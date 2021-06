Tôi có nên lắp thêm định vị chống trộm cho Honda SH Mode?

Tôi dự định lắp thêm hệ thống định vị cho chiếc SH Mode.

Tôi đang sử dụng Honda SH Mode nhưng cảm thấy chưa yên tâm với hệ thống khóa thông minh của xe. Tôi dự định lắp thêm hệ thống định vị cho xe nhưng không biết lắp đồ không chính hãng có ảnh hưởng đến xe không, giá cả ra sao ạ?

Ánh Tuyết - TP.HCM

Độc giả Hoàng Phương

Hệ thống khóa thông minh hiện giờ khá phổ biến trên xe tay ga. Về cơ bản, khóa thông minh an toàn hơn khá nhiều so với khóa cơ truyền thống. Nếu bạn cảm thấy chưa an tâm thì có thể lắp thêm hệ thống định vị xe. Trên thị trường có khá nhiều loại định vị cho xe máy, có giá dao động 1-3 triệu đồng.