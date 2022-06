Toàn cảnh chiến sự Ukraine qua 4 bản đồ

Lực lượng Nga có một số bước tiến dù chậm nhưng đáng chú ý ở miền Đông, trong khi quân đội chính phủ Ukraine tiếp tục phản công tại Kherson và Kharkiv.

Miền Đông Ukraine tiếp tục là tâm điểm các trận đánh ác liệt nhất tại Ukraine. Các vị trí then chốt như Severodonetsk và Lysychansk đã trở thành mục tiêu bắn phá liên tục của pháo binh, không quân và tên lửa Nga suốt nhiều tuần lễ qua.

Chiến sự ác liệt ở miền Đông

Giới chức Nga tuyên bố lực lượng nước này đang tấn công nhằm mục tiêu "giải phóng hoàn toàn" Donbas. Đây là cách Moscow miêu tả giai đoạn 2 chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc chủ quyền của Ukraine, theo BBC.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2, lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn đã kiểm soát những vùng lãnh thổ đáng kể tại Donbas.

Nga đã kiểm soát phần lớn tỉnh Luhansk. Đồ họa: BBC.

Trái với sự bế tắc dẫn đến phải rút lui ở miền Bắc Ukraine, lực lượng Nga đã có những bước tiến dù chậm nhưng đáng chú ý ở miền Đông Ukraine. Đổi lại, lực lượng Nga hứng chịu thiệt hại về quân số và trang bị.

Trong tuần qua, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk, đô thị lớn cuối cùng ở miền Đông Ukraine trước đó còn nằm trong quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết họ rút khỏi Severodonetsk bởi thành phố đã bị hỏa lực Nga phá hủy hoàn toàn.

Với bước tiến này, lực lượng Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Luhansk.

Sáng 26/6, Nga bắn tên lửa hành trình tấn công những khu vực cách xa tiền tuyến ở miền Đông. 4 tên lửa Nga đã đánh vào các vị trí ở trung tâm thủ đô Kyiv, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Nga đã kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk trong tuần qua. Đồ họa: BBC.

Ngoài Kyiv, một cây cầu tại thành phố Cherkasy cũng bị tấn công. Cây cầu này bắc ngang sông Dnieper, có vai trò kết nối miền Đông và miền Tây Ukraine.

Theo tổ chức tư vấn chính sách và phân tích dữ liệu Institute for the Study of War (ISW), sau khi kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk, lực lượng Nga bắt đầu tập trung hỏa lực đánh vào thành phố Lysychansk.

Quân Nga cũng tiếp tục mở các cuộc tấn công về Slovyansk từ hướng thành phố Izyum, nhằm lấy lại đà tiến công sau khi liên tiếp bị quân đội Ukraine tập kích ở khu vực này.

Tình thế phức tạp hơn tại hướng Kharkiv

Tại miền Bắc, quân đội Ukraine đã giải phóng hoàn toàn khu vực quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv. Tuy nhiên, tình thế phức tạp hơn tại hướng Kharkiv.

Sau khi bị đánh bật ra khỏi khu vực ngoại ô Kharkiv, các đơn vị Nga đang đánh trả quyết liệt để duy trì quyền kiểm soát ở các vị trí có ưu thế phòng thủ phía bắc thành phố.

Mục tiêu của Nga là bảo vệ đường dây liên lạc trên bộ với vùng Donbas, cũng như duy trì sức ép không để quân đội Ukraine ở Kharkiv rút về bổ sung cho mặt trận Donbas.

Quân Nga đang cố gắng bám trụ lại khu vực gần biên giới hai nước ở mặt trận Kharkiv. Đồ họa BBC.

Mục tiêu của Nga ở miền Nam

Trong những ngày đầu chiến sự, lực lượng Nga thu được những bước tiến nhanh và đáng kể ở mặt trận phía nam. Mục tiêu chính của Nga tại hướng này là thiết lập hành lang trên bộ nối Crimea, khu vực bị Nga sáp nhập từ 2014, với vùng Donbas.

Nga đạt một số thành công ban đầu khi kiểm soát được Kherson và Melitopol. Tuy nhiên, sự kháng cự mãnh liệt của quân đội Ukraine gần Mykolaiv cũng như Mariupol khiến Nga bị bế tắc trong nhiều tuần.

Sau hơn 2 tháng bao vây, Nga chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Mariupol từ 20/5. Do thiếu nước sạch và cơ sở y tế, Mariupol do Nga kiểm soát đang đối mặt nguy cơ bùng phát dịch tiêu chảy. Hiện vẫn còn khoảng 100.000 thường dân ở Mariupol.

Quân đội Ukraine đang tiếp tục phản công ở mặt trận miền Nam. Đồ họa: BBC.

Nga đang sử dụng hỏa lực áp đảo của không quân và tên lửa tấn công các vị trí của quân đội Ukraine trên khắp mặt trận phía nam như Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Theo đánh giá của ISW, ưu tiên lúc này của Nga tại phía nam là đứng vững trước các cuộc phản công của quân đội Ukraine. Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã giành lại một số lãnh thổ gần Kherson.

Xa hơn nữa về phía Tây Nam, Nga ban đầu đặt mục tiêu đánh chiếm Odesa, cắt đứt hoàn toàn đường ra Biển Đen của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã bị quân dân Ukraine chặn đứng ở thành phố chiến lược Mykolaiv.

Cuộc phản công từ đầu tháng 3 của quân đội Ukraine đã đẩy lùi hoàn toàn lực lượng tấn công của Nga, buộc lính Nga phải rút về cố thủ tại Kherson.

Giới phân tích cho rằng Nga đang tiếp tục củng cố phòng thủ đảo Rắn ở biển Đen với các vũ khí phòng không, nhằm bảo vệ các tàu chiến của Moscow làm nhiệm vụ phong tỏa bờ biển Ukraine, qua đó ngăn Ukraine nối lại hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là lương thực.

Miền Tây Ukraine, bao gồm thành phố Lviv, đã hứng chịu một số cuộc tấn công bằng tên lửa. Tuy nhiên lực lượng mặt đất Nga chưa tiếp cận được khu vực này.