đông và nhận ra rằng thì ra quê hương tôi có nhiều thứ để học hỏi. Sự học là không ngừng nghỉ. Bà tôi lại là Phật tử. Vì vậy, tôi đang cố gắng khám phá nền văn hóa nơi tôi lớn lên”, cô nói.

Nữ đạo diễn 39 tuổi luôn hướng về cội nguồn châu Á.

Cô cũng muốn trở thành cầu nối giữa văn hóa Đông - Tây và thể hiện điều đó trên phim. “Tôi luôn cố gắng xem chúng ta có thể kết hợp hai điều này như thế nào”, Chloé khẳng định.

Tuy sống trên đất Mỹ, Zhao luôn vì cộng đồng gốc Á. Tại buổi trao giải Quả cầu Vàng, cô đã lên tiếng về tội ác căm thù đối với người châu Á ở Mỹ. “Có lẽ chúng ta cần học cách từ bi với người khác và với chính bản thân họ. Có quá nhiều người sống trong thù hận. Họ cần học cách thấu hiểu và nhìn nhận thế giới dưới lăng kính của người khác để hiểu rằng chúng ta là đồng loại”, cô khẳng định.

Theo SCMP, dù điều gì xảy ra trong tương lai, tầm quan trọng của Zhao với tư cách là một đạo diễn, nhà làm phim không thể bị đánh giá thấp. Nếu giành giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc vào tháng 4, cô sẽ là người phụ nữ thứ hai nhận giải, sau Kathryn Bigelow cho The Hurt Locker. Làm được điều đó, cô tiếp tục làm nên lịch sử người châu Á tại Hollywood.

“Trong thế giới mà các nữ đạo diễn thường bị xem thường, cuộc hành trình của Chloé và Nomadland là một liều thuốc tinh thần. Đó là tia sáng hy vọng cho các nhà làm phim là phụ nữ, người gốc Á”, SCMP bình luận.