Tòa tuyên 5 án tử hình trong vụ án ma túy ở Cao Bằng

5 bị cáo vừa bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt mức án tử hình về tội Mua bán trái phép hàng chục bánh heroin.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Vàng A Ca (SN 1998), Hoàng Văn Sông (SN 1990), Hoàng Văn Sinh (SN 1992, cùng trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm) Hoàng Doãn Bột (SN 1984, trú tại xã Đàm Thủy) và Nông La Bội (SN 1987, trú tại xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh).

Theo hồ sơ vụ án, hồi 22h30 ngày 10/4/2021, tại khu vực xóm Cốc Vường, xã Sóc Hà (huyện Hà Quảng, Cao Bằng), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Ca, Sinh và Sông vận chuyển ma túy, vật chứng thu giữ một túi du lịch màu đen chứa 40 bánh heroin.

Các bị cáo bị bắt giữ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 2/2021, thông qua mạng xã hội, Ca quen biết một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ tên tuổi, địa chỉ). Khi người đàn ông này đặt vấn đề thuê Ca vận chuyển và tìm người mua ma túy, Ca đã đồng ý.

Từ ngày 4/3-10/4/2021, bị cáo Vàng A Ca đã 3 lần mua bán trái phép 80 bánh heroin với tổng khối lượng gần 28 kg, thu lợi bất chính 150 triệu đồng; bị can Hoàng Doãn Bột 3 lần mua bán trái phép 80 bánh heroin với tổng khối lượng xấp xỉ 28 kg, thu lợi bất chính 400 triệu đồng; bị can Hoàng Văn Sông 2 lần tham gia giúp Ca và Bột mua trái phép 60 bánh heroin với tổng khối lượng 21 kg, thu lợi bất chính 50 triệu đồng. Bị can Sinh giúp Ca mua bán trái phép 40 bánh heroin với khối lượng xấp xỉ 14 kg, bị bắt quả tang nên chưa được hưởng lợi; bị can Nông La Bội giúp Bột mua bán trái phép 20 bánh heroin với khối lượng khoảnh 7 kg, thu lợi bất chính 11 triệu đồng.

Trong vụ án này, Ca và Bột phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò trực tiếp thực hiện; Sông, Sinh và Bội tham gia với vai trò là người giúp sức cho Ca và Bột.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Vàng A Ca, Hoàng Doãn Bột, Hoàng Văn Sông, Hoàng Văn Sinh, Nông La Bội án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.