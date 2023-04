Tóc tẩy, mái giữ nếp hoàn hảo của Rosé, Lisa tại Coachella 2023

Các thành viên BlackPink gây ấn tượng với kiểu tóc tại Coachella 2023. Lisa tiếp tục được chú ý với tóc mái "không bay", tóc tẩy không mọc chân đen của Rosé cũng được nhắc đến.

Các thành viên BlackPink tại concert Born Pink 2023 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: BLACKPINK.

Giữ vị trí HEADLINE tại Coachella 2023, BlackPink tạo ra những thành tích kỷ lục, bao gồm 125.000 khán giả trực tiếp và 250 triệu lượt xem qua nền tảng trực tuyến. Nhóm nhạc Hàn Quốc đạt kỷ lục về số lượt livestream trong lịch sử lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Không chỉ biểu diễn chung, các thành viên BlackPink còn có các tiết mục solo. Trang phục của Jisoo, Lisa, Jennie và Rosé đến từ các thương hiệu cao cấp như Mugler, Dolce & Gabbana và nhà thiết kế Việt Nam Michael Ngô.

Bên cạnh outfit, kiểu tóc của Lisa và Rosé cũng được truyền thông, khán giả chú ý. Dù thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ, mái tóc của 2 thành viên BlackPink vẫn giữ nguyên trạng thái bồng bềnh, óng mượt một cách hoàn hảo.

Rosé đăng tải hình ảnh mái tóc bạch kim trước thềm lễ hội âm nhạc Coachella 2023. Ảnh: @roses_are_rosie.

Tóc tẩy giữ nếp của Rosé

Mái tóc blonde là một trong những đặc điểm ngoại hình gắn liền với Rosé. Màu nhuộm đặc biệt phù hợp, làm nổi bật làn da trắng sáng của giọng ca Gone.

Tuy nhiên, việc giữ màu tóc, gần như không để lộ chân đen của Rosé khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Hơn nữa, mặc dù tẩy và nhuộm liên tục trong thời gian dài, mái tóc của cô vẫn giữ nguyên tình trạng suôn mượt, óng ả, hiếm khi xơ rối.

Theo Issac Nag, Giám đốc tạo mẫu tại salon hàng đầu Hàn Quốc You Are My Sunshine, việc duy trì mái tóc bạch kim như Rosé không đơn giản.

“Nếu muốn giữ màu tóc sáng, bạn phải tới salon ít nhất 2 tuần một lần để nhuộm lại. Khi không thực hiện đúng quy trình, màu bạch kim sớm chuyển sang sắc vàng”, Issac Nag cho biết.

Không chỉ giữ màu, mái tóc của Rosé còn khiến công chúng bất ngờ khi luôn vào nếp, giúp cô duy trì hình ảnh đẹp trên sân khấu. Nhiều ý kiến cho rằng sân khấu ngoài trời của Coachella 2023 với những cơn gió bất chợt dễ khiến tóc nghệ sĩ bị rối, mất thẩm mỹ.

Thành viên BlackPink đã chứng minh điều ngược lại. Liên tục thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ trong tiết mục chung và màn bê đỡ ấn tượng tại sân khấu riêng, cô vẫn đảm bảo mái tóc không mất nếp.

Dù thực hiện nhiều cú hất tóc, Rosé vẫn giữ được hình ảnh như bước ra từ salon. Hiện nay, cụm từ “Rosé’s hair” (tạm dịch: “tóc của Rosé”) vẫn thu về lượt tìm kiếm lớn trên Internet.

Từ lâu, tóc mái không bay trên sân khấu của Lisa luôn được chú ý. Kiểu tóc này giữ nguyên vị trí dù ca sĩ thực hiện các động tác vũ đạo mạnh. Ảnh: @lalalalisa_m.

Tóc mái không bay của Lisa

Từ khi chính thức debut, Lisa luôn gắn liền với kiểu tóc mái dày. Đây là mẫu tóc phù hợp với đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nữ ca sĩ, giúp thành viên BlackPink xây dựng thành công hình tượng búp bê.

Trong gameshow Knowing Brothers, Lisa nói vui rằng cô sẽ không bỏ tóc mái nếu không được trả 10 tỷ won. Sau đó, RareLee, chuyên gia phong cách nổi tiếng ở Hàn Quốc, giải thích tại sao Lisa luôn trung thành với kiểu tóc có mái.

Theo lời RareLee, nhiều người cảm thấy không tự tin với vầng trán rộng nên chọn cách để tóc mái che bớt. Tuy nhiên, đây không phải lý do của Lisa. Nhiều lần nữ ca sĩ vén mái sang hai bên, người hâm mộ dễ dàng nhìn thấy phần trán cân đối của cô.

Chuyên gia RareLee cho biết Lisa sở hữu đôi mắt to tròn nhưng khoảng cách từ lông mày đến mắt tương đối ngắn. Ngôi sao BlackPink chọn kiểu tóc mái dày để khắc phục nhược điểm này.

Khán giả cho rằng mái tóc này là trở ngại đối với giọng ca MONEY khi trình diễn trên sân khấu ngoài trời. Việc tóc mái bị xô lệch, mất nếp là tai nạn tất yếu, đặc biệt đối với các nghệ sĩ trình diễn vũ đạo mạnh.

Tuy vậy, Lisa khiến khán giả trực tiếp và xem livestream Coachella 2023 bất ngờ khi giữ nguyên vị trí tóc mái dù liên tiếp lắc đầu, di chuyển. Bên cạnh đội ngũ stylist, nhà tạo mẫu tóc hùng hậu, thành viên BlackPink cũng phải lưu ý khi thực hiện vũ đạo để đảm bảo phần mái luôn trong trạng thái hoàn hảo.