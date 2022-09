Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng

Tối muộn 6/9, đoạn clip nhiều người liều mình nhảy từ tầng cao để thoát khỏi đám cháy tại quán karaoke ở Bình Dương lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Chỉ đến sáng hôm sau, 12 thi thể được phát hiện trong quán karaoke bị cháy khiến nhiều người bàng hoàng.

Ai cũng cầu nguyện số nạn nhân dừng lại ở đó, nhưng đám cháy kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của 33 nạn nhân - tính đến thời điểm kết thúc tìm kiếm vào tối 7/9.

20h15 tối 6/9, lửa vừa bùng dữ dội ở tầng 2 của quán karaoke An Phú. 10 phút sau, đám cháy bao trùm căn nhà 3 tầng lầu, bên trong vẫn vang lên những tiếng hét thất thanh.

Ở tầng trệt tòa nhà, dòng người hoảng loạn lao như tên bắn về phía cánh cửa lớn - lối ra duy nhất để thoát khỏi đám cháy kinh hoàng.

20h30, 13 xe chuyên dụng cùng 70 chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường. Ngay sau đó, 22 người đứng trên sân thượng cầu cứu lần lượt được đưa xuống đất an toàn. Ngọn lửa tạm thời được khống chế, 500 m đường Trần Quang Diệu nồng nặc mùi cháy khét tỏa ra từ quán karaoke.

Cảnh sát tiếp tục vào sâu bên trong hiện trường để mở cuộc tìm kiếm nạn. Rạng sáng 7/9, 12 thi thể lần lượt được phát hiện - thông tin khiến nhiều người bàng hoàng.

Trong khi đó, ở Bệnh viện An Phú, 40 nạn nhân may mắn thoát nạn vẫn chưa hết sợ hãi. Có người thậm chí không biết mình đã được cứu sống bằng cách nào.

Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú, chia sẻ từ khi nhận được tin có vụ cháy lớn gần bệnh viện, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chở về 5-7 bệnh nhân. Tất cả nạn nhân mặt bị ám khói đen, quần áo ướt sũng, một số người chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân.

Người thân nạn nhân trắng đêm chờ nhận dạng thi thể người nhà của mình trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.

7/9 có lẽ là một ngày dài với rất nhiều người, đặc biệt là người thân của các nạn nhân vụ cháy. Trong cơn mưa nặng hạt chiều hôm ấy, mấy chục con người đỏ mắt ngóng chờ từng dòng tin tức để mong sớm tìm được người thân. Cứ mỗi lần một thi thể được đưa ra, hy vọng của họ lại bớt đi một chút.

Trong gần 20 giờ tìm kiếm, từ 12 nạn nhân ban đầu được lãnh đạo tỉnh Bình Dương xác nhận, con số vẫn không ngừng tăng lên. Khi thông báo kết thúc cuộc tìm kiếm vào tối muộn 7/9 cũng là lúc con số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lên tới 33 người.

Trước bệnh viện Đa khoa Thuận An, hơn 30 người đứng, ngồi không yên. Người dựa sát vách tường, người đứng chờ ngay cổng. Không ai mặc áo mưa, gương mặt ai cũng đẫm lệ, thẫn thờ. Họ là người nhà của những nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke đêm 6/9.

Trong hàng người đang hướng về phía bệnh viện, bà Thạch Thị Tiết (quê Kiên Giang) lạc lõng ôm chiếc túi nhàu nhĩ bước ngược trở ra. Vì Cúc, 24 tuổi - con gái bà Tiết, đã qua đời trong đám cháy.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con khiến bà không thể vững bước, nước mắt chảy thấm ướt lớp khẩu trang.

Cúc là nhân viên của quán karaoke An Phú, làm việc được 8 năm. Khi đám cháy bùng lên, cô đang ở lầu 3. Theo bà Tiết được nghe kể lại, Cúc chạy từ lầu 3 xuống nhưng nhớ ra còn chú chó nên quay lên lại, một người khác cùng chạy lên theo cũng không qua khỏi.

Với những người may mắn sống sót, họ cũng không khỏi bàng hoàng khi nhắc tới khoảnh khắc sinh tử đêm 6/9.

Nhớ lại thời điểm ai nấy đều tháo chạy khỏi đám cháy, chị N.Q. chỉ biết lao thẳng lên tầng trên cùng rồi nấp vào phòng vệ sinh, với hy vọng ngọn lửa sẽ không lan đến. Thế nhưng, khói bao trùm kín mít phòng vệ sinh khiến chị phải vội chạy ra ngoài kêu cứu.

Giây phút kiệt sức, chỉ còn những tiếng thở dốc, chị Q. được cứu sống. Cảnh sát đã kịp tiếp cận 2 tầng lầu của tòa nhà, đục tường thông vào các căn phòng để tìm kiếm nạn nhân. Từ phía nóc của quán karaoke, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, hồi đầu tháng 8, quán karaoke ở Hà Nội cũng bốc cháy khiến 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ. Vấn đề về an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke thời điểm đó cũng được gióng lên mạnh mẽ.

Thế những, nỗi kinh hoàng ấy một lần nữa tái hiện ở Bình Dương, thậm chí, mang hậu quả tàn khốc hơn rất nhiều.

Ngay sau khi vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời phối hợp với Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bộ Công an cũng được giao chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm.

Quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), bốc cháy lúc 20h15 ngày 6/9, tại tầng 2 căn nhà. Hỏa hoạn đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 33 người thiệt mạng.

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.