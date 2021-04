Tóc vàng trở thành xu hướng nhuộm mùa hè năm nay

Sau khi tẩy tóc, bạn cần có sự chăm sóc tóc kỹ lưỡng và đặc biệt hơn. Các salon làm tóc khuyên khách nên ủ tóc khoảng hai lần/tuần. Ngoài ra, nếu muốn giữ tóc suôn mượt và óng ả, bạn cần tới tiệm làm đầu để phục hồi tóc định kỳ. Bên cạnh đó, dầu gội tím là sản phẩm sử dụng hàng ngày để khử ánh vàng trong tóc. Nhờ đó, màu tóc của bạn sẽ ngày càng đẹp và trong hơn. Ảnh: Love is not over.