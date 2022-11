Toàn 'đô' đào hố trên đồi cao để chôn giấu ma túy

Lợi dụng địa hình đồi núi, Toàn "đô" không giấu ma túy trong nhà, mà đào hố trên đồi cao phía sau nhà để chôn giấu ma túy.

Ngày 16/11, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết thực hiện mệnh lệnh của giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong các ngày 14/11 và 15/11, Công an huyện Quế Phong đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ, 4 người phạm tội về ma túy.

Trong đó, Lô Văn Toàn (biệt danh Toàn “đô”, sinh năm 1978, trú tại bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) rất nguy hiểm, nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án phạm tội về ma túy, lần gần nhất mãn hạn tù là năm 2018. Ra tù không lâu, Toàn bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ tái nghiện.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, lại lười lao động, hết tiền mua ma túy, Toàn tự móc nối, tìm nguồn hàng ở bên kia biên giới để sử dụng và bán kiếm lời. Khi Công an Nghệ An triển khai Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, nhiều đầu nậu ma túy bị bắt, Toàn lẩn trốn tại các khu vực hẻo lánh ở biên giới để chờ thời cơ hoạt động.

Những người bị bắt giữ và khu vực đồi cao được dùng để cất giấu ma túy.

Tối 14/11, Công an huyện Quế Phong bắt quả tang Phan Văn Thiện (sinh năm 1990), trú tại bản Minh Tiến, xã Minh Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,61 gram heroin. Thiện là khách hàng thường xuyên của Toàn.

Qua đấu tranh với Phan Văn Thiện, kết hợp các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đã tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp đối với Lô Văn Toàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 35 viên hồng phiến, 0,87 gram heroin cùng một số tiền mặt, điện thoại di động.

Thủ đoạn của Lô Văn Toàn khá tinh vi. Lợi dụng địa hình đồi núi, Toàn không giấu ma túy trong nhà, mà đào hố trên đồi cao phía sau nhà để chôn giấu ma túy. Khi có khách mua "hàng", Toàn dùng thang trèo lên đồi lấy ma túy để giao dịch.

Việc bắt thành công Lô Văn Toàn đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương, qua đó, triệt xóa điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn.

Cũng trong ngày 15/11, sau lễ ra quân, Công an xã Tiền Phong và Công an huyện Quế Phong đã bắt 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 27,9 gram heroin.

Công an xã Tiền Phong bắt quả tang Hoàng Văn Tiếu (sinh năm 2000, trú tại bản Mun, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,4 gram heroin.

Đội Cảnh sát Hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong bắt quả tang Lữ Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 24,59 gram heroin.