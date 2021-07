Toàn tỉnh An Giang giãn cách theo Chỉ thị 15

Từ 11/7, tỉnh An Giang quy định nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo hình thức mang về hoặc giao hàng tại nhà.

Ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số huyện trong tỉnh An Giang xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, mặc dù vẫn được kiểm soát tốt.

Để kềm chế, kiểm soát hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo giãn cách 15 ngày, từ 0h 11/7.

Cụ thể, tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (trong một phòng), các cuộc họp dưới 20 người bố trí chỗ ngồi giữa các đại biểu tối thiểu 1,5 m.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; tạm dừng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống, tiệc cưới, vũ trường, quán bar, chợ đêm…

Các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại An Giang chuyển hoạt động kinh doanh theo hình thức mua mang đi hoặc giao hàng tại nhà, không phục vụ quá 10 người.

Tại An Giang, từ ngày 15/4 đến sáng 10/7 có 109 trường hợp mắc Covi-19, trong đó có một người tái dương tính. Ngành y tế An Giang đang điều trị 90 người mắc Covid-19 tại huyện An Phú (5), Tịnh Biên (20), Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đóng tại Châu Đốc (3), huyện Châu Thành (50), Tri Tôn (3), Châu Phú (8) và Phú Tân (1).