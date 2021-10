Tòa tuyên án vụ ca sĩ Lizzy lái xe gây tai nạn giao thông

Lizzy bị phạt 15 triệu won vì lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. Cựu thành viên After School không kháng cáo.

Ngày 28/10, Yonhap News đưa tin Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra phán quyết cho cựu thành viên After School, Park Soo Young (Lizzy) về việc lái xe khi say rượu và gây tai nạn.

Tòa án quận trung tâm Seoul xử Lizzy nộp phạt 15 triệu won (tương đương 13.000 USD ). Cựu thành viên After School không kháng cáo quyết định của tòa án.

Trong phiên tòa ngày 28/10, Tòa án quận trung tâm Seoul thông báo: "Bị cáo điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, gây ra tai nạn và thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo là người phạm tội lần đầu, cũng đã đền bù cho nạn nhân. Nạn nhân đồng ý giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo".

Lizzy tạm dừng hoạt động sau vụ việc.

Trước đó, trong phiên tòa đầu tiên diễn ra hồi tháng 9, công tố viên yêu cầu bản án tù một năm đối với cựu thành viên After School. Lizzy cũng thừa nhận mọi cáo buộc và xin lỗi vì hành động của mình.

Newsen đưa tin ngày 19/5, cựu thành viên After School bị bắt giam vì lái xe khi say rượu. Sở cảnh sát Seoul Gangnam cho biết Lizzy vi phạm quy định cấm lái xe trong tình trạng say xỉn của Luật Giao thông đường bộ.

Khi lái xe ở khu phố Cheongdam, quận Gangnam, Seoul lúc 22h ngày 18/5, Lizzy tông vào một chiếc taxi. Nồng độ cồn trong máu của nữ ca sĩ tại thời điểm xảy ra tai nạn ở mức bị thu hồi bằng lái xe.