'Tôi hối hận khi chi 600.000 USD phẫu thuật giống Kim Kardashian'

Vì giấc mơ trở thành người nổi tiếng, Jennifer đã cắt bỏ 4 chiếc xương sườn, độn cằm, làm ngực và thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ khác.

Jennifer Pamplona (28 tuổi) đã trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật trong 10 năm qua nhưng hiện tại, cô ước mình chưa bao giờ bắt đầu.

Năm 17 tuổi, Jennifer thuyết phục bà ký vào văn bản cho phép mình nâng ngực. Từ đó, cô không thể dừng ham muốn thay đổi diện mạo của mình, theo The Sun.

Cô gái 28 tuổi đã chi khoảng 600.000 USD để có vẻ ngoài giống Kim Kardashian. Những ca phẫu thuật táo bạo nhất của cô là cắt bỏ 4 chiếc xương sườn, 10 lần phẫu thuật tăng kích thước mông, 3 lần phẫu thuật vòng một và 2 lần làm mũi.

"Tôi muốn thoát khỏi cái bóng của Kim"

Vòng eo 55 cm và hông 100 cm là số đo hiện có của Jennifer Pamplona. Cô cho biết mình đã ước giá như chưa bao giờ đụng dao kéo và không khuyến khích những phụ nữ khác mắc phải sai lầm tương tự.

Jennifer Pamplona tin phẫu thuật sẽ giúp mình đổi đời.

Jennifer Pamplona là nữ diễn viên từng xuất hiện trên Botched, có bộ phim tài liệu mới Addicted ra mắt vào cuối năm nay. Cô vui mừng vì Keeping Up With The Kardashians sắp kết thúc và tin rằng mình là ngôi sao tiếp theo của truyền hình thực tế.

"Trong suốt cuộc đời, tôi đã luôn nói muốn trở thành Kim Kardashian. Bây giờ chương trình sắp kết thúc, đã đến lúc tôi tỏa sáng, vượt qua cô ấy. Tôi từng làm theo những gì Kim làm cả ngày lẫn đêm. Kim vẫn truyền cảm hứng nhiều và tôi luôn yêu thích vẻ ngoài cũng như phong cách của cô ấy", Jennifer chia sẻ.

Tuy nhiên, cô nghĩ có vấn đề lớn với sức ảnh hưởng của nhà Kardashian. Mọi người đều muốn trông giống họ nên tất cả phụ nữ trẻ hiện có nét đẹp tương tự nhau. Họ có khuôn mặt, mũi và môi giống nhau. Jennifer cho rằng chuyên gia tâm lý mới là người mình cần gặp ngay khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

"Tôi hối hận vì cuộc phẫu thuật đầu tiên của mình. Tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu những tác động của việc dao kéo", cô nói thêm.

Sự hối tiếc muộn màng

Một trong những điều khiến Jennifer Pamplona hối tiếc nhất là tiêm chất làm đầy môi. Nữ diễn viên trải qua hơn 40 lần phẫu thuật trong 10 năm và nếu không tiếp tục thực hiện, cô sẽ trông như cụ già.

"Một khi bắt đầu thực hiện một số thủ thuật như tiêm chất làm đầy môi, bạn không thể dừng lại. Bạn sẽ cần nạp chúng mãi mãi. Chất làm đầy khiến đôi môi của tôi quá lớn. Chúng giống như chiếc xúc xích hơn là môi.

Jennifer trước khi đụng dao kéo vào năm 17 tuổi.

Nó đã mất đi độ đàn hồi. Nếu tôi ngừng tiêm, nó sẽ trông như đôi môi của cụ già 70 tuổi. Ngay cả bà tôi cũng không có đôi môi chảy xệ và nhăn nheo như tôi", cô tiết lộ.

Trong 10 năm qua, Jennifer còn tiêm botox cho mặt khoảng 500 lần.

Lớn lên ở Sao Paulo (Brazil), cô tin rằng những lời nhận xét tàn nhẫn từ các bạn cùng lớp đã khiến bản thân quyết định thay đổi ngoại hình. Cô thường bị chế giễu vì không có đường cong và khuôn mặt nhỏ nhắn.

Một chàng trai cùng trường đã nói với bạn Jennifer rằng cô có khuôn mặt rất đẹp nhưng thân hình lại như que diêm. Điều đó khiến cô rất đau lòng. Thậm chí, một số bạn nữ còn cố đuổi theo để bắt nặt cô. Từ cô gái chỉ biết giấu mình trong những bộ quần áo rộng, Jennifer quyết tâm "lột xác".

Khi có công việc đầu tiên vào năm 17 tuổi, Jennifer Pamplona gặp bạn trai Celso Santebanes - người được biết đến với biệt danh "búp bê Ken Brazil". Họ gặp gỡ qua chương trình truyền hình và yêu nhau. Tuy nhiên, vào tháng 12/2014, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu và qua đời 6 tháng sau đó.

Jennifer dường như suy sụp khi giấc mơ chuyển đến Hollywood để trở thành những ngôi sao điện ảnh của cả hai không thể thực hiện. Câu nói "Em là người đẹp nhất anh gặp trong đời" của bạn trai đã khiến cô vực dậy.

Tháng 6/ 2015, Jennifer được mời tham gia chương trình truyền hình sau khi trải qua 9 cuộc phẫu thuật trong 24 giờ. Với hy vọng trở nên nổi tiếng, cô đã đồng ý và cắt bỏ 4 chiếc xương sườn, thực hiện hút mỡ, nâng mũi và tiêm chất làm đầy.

Jennifer thừa nhận bản thân từng cảm thấy cách duy nhất để trở thành ngôi sao là tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ - điều Celso đã cố gắng cảnh báo cô tránh xa.

May mắn khi vẫn còn sống

"Tôi đã làm việc để biến ước mơ của cả hai thành hiện thực. Tôi được truyền cảm hứng từ cách gia đình Kardashian giải quyết mọi thứ và Keeping Up With The Kardashians giống như trường đại học miễn phí. Họ là những nữ doanh nhân thông minh và đã dạy tôi cách trở thành doanh nhân thành đạt", Jennifer bày tỏ.

Khi phẫu thuật nhiều, rủi ro là điều khó tránh khỏi với nữ diễn viên gốc Brazil. Cô khẳng định vòng ba của mình hiện không khác quả bom hẹn giờ do nó được tiêm quá nhiều chất làm đầy và chất béo.

Không chỉ vóc dáng, Jennifer cũng học theo phong cách của Kim Kardashian.

Vài tháng qua, Jennifer Pamplona sợ mất khả năng đi lại do chân bị nhiễm trùng sau khi tiêm chất làm đầy vĩnh viễn 10 năm trước. Chất này làm ngưng quá trình lưu thông máu. Cô nghĩ mình may mắn vì còn sống khi trải qua hơn 20 ngày trên giường và cơ thể phải chiến đấu với những độc tố bên trong mình.

Hiện tại, Jennifer tránh dao kéo và chỉ thực hiện các thủ thuật để duy trì vẻ ngoài của mình. Cô cố gắng khuyên can những phụ nữ trẻ tuổi không lạm dụng dao kéo.

"Tôi khuyên mọi người không nên phẫu thuật vì không giải quyết được tất cả vấn đề. Ngược lại, nó dễ khiến bạn lún sâu hơn và không có lối thoát", Jennifer cảnh báo.