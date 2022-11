ToCoToCo gắn kết hạnh phúc với 'Trọn 9 mùa yêu thương'

Mở đầu tháng 11, giới trẻ háo hức chờ đón hàng loạt ưu đãi hấp dẫn nhân dịp sinh nhật 9 tuổi của trà sữa ToCoToCo.

Với tên gọi “Trọn 9 mùa yêu thương”, chương trình mừng sinh nhật năm nay của ToCoToCo không chỉ đặt dấu mốc trưởng thành, bước chuyển mình phát triển mà còn là lời tri ân tới những khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Sở hữu fanpage hơn nửa triệu người theo dõi, lượt khách hàng trung thành hơn 4 triệu thành viên là minh chứng cho sự yêu thích và tin tưởng của cộng đồng đối với trà sữa ToCoToCo.

ToCoToCo tưng bừng mừng sinh nhật lần thứ 9.

Trong chương trình mừng sinh nhật tháng 11 này, giới trẻ sẽ được tham gia đại tiệc sinh nhật thịnh soạn với bộ sản phẩm mùa thu thanh mát, gồm hai sản phẩm mới toanh là trà mận hạt sen và sữa chua mận hạt sen. Nổi bật với vị chua ngọt của mứt mận, kết hợp cùng hạt sen bùi bùi, thạch dâu tằm dai giòn, thức uống mới sẽ mang đến trải nghiệm sảng khoái.

Bộ đôi sản phẩm trà mận hạt sen và sữa chua mận hạt sen.

Không chỉ gây ấn tượng bởi menu đa dạng, thương hiệu ToCoToCo còn đánh dấu nhiều đột phá mới khi ra mắt Instant Milk Tea - sản phẩm dành riêng cho các bạn đam mê trà sữa pha tại nhà hoặc nơi công sở, đi chơi du lịch. Được nghiên cứu theo công thức độc quyền của ToCoToCo, Instant Milk Tea nhận được sự quan tâm của giới trẻ trong thời gian vừa qua.

Hàng triệu người dùng ủng hộ và đồng hành cùng trà sữa ToCoToCo.

Suốt hành trình 9 năm cùng gần 500 cửa hàng trà sữa được người dùng yêu thích, ToCoToCo không ngừng đổi mới và làm nên sự khác biệt. Với phương châm mang đến cho khách hàng trải nghiệm hài lòng, từ chất lượng nước uống cho đến cung cách phục vụ của đội ngũ nhân viên đều được chăm chút. ToCoToCo cũng ghi nhận từng đóng góp dù nhỏ nhất để cải thiện và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Không chỉ đa dạng menu đồ uống, ToCoToCo còn là nhà tài trợ nhiều chương trình thiện nguyện cho các em nhỏ. Thương hiệu mong muốn lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa, tri ân nhân vật với sự cống hiến, hy sinh thầm lặng và xây dựng giá trị nhân văn đầy cảm hứng đến cộng đồng.

ToCoToCo mang Trung thu đến với hơn 200 bé tại trường tình thương Thiên Ân.

Từ những năm đầu có mặt tại thị trường Việt Nam, ToCoToCo đã tiên phong sử dụng các nguồn nguyên liệu nông sản Việt nhằm tạo ra hương vị thơm ngon và giá trị gắn kết cho người tiêu dùng. Trong năm 2022, ToCoToCo là thương hiệu số một Việt Nam được xem xét và bình chọn bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á.

Nhân dịp sinh dịp, với hóa đơn bất kỳ khi mua tại cửa hàng hay online, khách hàng sẽ nhận 1 mã số may mắn in trực tiếp trên hóa đơn. Mã số may mắn này để quay số trúng thưởng giải tuần như iPhone 14 Pro Max (2 giải/tuần) hoặc đồng hồ thông minh Apple Watch (4 giải/tuần). Chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục từ 7/11 đến 4/12.

Độc giả tìm hiểu thêm về ToCoToCo tại fanpage ToCoToCo hoặc liên hệ hotline 1900636936.