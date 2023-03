Tội ác của dị giáo xứ Kim chi

Trước khi "In The Name of God: A Holy Betrayal" ra mắt, thành viên của hội dị giáo dùng nhiều thủ đoạn đe dọa đến gia đình đạo diễn và ê-kíp.

Genre: Tài liệu, Tội phạm

Director: Cho Sung Hyun

Cast: June Yoon, Victoria Grace,...

Rating: 7/10

In The Name of God: A Holy Betrayal là loạt phim tài liệu về những vụ án có thật như Jesus Morning Star (JMS), “Baby Garden”, cuộc tự sát hàng loạt ở Odaeyang và mục sư Lee Jae Rock từ nhà thờ Trung tâm Manmin... làm náo loạn xã hội trong thời gian dài. Họ được xem là “tứ đại tiên tri” của Hàn Quốc, mang theo lời răn dạy của Chúa. Từ đó, những kẻ thủ ác lợi dụng tôn giáo để thực hiện hành vi trái pháp luật bao gồm xâm hại, lạm dụng về thể xác, tinh thần và tài chính của tín đồ.

Tác phẩm phơi bày từng thủ đoạn các giáo chủ sử dụng để tẩy não tín đồ. Qua đó, phim lồng ghép thông điệp về sự nguy hiểm khi con người có đức tin mù quáng, thiếu suy nghĩ.

Tác phẩm xoay quanh 4 vụ án liên quan đến tôn giáo gây rúng động xứ Kim chi. Ảnh: Netflix.

Tội ác được phơi bày

Cấu trúc loạt phim thể hiện mạch lạc qua từng lời kể của nạn nhân trong các vụ án xâm hại, lạm dụng. Mở đầu cho chuỗi tố cáo là hội dị giáo JMS do Jeong Yeong Seok cầm đầu kéo dài 3 tập của loạt phim. Hội thánh của “yêu râu xanh” nhen nhóm từ thập niên 80 của thế kỷ trước, nhưng đến giữa cuối những năm 2000, Jeong Yeong Seok mới chính thức bị bắt.

Maple Yip, người mẫu, MC truyền hình là nạn nhân đầu tiên tố cáo hành vi đồi bại của Đấng Cứu Thế giả tạo. Lời khai đẫm lệ miêu tả chi tiết quá trình Jeong ra tay với tín đồ nữ của mình, đồng thời, khâu hậu kỳ đã lồng ghép phân cảnh, đoạn ghi âm làm bằng chứng buộc tội kẻ thủ ác.

Nạn nhân của giáo hội JMS dũng cảm vạch trần bộ mặt giáo chủ. Ảnh: IMDB.

Bên cạnh Yip, nhiều nạn nhân nữ đặc tả chi tiết về đối tượng có thể bị nhắm đến, trở thành con mồi cho tên yêu râu xanh. Tuy nhiên, họ đều được che giấu danh tính khi loạt phim phát sóng.

Ngoài ra, nhiều cựu thành viên là nam góp mặt trong In The Name of God: A Holy Betrayal. Họ phơi bày chiêu trò Jeong Yeong Seok dùng để thu hút, lôi kéo thêm tín đồ là những sinh viên đại học có tiếng tăm ở Hàn Quốc. Dựa vào hình tượng của con người tri thức, hắn tiếp tục tìm thêm con mồi mới, thỏa mãn thú tính bản thân. Tác phẩm gây sốc người xem bởi đoạn băng ghi âm bằng chứng về những lần hành lạc của giáo chủ với các nạn nhân.

Giáo hội JMS thực hiện hành vi phạm pháp trong suốt nhiều năm tại Hàn Quốc. Ảnh: Film Fugitives.

Tính tả thực của phim đẩy lên mức cao trào ở tập 4 nói về vụ tự sát hàng loạt ở Odaeyang. Nạn nhân bao gồm 4 người đàn ông và 28 người phụ nữ. Park Soon Ja là chủ mưu của giáo phái đang gánh khoản nợ 8 tỷ won (khoảng 144 tỷ đồng ). Bà là người trực tiếp tạo nên những tín đồ cuồng giáo và gián tiếp gây nên cái chết của 32 người. Loạt phim gây ám ảnh khán giả bởi hình ảnh hiện trường vụ án.

Giám đốc hãng đĩa Synnara, Kim Ki Soon, đồng thời là giáo chủ giáo phái “Baby Garden”. Bà tẩy não tín đồ bằng cách tự xưng bản thân là người xây dựng thiên đàng trên chính Trái Đất. Một trong những vụ việc man rợ của bà ta chính là việc hành quyết bé trai 5 tuổi Choi Nak Gwi tại chuồng lợn. Nhà làm phim sử dụng mannequin để thay thế cậu bé. Song, các phân cảnh vẫn đủ sức ảnh hưởng đến người xem với nỗi đau mà Nak Gwi vô tội đã nếm trải.

Kim Ki Soon, chủ mưu vụ án bạo hành hàng loạt trẻ em vô tội tại Baby Garden. Ảnh: Sportskeeda.

Cuối cùng là vụ án lừa đảo quy mô lớn của mục sư Lee Jae Rock ở nhà thờ Trung tâm Manmin. Con chiên trong nhà thờ mang danh nghĩa ôn hòa nhưng họ lại tấn công vũ lực vào đài phát thanh MBC gây chấn động Hàn Quốc. Sự việc mang nét tương đồng với hiện tượng “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại Việt Nam năm 2018, khi nạn nhân bị buộc “cống nạp” cho nhà thờ và có hành vi bạo lực với những người chống đối.

Thông điệp thức tỉnh trước đức tin mù quáng

Bản chất cốt lõi của mọi tôn giáo là răn dạy con người làm việc thiện, giúp ích cho đời sống. Tuy nhiên, nhiều phần tử lợi dụng đức tin, tín ngưỡng của mọi người nhằm trục lợi cho bản thân. Điều đó dẫn đến nhiều vụ án thương tâm xảy ra.

Khi loạt phim được phát sóng, nhiều phản ứng phẫn nộ từ phía khán giả đặt lên những giáo phái gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội nói chung và cuộc sống nạn nhân nói riêng. Không chỉ gây thương tổn về mặt thể chất trong thời gian ngắn, vết sẹo tinh thần sẽ ám ảnh những người không may trong suốt quãng đời còn lại.

Giáo chủ lợi dụng tôn giáo gây tổn thất lớn đến tinh thần nạn nhân. Ảnh: Digital Mafia Talkies.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện loạt phim tài liệu, đoàn làm phim liên tục bị quấy rối bởi thành viên giáo phái được nêu tên. Ngay từ tập đầu, khi thành viên của ekip gặp gỡ Maple Yip, họ bị nhóm người khả nghi theo dõi suốt quãng đường từ sân bay đến khách sạn. Bên cạnh đó, gia đình đạo diễn nhiều lần nhận thư hăm dọa nặc danh. Thậm chí, vợ người cầm trịch muốn ly dị vì sự an toàn của cả gia đình.

Đạo diễn loạt phim và gia đình hứng chịu áp lực từ lời đe dọa của phe cuồng tín. Ảnh: AllKpop.

Ngoài ra, buổi họp báo ra mắt tác phẩm được nhà sản xuất thắt chặt an ninh ở mức tối đa và sử dụng nhiều biện pháp chưa có tiền lệ nhằm đảm bảo an toàn cho đạo diễn. Đạo diễn Cho Sung Hyun khẳng định tiếp tục thực hiện mùa tiếp theo dù bản thân bị đe dọa.