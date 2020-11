Toàn cảnh chặng 3 giải đua môtô VMRC 2020

Sau hơn 3 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, giải đua môtô Việt Nam - VMRC2020 trở lại. Địa điểm diễn ra chặng 3 là sân đua 2K tại Bình Dương.

Sau lượt chạy bấm giờ vào buổi sáng, 58 tay đua ở 5 hệ đấu bước vào trận đua chính diễn ra vào buổi chiều. So với lượt chạy bấm giờ, lượt chạy chính thức có lợi thế hơn nhờ điều kiện mặt đường khô ráo.

Hệ đấu đầu tiên là Vietnam Talent Cup với 7 vận động viên tranh tài. Đức Tài là tay đua giành được vị trí xuất phát đầu tiên, xếp sau anh lần lượt là An Phú và Minh Tú. Hệ đấu này còn có sự góp mặt của Wiliam Vinh Schulz, tay đua người nước ngoài gốc Việt.

Sau khi xuất phát, Đức Tài tận dụng tốt lợi thế dẫn đầu, bám đuổi quyết liệt phía sau là An Phú. Tuy nhiên, 2 tay đua này xảy ra va chạm sau nửa vòng đua đầu tiên. Sự cố này khiến cho Đức Tài không thể tiếp tục tham gia trận đấu, trong khi đó An Phú tuột xuống vị trí gần cuối đoàn.

Bằng kinh nghiệm vốn có, An Phú dần bám đuổi kịp nhóm phía trên. Sau khoảng 7 vòng, anh giành được vị trí đầu tiên và giữ vững thứ hạng đến khi kết thúc trận đấu. Sau 12 vòng đua, thứ hạng nhất, nhì, ba lần lượt là các tay đua An Phú, Trường Bảo, Minh Tú.

Hệ đấu đầu tiên là Vietnam Talent Cup với 7 vận động viên tranh tài.

Hệ đấu tiếp theo là Blade 110, cả 3 tay đua xuất phát đầu tiên có kết quả bấm giờ chỉ chênh lệch chưa đến 0,7 giây. Vị trí pole thuộc về Minh Phụng với thành tích 47,277 giây, xếp thứ 2 và 3 là Chí Hiếu (47,567 giây) và Đức Phúc (47,937 giây).

Minh Phụng gần như không gặp trở ngại nào từ các đối thủ. Anh dần nới rộng khoảng cách với nhóm phía dưới sau 2-3 vòng đua. Sau 9 vòng chạy, tay đua này vượt qua người chạy cuối là Hữu Khang.

Điểm nhấn của hệ đấu này là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 2 tay đua Phương An và Đức Phúc để giành lấy vị trí thứ 4, Phương An cán đích nhanh hơn 0,27 giây so với Đức Phúc sau 12 vòng chạy. Hạng nhất hệ Blade 110 ở chặng 3 thuộc về Minh Phụng, Chí Hiếu và Hoàng Khang lần lượt cán đích ở vị trí 2 và 3.

Điểm nhấn của hệ đấu Blade 110 là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 2 tay đua Phương An và Đức Phúc.

Ở hệ MSX 125, Đức Thanh, đương kim vô địch hệ Blade 110 VMRC 2019, xếp ở vị trí xuất phát đầu tiên với thành tích 44,387 giây. Nhật Trường xếp thứ 2 với thành tích 45,289 giây.

Các tay đua có màn xuất phát khá tốt, trừ Đức Giang (số đeo 48). Là tay đua từng thi đấu ở nước ngoài, Đức Thanh không gặp khó khăn trước các đối thủ như Nhật Trường hay Quốc Hiếu, anh nhanh chóng dẫn đầu đoàn đua và tạo khoảng cách an toàn với người phía sau.

Dù bị Quốc Hiếu dẫn trước ở những vòng đua đầu tiên, Nhật Trường vẫn bình tĩnh và bám đuổi sát phía sau. Tay đua sinh năm 1996 đã có pha vượt Quốc Hiếu liều lĩnh ở khúc cua thứ 3. Cú vượt này giúp Nhật Trường cán đích ở vị trí thứ 2.

Sau 12 vòng đấu, Đức Thanh cán đích vị trí đầu tiên với tổng thời gian là 9 phút 14,930 giây. Nhật Trường và Quốc Hiếu lần lượt về nhì và ba với khoảng cách 0,25 giây.

Đức Thanh là vận động viên về nhất hệ MSX 125.

Đến với hệ Winner 150, Hoàng Tiến là vận động viên có được vị trí xuất phát đầu tiên, theo sau anh lần lượt là 2 tay đua Đông Nghi và Ngọc Nhân. Cả 3 tay đua đều là những cái tên quen thuộc trong làng đua xe tại Việt Nam.

Đông Nghi nhanh chóng chiếm lấy vị trí đầu tiên của Hoàng Tiến sau khi xuất phát, bám đuổi quyết liệt phía sau là Trường Giang. Có những thời điểm tưởng chừng vị trí đầu tiên của Đông Nghi bị Trường Gianh chiếm lấy.

Đông Nghi về nhất chặng 3 VMRC 2020 với thời gian 9 phút 28,267 giây, về nhì là Trường Giang (9 phút 28,876 giây), vị trí thứ 3 thuộc về Ngọc Nhân (9 phút 29,298 giây). Tay đua có thời gian chạy tốt nhất là Ngọc Nhân với thành tích 46,555 giây.

VĐV Tô Hà Đông Nghi xuất sắc dành chiến thắng tại hạng mục cao nhất Winner 150cc khuôn khổ chặng 3.

Hệ đấu cuối cùng là UB130, hệ đấu được khán giả mong đợi nhất. Anh Tuấn là tay đua giành lấy vị trí pole với thời gianh 42,871 giây, nhanh hơn người thứ 2 là Minh Sang gần 1 giây.

Với lợi thế về sức mạnh của chiếc xe, Minh Sang nhanh chóng bứt phá và leo lên vị trí dẫn đầu, bám đuổi quyết phía sau là Anh Tuấn. Khi cả 2 so kè quyết liệt, chiếc xe của Anh Tuấn gặp sự cố và không thể tiếp tục thi đấu. Sau sự cố của Anh Tuấn, nhóm dẫn đầu có 5 tay đua là Minh Sang, Duy Thông, Khánh Lộc, Hoàng Phúc và Hữu Tín.

Tuấn Anh và Minh Sang so kè quyết liệt trong hệ đấu UB130.

Tay đua Duy Thông tạm dẫn đầu trong gần 5 vòng đấu, tuy nhiên Minh Sang vượt mặt Duy Thông trên đoạn đường thẳng về đích. Kết quả chung cuộc, Minh Sang về nhất với thời gian 7 phút 26,63 giây, Duy Thông và Hữu Tín lần lượt về thứ 2 và 3.

Honda Việt Nam (HVN) tin rằng đua xe thể thao là môn thể thao tốc độ lành mạnh, chuyên nghiệp, đồng thời là hình thức giải trí hấp dẫn với người Việt. Tiếp nối VMRC 2018 và VMRC 2019, HVN tài trợ tổ chức VMRC 2020. VMRC hướng đến sân chơi với các tiêu chuẩn hàng đầu cho tay đua Việt, thổi bùng ngọn lửa đam mê tốc độ trong những tín đồ đua xe thể thao, cũng như phát hiện tài năng mới cho nền đua xe thể thao Việt Nam.

Qua đó, HVN hy vọng các tay đua có sân chơi chuyên nghiệp và thử thách để phô diễn trọn vẹn đam mê tốc độ, đồng thời mang văn hóa đua xe trở nên gần gũi hơn với người Việt, nuôi dưỡng ước mơ phát triển đua xe Việt Nam vươn tầm quốc tế.