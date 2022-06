Tội ác từ sự nuông chiều

Thấy người phụ nữ đi xe Honda SH có ý định chống cư, 2 tên cướp đã đập vỡ vỏ chai thủy tinh mang theo từ trước rồi nhào tới tấn công chị H. quyết liệt để thực hiện hành vi.

Dù sinh ra trong những gia đình không giàu có, nhưng lại được bao bọc, nuông chiều từ nhỏ, nên các đối tượng sớm sa ngã, a dua theo bạn bè bập vào ma tuý hay bỏ học chơi game. Khi túng tiền, các đối tượng liên tiếp gây ra những vụ cướp manh động ngay trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Tội ác manh động

Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh (cùng SN 2006, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhìn bề ngoài “mặt búng ra sữa”, non hơn nhiều so với độ tuổi của chúng. Một đứa trẻ nhà khá giả, được bố mẹ rất nuông chiều vì là “quý tử” trong nhà, một đứa nhà khó khăn, bố mẹ bỏ nhau từ tấm bé nên sống thiếu thốn tình cảm, thiếu sự dạy dỗ của gia đình, nhưng cùng chung sở thích là nghiện game. Cả hai bỏ học từ nhỏ, suốt ngày chỉ cắm mặt vào hàng Internet. Chúng trở thành “cặp đôi hoàn hảo” khi có thể ngồi “cày’ game cả ngày mà không biết chán. Cũng chẳng có ai quản lý, nhắc nhở lôi chúng về khi bỏ nhà đi chơi game cả tuần liền.

23h ngày 10/5/2022, Cường và Linh rủ nhau “cày” game ở quận Bắc Từ Liêm. Sau khi tiêu đến những đồng tiền cuối cùng trong túi, chúng liền bàn nhau đi cướp để có tiền chơi tiếp.

Để tránh bị phát hiện, chúng tháo biển số xe máy, loanh quanh tìm hung khí để gây án. Trên đường đi, chúng nhặt mấy vỏ chai bia bằng thủy tinh và chia nhau cất giấu rồi di chuyển từ khu vực đường Cổ Nhuế vào nội thành.

Nguyễn Văn Huy tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 2h30 ngày 11/5/2022, cặp đôi về đến khu vực đường đê Nguyễn Khoái thì thấy chị N.H. (36 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai) đi xe máy Honda SH một mình, đeo túi xách đắt tiền. Lập tức, cả hai đeo bám chị H. suốt chặng đường từ đê Nguyễn Khoái về đến khu vực hiện trường. Khi bị Linh và Cường chặn lại, tuy sợ hãi nhưng do thấy chúng có vóc dáng nhỏ con nên chị H. đã có ý định chống cự.

Tuy nhiên, ngay lập tức 2 tên cướp đã đập vỡ vỏ chai thủy tinh mang theo từ trước rồi nhào tới tấn công chị H. quyết liệt để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Số tiền 8 triệu đồng cướp được sau đó mỗi đứa chia nhau 4 triệu.

Còn chiếc điện thoại Cường nhờ Nguyễn Đức Thịnh (SN 2006, trú ở quận Bắc Từ Liêm) đăng bán trên mạng xã hội được 13 triệu đồng. Số tiền này cũng được Cường, Linh chia nhau và cho Thịnh một phần. Ngày 11/5, chị H. đã đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để trình báo. Từ lá đơn của chị H., bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp cùng Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) nhanh chóng truy bắt được Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ, tối 16/5/2022, tại địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) cũng chính Cường và Linh đã di chuyển bằng xe máy Honda Vision và dùng dao chặn đường, đạp đổ xe, cướp 750.000 đồng của một phụ nữ. Giống như chị H., nữ bị hại ở Hoài Đức cũng định kháng cự. Camera an ninh tại khu vực đó ghi lại diễn biến, sau khi đạp đổ xe của nạn nhân, cả Cường và Linh đã nhào tới vung dao dọa chém, rồi hành hung nạn nhân trước khi bỏ đi.

Ngựa quen đường cũ

Ngược lại với các đối tượng tuổi teen như Cường, Linh, Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1983), trú tại Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, lại là kẻ khôn ngoan lọc lõi, có nhiều tiền án tiền sự trước khi bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ vì tội cướp tài sản.

Cũng vì được gia đình nuông chiều mà Huy sớm bập vào ma túy theo chúng bạn và trở thành con nghiện suốt một thời gian dài. Gia đình Huy tán gia bại sản vì có đứa con nghiện. Năm 2008, Huy bị Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ cướp giật do Cường và Linh gây ra.

Năm 2018, Huy bị TAND huyện Thanh Trì, Hà Nội xử phạt 50 tháng tù giam về tội Cướp giật tài sản. Mới ra tù tháng 4/2021, tưởng rằng Huy tu chí làm ăn, làm lại cuộc đời khi có vợ con đề huề, thì ngày 19/5/2022, ngựa quen đường cũ, Huy lại tiếp tục gây án. Lần này hắn rủ thêm đồng bọn là Trần Nam Phương (SN 1987), người cùng làng với Huy, đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 13h30 phút ngày 19/5, Trần Nam Phương điều khiển chiếc xe Honda Wave màu đen, không đeo biển kiểm soát, chở Huy từ xã Đông Mỹ, Thanh Trì đến huyện Phú Xuyên, Hà Nội để xăm hình cho Phương.

Trước khi đi, Huy đem theo một túi đeo chéo, bên trong đựng 1 con dao mục đích để phòng thân khi sang địa bàn khác. Khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, sau khi xong việc, Phương điều khiển xe máy chở Huy về nhà theo đường đê sông Hồng. Khi đến địa phận xã Chương Dương, Thường Tín, Huy phát hiện chị Đ.T.Q.H. đang điều khiển xe máy một mình, có đeo một túi xách.

Do hết tiền tiêu xài nên Huy nảy sinh ý định cướp giật tài sản của chị H. Huy bảo Phương bám theo xe nạn nhân để Huy giật túi xách. Phương đồng ý và điều khiển xe máy áp sát xe chị H. Lúc này Huy lấy con dao trong túi nhanh chóng cắt đứt dây rồi hô to để Phương phóng xe bỏ chạy. Khi về nhà, Huy và Phương kiểm tra túi xách thấy bên trong có 1 chiếc máy tính xách tay, 1 điện thoại, số tiền 150.000 đồng, cùng một số tờ tiền ngoại tệ và số giấy tờ tuỳ thân. Huy đưa cho Phương túi xách có máy tính và điện thoại, còn Huy lấy tiền và giấy tờ. Từ đơn trình báo của chị H., bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Thường Tín nhanh chóng bắt giữ được Huy và Phương.

Gặp Huy trong phòng tạm giữ, Huy tỏ ra là đối tượng lọc lõi, khi luôn miệng thanh minh cho tội lỗi của mình. Trên người Huy xăm đầy những hình thù kì bí, nhưng hỏi thì Huy bảo cũng chẳng biết là hình gì và đổ lỗi hành động cướp giật của mình cũng là do… hình xăm “vận” vào người. Thậm chí còn lấy cái chết ra để thể hiện mình đã thực sự hối hận. Thỉnh thoảng trong câu chuyện với chúng tôi, Huy lại văn vở kêu ốm yếu vì mấy ngày không ăn uống được gì và tỏ ra chán nản về tội lỗi của mình.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh.

- Em có gia đình chưa, mấy con rồi?

+ Em có hai con nhưng vợ chồng không đăng ký kết hôn, chỉ về sống với nhau. Vợ em chở hàng thuê, ship hàng, ai thuê gì làm nấy.

- Có mấy tiền án?

+ Em có 1

- Có bị nghiện không?

+ Trước thì có, nhưng giờ thì không.

- Ngày trước chơi cái gì?

+ Heroin. Sau đó 2-3 năm mới chơi đá.

- Chơi đá có bị ảnh hưởng thần kinh không?

+ Chắc là có.

- Bị ảnh hưởng thế nào?

+ Có lúc không kiểm soát được bản thân.

- Chơi một mình hay chơi với bạn?

+ Có lúc em chơi một mình, có lúc chơi với bạn. Mỗi lần chơi mất vài trăm nghìn đồng. Có lúc được bạn bè mời chơi.

- Em quen Trần Nam Phương thế nào?

+ Là anh em cùng làng. Làm nghề lao động tự do.

- Cần tiền để làm gì mà rủ nhau đi cướp?

+ Bất chợt thôi chứ không phải cần tiền.

- Thế mang theo dao để làm gì?

+ Mục đích là săn tìm thằng lừa tiền em. Nhưng con dao ấy cũng chẳng làm được gì cả, chỉ là dao gọt hoa quả, chứ có giết được ai đâu. Con dao hôm trước em gọt hoa quả xong quên trong túi nên cầm đi luôn.

- Khi nảy sinh ý định cướp giật, em có nghĩ sẽ khiến người ta nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng hay không?

+ Em cũng nghĩ ạ.

- Nếu người ta thương tích đã đành nhưng tử vong thì làm sao?

+ (Cúi mặt im lặng)

- Tiền án 2018 về tội cướp giật tài sản, vụ ấy như nào?

+ Em cũng không nhớ.

- Ra tù năm nào?

+ Ra tù tháng 4/2021.

- Định cướp giật về có tiền thì làm gì?

+ Bất chợt nảy sinh, chứ em không nghĩ là về sẽ lấy tiền làm gì, tiêu gì.

- Thế hàng ngày tiền sinh hoạt cả nhà thế nào?

+ Vợ đi làm và em làm tăng gia sản xuất bên ao. Ao của mẹ em. Vợ em đi giao hàng, ai thuê gì làm nấy. Rau cỏ thì không phải mua, gà cũng nuôi ở nhà. Tự túc được hết.

- Bây giờ em mong muốn gì?

Cúi mặt một lúc rồi Huy nói:

+ Em thành khẩn, có gì khai đấy, không quanh co. Bản thân chỉ nghĩ đến hai đứa con trai. Đời mình coi như vứt đi, chả còn gì nữa. Những lần trước đi không hối hận nhưng lần này hối hận rất nhiều. Lần trước bị bắt là vì nghiện nên mới đi cướp. Lần này không chơi bời gì, mọi người đang kì vọng nhiều, nhưng xác định là không về được.

- Thì chỉ đi vài năm là về.

+ Vài năm nhưng tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng không nổi.

- Mình về làm lại cuộc đời có làm sao đâu!

+ Có những lúc em xác định được nhưng lúc này thì thấy chán. Em đi rồi em biết, tăng trước nhẹ như lông hồng, tăng này nặng trĩu, khả năng là không cải tạo được?

- Hình xăm gì thế?

+ Em cũng không biết mình xăm gì. Toàn hình ma hình quái nên mới thiệt thân. Xăm gì mình còn chả biết thì làm sao mà khá được?

- Thế cứ vào bảo người ta thích xăm gì thì xăm à?

+ Không ạ, ông anh em xăm hộ cho. Chắc nó “vận” vào mình. Nói ra thì không ai tin, vì không nghĩ lại ngay gần nhà. Những lần trước là ở địa bàn khác. Không hiểu lần này ngáo ngơ giật ngay ở gần nhà. Tăng trước thì bảo do nghiện nên đi cướp giật, coi như đi chữa bệnh, đảm bảo sức khoẻ. Tăng này thì…

- Có nguyện vọng gì không?

+ Nguyện vọng muốn gặp em gái một lần dặn cô ấy, sau này có chuyện gì xảy ra thì cho anh về gần bố, chứ còn mong muốn gì giờ nữa.

- Cứ yên tâm cải tạo về làm lại cuộc đời!

+ Đi tăng này là gần 40 lúc về cũng gần 50 rồi. 50 tuổi thì về còn làm được gì nữa.