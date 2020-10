'Tôi là Samuel' - Pháp sục sôi biểu tình sau vụ thầy giáo bị chặt đầu

Một người biểu tình tại Strasbourg giương cao biểu ngữ: "Tự do. Tôi viết tên người bằng dòng máu chảy". Những người biểu tình thể hiện bức xúc khi ông Paty bị giết hại dù đã làm đúng nghĩa vụ người thầy, dạy cho các học sinh về giá trị tự do bình đẳng của nước Pháp. Nguyên nhân vụ sát hại được cho là do Paty đã cho học sinh thảo luận về tranh biếm họa của tiên tri Muhammad. Ảnh: AFP.