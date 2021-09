Tòa yêu cầu điều tra lại vụ truy sát tài xế taxi ở Bắc Giang

HĐXX đề nghị làm rõ hành vi của 6 bị cáo có mục đích giết tài xế hay không, điều tra dấu hiệu cướp tài sản là dây chuyền và tiền mặt trong ví của nạn nhân.

Ngày 23/9, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ hàng loạt tình tiết liên quan vụ tài xế Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) tử vong trong cuộc truy sát đêm 11/11/2020.

Chủ tọa Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh qua nghiên cứu hồ sơ và căn cứ quá trình thẩm vấn, HĐXX thấy nhiều tình tiết của vụ án không thể bổ sung, làm rõ tại tòa và cần thu thập, điều tra lại.

Điều tra dấu hiệu cướp tài sản

HĐXX cho biết cáo trạng và giám định pháp y nêu cơ chế hình thành các thương tích trên thi thể anh Bách là do tai nạn giao thông. Trong khi đó, lời khai của những người làm chứng thể hiện nạn nhân bị Nguyễn Sinh Mạnh (24 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và một số người lôi ra khỏi taxi rồi đánh hội đồng.

Tòa sơ thẩm yêu cầu làm rõ hành vi của các bị cáo có mục đích giết người hay không? Vết thương do tai nạn có trước hay do bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong?

6 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.H.

Theo chủ tọa, cơ quan giám định kết luận anh Bách có vết thương hở ở vùng lông mày do va chạm với vật trong ôtô. Trong khi đó, Công an huyện Hiệp Hòa thu giữ của bị cáo Mạnh một chiếc kéo kim loại. HĐXX đề nghị làm rõ vết thương này của anh Bách có phải do chiếc kéo gây ra.

Cấp sơ thẩm đề nghị trưng cầu giám định lại tại Hội đồng giám định Trung ương để làm rõ nguyên nhân khiến tài xế tử vong; điều tra lại cơ chế hình thành các thương tích trên tử thi sau va chạm với xe tải đổ đất chắn ngang quốc lộ 37 trong đêm 11/11/2020.

Cũng theo quyết định trả hồ sơ, TAND tỉnh Bắc Giang đề nghị điều tra làm rõ những người liên quan gồm Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Phượng có đồng phạm giúp sức cho các bị cáo. Đây là 2 cô gái đi cùng Mạnh trong đêm xảy ra vụ truy sát.

HĐXX yêu cầu xác định trách nhiệm dân sự, hình sự của các nhà thầu thi công quốc lộ 37 là Công ty Tân Phát và Công ty Thịnh Phát, trách nhiệm của tài xế Khúc Văn Khiêm (người lái xe tải va chạm với taxi của anh Bách).

Ngoài ra, chủ tọa cho biết quá trình thu giữ, niêm phong và mở niêm phong vật chứng của nạn nhân Bách gồm điện thoại, ví da và camera hành trình, Công an huyện Hiệp Hòa không mời phía gia đình bị hại là vi phạm nghiêm trọng thủ tục, trình tự tố tụng. HĐXX đề nghị khắc phục thiếu sót này bằng việc mời các bên liên quan để làm việc.

Quyết định trả hồ sơ còn yêu cầu điều tra dấu hiệu cướp tài sản là dây chuyền và tiền mặt trong ví của anh Bách, đồng thời cần thu thập bổ sung hồ sơ bệnh án của nạn nhân.

Nhân chứng nói tài xế còn sống sau tai nạn

Hồ sơ vụ án cho thấy Mạnh là người chuyên "cung cấp" nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở huyện Hiệp Hòa. Trong số nhân viên có Nguyễn Thị Phượng.

Khuya 10/11/2020, chị Ngân và em họ tên Lưu thuê Bách chở đến thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa tìm gặp Phượng nói chuyện vì Ngân cho rằng cô này có quan hệ với chồng mình. Đến một quán karaoke, 2 cô gái xô xát với nhau.

Nhân chứng chụp lại hình ảnh nạn nhân Bách (khoanh đỏ) sau va chạm với xe tải.

Phát hiện nhân viên bị đánh, Mạnh cùng Phượng và các bị cáo lên ôtô, xe máy đuổi theo taxi của anh Bách. Cuộc truy đuổi kéo dài suốt quãng đường gần 50 km. Các phương tiện chạy với tốc độ hơn 90 km/h.

Đến huyện Việt Yên, anh Bách cho xe quay đầu nên Mạnh sai Nguyễn Đức Hiếu tìm cách đón lõng. Hiếu mang dao phóng lợn chặn taxi nhưng bất thành.

Đến đoạn đường qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, taxi tông trúng xe tải do anh Khiêm điều khiển. Lúc đó, các bị cáo đưa anh Bách cùng 2 vị khách ra khỏi taxi rồi đánh 3 nạn nhân. Sau vụ việc, anh Bách tử vong.

Quá trình xét xử, anh Khiêm tường trình sau va chạm giao thông, nhân chứng thấy tài xế Bách giữ chặt cửa taxi, không cho bị cáo Nguyễn Văn Ích giật cửa xe. Khi bị lôi ra ngoài, nạn nhân bị nhiều người hành hung.

Một nhân chứng khác cho rằng sau khi bị đánh, anh Bách còn quỳ gối trên đường và chắp tay van xin. Trả lời tại tòa, chị Bình, nhân viên của bị cáo Mạnh, cũng nói rằng nạn nhân Bách còn sống sau va chạm với xe tải.