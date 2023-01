Tôi hối hận vì dùng dằng với người cũ

Trở thành FWB (Friend With Benefit - bạn tình) với người yêu cũ là một trong những việc tôi hối hận nhất trong đời.

Tôi sống quá cảm xúc, đó là điểm yếu của tôi. Thay vì dứt khoát với tình cũ, tôi lại chọn chiều lòng mong muốn nhất thời và tự làm tổn thương chính mình.

Tôi và anh chia tay cách đây 2 năm vì không thể tiếp tục yêu xa. Trước đó, chuyện tình của chúng tôi êm đẹp, ít sóng gió. Tôi nghĩ rằng cả hai có thể tiếp tục làm bạn, anh tôn trọng yêu cầu đó của tôi.

Nhưng làm bạn với người yêu cũ không bao giờ là lựa chọn sáng suốt.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc tim mình đập mạnh, tay run lên khi thấy dòng tin nhắn "Em có khỏe không?" được anh gửi tới sau một năm chia tay. Đó cũng là lúc tôi biết được mình vẫn còn vấn vương với người đàn ông này.

Tôi nhớ anh và không chối bỏ điều đó. Cảm xúc thôi thúc tôi đề nghị cả hai có thể gặp lại để hỏi thăm nhau sau khi anh hoàn thành chuyến công tác nước ngoài.

Đêm đó, tôi đưa anh về nhà mình.

Đến sáng, tất cả chỉ đều dừng lại ở đó. Anh và tôi cùng thức dậy, cố để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất. Ai trở về nhà nấy, chỉ hỏi nhau vài câu không đầu không đuôi, không ai muốn hỏi lại chuyện đêm qua. Tôi và anh không tìm một cái tên để đặt cho mối quan hệ này.

Đó là lần đầu tiên tôi gần gũi với người cũ. Tôi cho rằng mình sẽ quên thật nhanh, như những mối tình chớp nhoáng của tôi suốt một năm qua. Đó là lý do tôi gặp lại anh lần 2, lần 3 và rất nhiều lần sau đó.

Cứ như vậy, tôi và anh gặp nhau khi cần người ở bên, nhưng tuyệt đối không còn là người yêu.

Tôi biết mình đã sai. Chúng ta thường muốn nhiều hơn sau những lần dang dở. Tôi ngóng chờ, muốn được gặp lại, ôm lấy anh, thức xuyên đêm và mong trời đừng bao giờ sáng. Những cảm giác này khiến tôi biết rằng nếu còn tiếp tục, tôi sẽ không thể quên anh và bước tiếp.

Tôi chính là người tự đưa mình vào tình huống bất lực đó. Cách duy nhất để dừng lại chính là để anh biến mất một cách hoàn toàn trong cuộc đời tôi. Phải rất khó khăn, tôi mới tự đưa ra được quyết định này.

Tôi nói thẳng với anh về những cảm xúc khó khăn của mình, rằng chuyện của anh và tôi khiến tôi bị phân tâm và tổn thương. Tất nhiên, anh hiểu rõ cảm giác này và tôi tin chắc cảm xúc của anh cũng không khá hơn tôi là mấy.

Tôi chặn tài khoản mạng xã hội của anh, xóa luôn những đoạn chat cuối cùng, block số điện thoại và dọn sạch bộ nhớ ảnh. Tôi không ghét người yêu cũ, thậm chí còn rất yêu anh. Nhưng đây là cách duy nhất để cả hai có thể sống tiếp và yêu thương những người đến sau.

Thu Hằng (26 tuổi, quận 10, TP.HCM)

