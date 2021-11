Tốc độ tiêm vaccine chậm dù ca bệnh tăng

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá các địa phương đều gặp vấn đề khó khăn trong quản lý, xét nghiệm những người dân đi về từ tỉnh, thành phố có độ nhiễm cao về.

Chiều ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Cuộc họp kết nối đến 120 điểm cầu.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 120 triệu liều vaccine nhưng đến trưa 5/11, nước ta mới tiêm được 86.438.000 liều, đạt hơn 2/3 lượng vaccine.

Nhiều tỉnh tiêm chậm

Hiện cả nước còn gần 40 triệu liều vaccine chưa được tiêm. Ông nhận định tốc độ tiêm đang chậm tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh Tây Nam bộ.

Thứ trưởng cũng điểm 10 tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine thấp so với lượng vaccine được công bố (cập nhật của Hệ thống tiêm chủng) gồm: Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An.

Qua đó, Thứ trưởng Y tế đề nghị các địa phương cần báo cáo rõ nguyên nhân về việc thiếu nhân lực hay do chưa được cấp phát vaccine.

"Nếu thiếu nhân lực, các địa phương cần có văn bảo báo cáo ngay về Bộ Y tế để bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng cử lực lượng vào hỗ trợ", Thứ trưởng nói.

Đến nay, cả nước đã tiêm được 86.438.153 liều vaccine phòng Covid-19, đã có 32,5 triệu người tiêm 1 liều và 26,9 triệu người tiêm đủ 2 liều.

Trong tuần (từ 27/10-3/11), cả nước đã triển khai tiêm được 7,6 triệu liều vaccine (giảm khoảng 300.000 liều so với tuần trước đó), trung bình mỗi ngày tiêm được khoảng 1,1 triệu liều.

Một số tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình… (hiện tiêm được hơn 800.000 liều vaccine).

Trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 81,2% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 37,3% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Kết quả khảo sát cho thấy khi tiêm vaccine, nguy cơ trở nặng ở người mắc Covid-19 giảm đi đáng kể. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều địa phương báo cáo tốc độ tiêm chậm so với số được phân bổ chủ yếu do giành vaccine để tiêm trả mũi 2 trong thời gian tới. Một số địa phương tại khu vực Tây Nam bộ như Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang đề nghị hỗ trợ nhân lực triển khai tiêm.

Các địa phương cũng đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Về việc này, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết ngay khi có vaccine về, cơ quan này sẽ báo cáo Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo về việc phân bổ cho các địa phương trên cơ sở kế hoạch dự trù các tỉnh, thành đã gửi về. Do đó, các địa phương cần tiêm chủng cho người trên 18 tuổi ngay số vaccine đã được phân bổ. Vaccine tiêm cho trẻ em của các địa phương sẽ phân bổ theo đợt riêng.

Thứ trưởng yêu cầu, để việc phân bổ vaccine đúng và đủ, các địa phương cần phải báo cáo đầy đủ, chi tiết để Bộ Y tế phân bổ hợp lý, tránh địa phương thừa, nơi thiếu. Các địa phương cần phê duyệt phương án chống dịch cụ thể cho doanh nghiệp hoạt động trở lại trong tình hình mới.





Biện pháp chống dịch phải thích ứng với tình hình mới

Từ ngày 29/10 đến 4/11, miền Bắc có 4 tỉnh ghi nhận số ca mắc tăng trong cộng đồng. Tại miền Nam, 14 tỉnh cũng ghi nhận F0 tăng nhanh. Trong đó, 4 tỉnh tăng từ 500 lên 700 ca, 2 tỉnh tăng từ 200 lên 500 ca, 5 tỉnh tăng từ 100 lên 200 ca và 3 tỉnh tăng từ 50 lên 100.

Từ tình hình trên, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cảnh báo các địa phương về nguy cơ dịch diễn biến phức tạp trong một tuần qua.

"Theo đánh giá cấp độ dịch (Quyết định 4800 của Bộ Y tế), cả nước có 7.161 xã cấp 1, đạt 67,5%, cấp 2 là 3.087 xã, đạt 29,1%, cấp 3 là 247 xã đạt 23% và cấp 4 là 106 xã xấp xỉ khoảng 1%. Trong một tuần số xã cấp 1, cấp 2 giảm xuống và chuyển tăng lên cấp 3, 4 là 142 xã. Tôi đề nghị các địa phương phải tư duy xem nguyên nhân từ đâu”, Thứ trưởng cho hay.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện tỉnh An Giang cho biết đến 5/11, tỉnh ghi nhận 12.600 trường hợp mắc Covid-19, số bệnh nhân đang điều trị còn khoảng 4.000, tăng gần gấp đôi so với 2 tuần trước đây.

Số ca tăng chủ yếu do số lượng đi từ vùng dịch về, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 1.500-2.000 ca (tổng số đến nay là gần 70.000 trường hợp), tỷ lệ nhiễm Covid-19 là 1.300 trường hợp (1,7%).

"Khi triển khai thích ứng an toàn, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đều công bố dịch cấp độ 2 nên các địa phương không còn chốt kiểm soát, không xét nghiệm người đi lại vào tỉnh, kể cả người từ vùng dịch về dẫn tới phát sinh hầu hết ca nhiễm tại các huyện, thị tỉnh An Giang", đại diện tỉnh này cho biết.

Theo vị lãnh đạo này đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tăng số ca nhiễm tại nhiều tỉnh phía nam.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá các địa phương đều gặp vấn đề khó khăn trong quản lý, xét nghiệm những người dân đi về từ tỉnh, thành phố có độ nhiễm cao về. Nhiều địa phương chưa rõ cách thức quản lý như thế nào để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại nhà. Ảnh: Q.N.

Ông đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ Công điện 1.700 (ngày 25/10) để ban hành hướng dẫn cụ thể tại địa phương phù hợp với Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Nội dung công điện yêu cầu cần phải rà soát tất cả người đi từ TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và các khu vực cấp độ 3, 4 về, từ đó có cách thức tổ chức giám sát, xét nghiệm, đưa đi cách ly với từng trường hợp.

Các địa phương căn cứ vào nội dung này để triển khai biện pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cao tuyên truyền làm thay đổi ý thức và hành vi, để người dân dần thích ứng với điều kiện mới, không thể "Zero Covid".

"Hiện nay tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 81%, chúng ta không thể cố hữu biện pháp phòng, chống dịch như trước đây chưa tiêm, nếu không việc tiêm vaccine trở nên vô nghĩa", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Y tế đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur đánh giá sơ bộ về tình hình đợt dịch thứ 4 báo cáo về cơ quan này trước ngày 15/10. Theo đó, báo cáo đánh giá các trường hợp đã tiêm vaccine tỷ lệ nhiễm Covid-19 bao nhiêu phần trăm, tải lượng virus để xem khả năng lây nhiễm sau tiêm để Bộ Y tế có giải pháp cụ thể với trường hợp tiêm vaccine.

"Nếu chúng tôi không nhận được báo cáo theo đúng thời hạn, coi như địa phương không cần hỗ trợ. Khi đó, địa phương để xảy ra tiêm chủng chậm, Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine sang nơi khác và lãnh đạo sở y tế sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về việc điều chuyển vaccine"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Trong tình hình mới, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương cần mạnh dạn cách ly F1 tại nhà, F0 có triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà theo phác đồ Bộ Y tế đã hướng dẫn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần rà soát đánh giá nâng cao chất lượng điều trị ở tầng 3 để chuyển chiến lược điều trị, bảo đảm tỷ lệ tử vong thấp nhất.