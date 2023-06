Tóc dreadlock, quần áo cắt xẻ của Jennie trong The Idol

"Đối với một số người, lý do duy nhất để xem The Idol là Jennie của BlackPink", cây bút của tờ The New York Times nhận định.

Bên cạnh diễn xuất, váy áo, gu thời trang mà Jennie đem đến The Idol nhận được nhiều sự quan tâm. Ngày 12/6, The Idol tập 2 chính thức lên sóng. Trong tập phim mới, nhân vật Dyanne do Jennie (BlackPink) thể hiện đã có nhiều đất diễn hơn. Giống quan điểm với New York Times, NBC News cho rằng khán giả xem The Idol chỉ vì Jennie là điểm sáng duy nhất của một bộ phim lộn xộn. Trong đó, trang phục, kiểu tóc của nhân vật do thành viên nhóm nhạc BlackPink đảm nhiệm được đặc biệt chú ý. Jennie xuất hiện với mái tóc dreadlock cầu kỳ, gây ấn tượng mạnh. Kiểu tóc dreadlock Trong tập phim thứ hai, Jennie xuất hiện trong bộ vest đen kín đáo, nhưng ấn tượng nhất chính là mái tóc dreadlock được đầu tư cầu kỳ. Qua thời gian và sức ảnh hưởng của nhiều rapper da màu nổi tiếng, tóc dreadlock dần trở thành biểu tượng của văn hóa hiphop trên toàn thế giới. Kiểu tóc này đặc trưng bởi hàng chục lọn tóc được bện lại thành những bím tóc nhỏ, sau đó chải ngược ra phía sau. Dù xuất hiện không nhiều, phân đoạn chỉ kéo dài khoảng 1 phút, nhưng sự đầu tư cầu kỳ về hình ảnh của Jennie khiến nhiều người tán thưởng. Hình ảnh mới nhất của Jennie trong tập 2 The Idol nhận được nhiều sự quan tâm. Váy áo cắt xẻ táo bạo Cũng trong tập phim mới, thành viên Black Pink xuất hiện bí hiểm, quyến rũ trong chiếc áo đen lưới, lệch một bên vai cùng những chi tiết cắt xẻ táo bạo ở phần ngực. Jennie cũng thay đổi kiểu tóc, chuyển sang kiểu tóc búi nửa đầu cùng layout makeup gợi cảm trong bối cảnh đèn mờ tại quán bar. Outfit của Jennie ở tập 1 The Idol. Bra thể thao, short siêu ngắn Ở tập 1, Jennie không có quá nhiều đất diễn, song trang phục của thành viên BlackPink trong phân cảnh thực hiện vũ đạo cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên mặc áo crop top dáng rộng, phối cùng bra thể thao, quần shorts cạp cao. Mạng xã hội tràn ngập váy áo giống Jennie Được mệnh danh là trendsetter ("người tạo xu hướng"), Jennie (BlackPink) thành công lăng xê nhiều mẫu váy áo. Trang phục của cô được các tín đồ thời trang ưa chuộng.