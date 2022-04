‘Tôi đi chợ online vì bất đắc dĩ, nhưng gắn bó bởi nhiều lợi ích’

Đi chợ online bùng nổ do đại dịch Covid-19 và được thúc đẩy trong bối cảnh vật giá leo thang. Trong xu hướng này, cả sàn TMĐT và nhà bán hàng tìm mọi cách giữ chân người dùng.

Thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam có sự chuyển biến rõ rệt khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt trước bối cảnh vật giá leo thang hiện tại. Nhiều thương hiệu Việt khởi sự kinh doanh bằng hình thức bán trực tiếp, nhưng cũng dần chuyển đổi số để tối ưu doanh thu.

Trong khi đó, nhiều người dùng có thói quen mua sắm tại chợ, siêu thị cũng dần quen với việc lên sàn TMĐT. Điều này vô hình thúc đẩy sự cạnh tranh của thị trường đi chợ online, đặt ra thách thức đổi mới linh hoạt cho các sàn TMĐT, ứng dụng đi chợ hộ.

Từ tò mò đến gắn bó

Thời điểm tháng 7/2021, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, nhu cầu mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải dịch vụ đi chợ hộ, mua sắm online. Việc đơn hàng giao chậm hoặc “giam vô thời hạn” không phải hiếm.

Ngọc Loan (23 tuổi, nhân viên văn phòng, TPHCM) chia sẻ: “Đợt đỉnh dịch năm ngoái, tôi mua vỉ trứng, cọng hành còn khó. Đặt đơn bị hủy liên tục, nên nghe chỗ nào bán thực phẩm online, tôi đều đặt thử cầu ‘ăn may’.”

Đã hơn một năm trôi qua, tình hình dịch bệnh hiện dần được kiểm soát, loạt doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lựa chọn chuyển đổi số, lên sàn như xu hướng tất yếu. Người dùng không còn tâm lý “ăn may”, “đặt thử” và TMĐT, các ứng dụng đi chợ hộ cũng phải tìm cách giữ chân khách hàng trước hàng nghìn lựa chọn.

Vẫn giữ thói quen đi chợ online từ giai đoạn giãn cách, Ngọc Loan nhận thấy ngoài tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, cô đỡ bận tâm về giá, không cần phải mặc cả. Loan chia sẻ: “Năm ngoái, tôi được bạn giới thiệu TikiNgon và trung thành đến giờ. Đặt gì cũng có, giao nhanh chỉ trong 1 giờ, tôi không phải mất công đợi chờ, chen chúc trong siêu thị hay chợ. Chưa kể, sàn còn ưu tiên bán hàng bình ổn, không mất thời gian mặc cả. Nhiều lúc, tôi áp được mã giảm đến 100.000 đồng và nhận quà tặng như trứng, túi tote rất hời”.

Giá thành bình ổn, giao hàng nhanh là một trong những thế mạnh của TikiNgon.

Loan chia sẻ thêm là người theo đuổi lối sống “ăn lành” nên yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, đặc biệt các loại thực phẩm tươi sống. Cô yên tâm khi đặt trên TikiNgon vì các loại rau, củ, quả đều đạt tiêu chuẩn VietGAP với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

“Chọn đi chợ online vì bất đắc dĩ thời dịch, nhưng tôi gắn bó đến giờ bởi thấy loạt lợi ích mà hình thức này mang lại”, Loan khẳng định.

Không chỉ trở thành địa chỉ uy tín của nhiều bạn trẻ, đi chợ online còn được đông đảo mẹ bỉm ưu ái “chọn mặt gửi vàng” vì có đa dạng sản phẩm và cửa hàng. Chị Kim Thoa (31 tuổi, nội trợ tại TP.HCM) chia sẻ: “Chị hay dùng TikiNgon để mua từ những thương hiệu thực phẩm yêu thích, thậm chí từ các siêu thị như Co.op Mart, Lotte Mart… khi không muốn ra ngoài”.

TikiNgon cũng đẩy mạnh liên kết nhiều siêu thị lớn, giúp khách hàng có thể “đi siêu thị online” đúng nghĩa. Với cơ chế hoạt động “supermarket to door”, nhân viên Tiki sẽ đến siêu thị đối tác như Co.op Mart, Lotte Mart… nhận đơn đặt hàng, kiểm tra chất lượng và đóng gói cho khách. Sau đó, đơn hàng được giao trực tiếp cho người dùng trong thời gian dao động 30-60 phút tính từ lúc đặt.

Nhân viên Tiki có mặt tại các siêu thị lớn, trực tiếp chọn sản phẩm khi có đơn hàng.

Ngoài ra, việc các sàn TMĐT thường xuyên triển khai những chiến dịch thức thời là một trong những lý do khiến người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Điển hình, tiếp nối chương trình bán nông sản miền Tây giá gốc không lợi nhuận vào tháng 1, từ 19 đến 25/4, TikiNgon triển khai chương trình “Lo gì bão giá, đặt TikiNgon ngay” với khuyến mại lớn trong bối cảnh người dùng chịu ảnh hưởng kép từ việc giảm thu nhập vào giai đoạn giãn cách và giá cả các mặt hàng thực phẩm, xăng… leo thang, phải thắt chặt chi tiêu.

Đồng hành bền vững cùng nhà bán

Để người tiêu dùng có thêm lựa chọn sản phẩm chất lượng, ưu tiên hàng đầu của các sàn TMĐT là liên kết nhiều nhà bán để đa dạng hóa loại hàng hóa.

Thương hiệu FS trái cây tươi lên sàn TMĐT TikiNgon từ năm 2021. Trước “cú sốc” doanh thu giảm không phanh vì đại dịch Covid-19, kênh bán hàng online nhanh chóng được ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc FS trái cây tươi - lựa chọn, song song việc duy trì cửa hàng truyền thống, bắt đầu từ website, fanpage đến sàn TMĐT TikiNgon. Điểm nổi trội của sàn nằm ở đội ngũ làm việc sâu sát với nhà bán, xem xét tình hình kinh doanh, hỗ trợ gửi phản hồi, tư vấn và đưa ra các giải pháp hỗ trợ thương hiệu cải thiện chất lượng dịch vụ.

Sản phẩm trái cây mang thương hiệu FS tìm đường lên sàn TMĐT.

“Đội ngũ của Tiki thông báo rất nhanh mỗi khi khách phản ánh giao trễ hoặc đặt lỗi, hủy đơn. Nhờ đó, chúng tôi có thể xử lý vấn đề nhanh hơn, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm giãn cách xã hội. Nhờ đội ngũ Tiki gây ‘phiền toái’, FS cải thiện dịch vụ đáng kể”, anh Nguyễn Quang Huy khẳng định.

Cũng kinh doanh trái cây tươi, chị Nguyễn Bùi Việt Quỳnh, Trưởng nhóm Kinh doanh online Grove Fresh, cho biết thương hiệu ra đời lúc dịch bệnh đã bùng phát nên càng dễ dàng nhận thấy vai trò của sàn TMĐT. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ vì lần đầu chạm ngõ kênh bán hàng online, nhưng Grove Fresh may mắn được TikiNgon giải quyết những khó khăn liên quan đến vận hành. “Sàn còn hỗ trợ ưu tiên hiển thị cho các cửa hàng của chúng tôi, giúp tăng lượng truy cập”, chị Quỳnh chia sẻ thêm.

Thương hiệu trái cây tươi nhìn thấy tiềm năng từ kênh bán hàng online.

Chọn mặt hàng khác hơn so với FS và Grove Fresh là bánh ngọt cùng đặc sản vùng miền, nhưng thương hiệu Ngon Ngon Bakery since 2017 cũng sớm “bén duyên” cùng TikiNgon. Anh Vũ Đình Tôn Sơn, Giám đốc Ngon Ngon Bakery since 2017, cho biết kênh này tối ưu chi phí thuê mặt bằng, vận hành, đồng thời có thể tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng.

Việc lên sàn giúp nhà bán hàng tối ưu chi phí mặt bằng, được tập huấn thu hút khách hàng.

Ba đại diện của FS trái cây tươi, Grove Fresh và Ngon Ngon Bakery since 2017 đều khẳng định chọn TikiNgon là quyết định đúng hướng. Họ nhìn thấy nhiều lợi ích mà sàn TMĐT này mang lại cho nhà bán cũng như người tiêu dùng.

Đáp lại sự tin tưởng lựa chọn này, TikiNgon cũng hứa hẹn không ngừng đổi mới, nâng cao trải nghiệm trên sàn. Ông Nguyễn Quách Nhi, Giám đốc Ngành hàng Tiêu dùng Tiki, khẳng định: “Mục tiêu của Tiki là phục vụ hàng triệu bữa ăn của gia đình Việt Nam với thời gian ngắn nhất, chất lượng tốt và ít tốn công sức. Trong bối cảnh bão giá hiện tại, Tiki mong muốn dốc toàn lực hỗ trợ khách hàng, đồng hành cùng nhà bán để mang lại giá trị thực tiễn cho người dùng Việt”.