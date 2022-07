'Tôi không thể tin nổ súng xảy ra ở Nhật Bản'

Nhật Bản có chính sách kiểm soát súng rất chặt chẽ và là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng thấp nhất trong các nước thuộc nhóm G7.

Lần cuối cùng một thủ tướng đương nhiệm hoặc cựu thủ tướng Nhật Bản bị bắn là cách đây 90 năm.

Các vụ xả súng là không thường xuyên phổ biến ở Nhật Bản nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Theo Cơ quan Chính sách Quốc gia, đã có 10 vụ xảy ra trong năm 2021, khiến một người chết và 4 người bị thương.

Việc sở hữu súng của người dân - chủ yếu là súng trường và súng ngắn để chơi thể thao hoặc săn bắn - đòi hỏi phải theo một quy trình cấp phép và kiểm tra lý lịch chặt chẽ, theo Bloomberg.

Một người phải vượt qua 12 bước trước khi được phép mua súng. Người mua súng phải tham gia lớp học về an toàn súng, được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần. Các bước khác bao gồm kiểm tra lý lịch, kiểm tra các vật dụng cất giữ súng đạn.

Tokyo không có trường hợp thương vong nào liên quan đến súng trong năm 2021.

William Cleary, giáo sư luật hình sự tại Đại học Hiroshima Shudo cho biết: “Ở Nhật Bản, kiểu nổ súng thế này cực kỳ hiếm, đó là lý do tại sao nó lại dễ dàng thực hiện". "An ninh rõ ràng là quá lỏng lẻo và vụ việc này sẽ thúc đẩy an ninh được thắt chặt hơn, đặc biệt là tại các bài phát biểu công khai".

Nhân viên cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng tại Nara. Ảnh: Bloomberg.

Yuki Ito, 42 tuổi, người đang mua sắm tại một hiệu thuốc gần đó cho biết: “Thật là sốc, tôi chưa bao giờ nghĩ thảm họa như vậy lại xảy ra ở một thị trấn nông thôn”. “Nó xảy ra ở một nơi gần các văn phòng, ngân hàng và trung tâm mua sắm, và là một nơi vốn rất an toàn. Tôi sợ hãi khi biết rằng đó là một tội phạm sử dụng súng”.

Anh Ryo Nakura tình cờ đứng lại nghe bài phát biểu khi đi ngang qua khu vực. Anh cho biết có nhiều học sinh cấp 3 tại hiện trường.

“Tôi tưởng nổ súng chỉ có ở Mỹ, nhưng điều này đã xảy ra ở Nhật Bản. Đã 1,5 giờ trôi qua kể từ vụ việc, nhưng sự chấn động của nó không hề giảm bớt”, anh nói với Asahi lúc gần 13h (giờ địa phương).

Theo các báo cáo, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị tấn công bằng một khẩu súng ngắn tự chế. Vụ việc xảy ra khi ông Abe đang có một bài phát biểu trước một nhà ga xe lửa ở Nara. Ông đã được đưa đến bệnh viện địa phương đang “trong tình trạng nguy kịch”.

Nghi phạm được xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi. Người này ngay lập tức bị Cảnh sát An ninh của chính phủ bắt giữ

Là một cựu thủ tướng, ông Abe cũng có lực lượng đảm bảo an ninh riêng và có ít nhất một trong số họ có lá chắn chống đạn.

Theo GunPolicy.org, tổng số súng ước tính mà dân thường nắm giữ ở Nhật Bản là 310.400 vào năm 2019, tương đương 0,25 khẩu trên 100 người, mức thấp nhất trong số các nước G7. Trong khi đó, con số này ở Mỹ là 393 triệu khẩu súng, tương đương 120 khẩu trên 100 người và 3,2 triệu khẩu ở Anh tương đương 5 khẩu trên 100 người.