Tòa triệu tập 200 người làm chứng vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Các bị can đã cấp 431 bằng và chứng nhận giả, thu lợi bất chính 7,1 tỷ đồng. Nhiều người dùng giấy tờ giả để học thạc sĩ, thi công chức, làm nghiên cứu sinh.

Sáng 23/12, TAND Hà Nội mở lại phiên xử ông Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) và 9 bị cáo khác liên quan vụ cấp 431 bằng đại học và chứng nhận giả, thu lợi bất chính 7,1 tỷ đồng xảy ra tại cơ sở đào tạo này.

Thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. HĐXX triệu tập 30 người liên quan và 200 người làm chứng tham gia tố tụng. Hôm 26/11, phiên tòa tạm hoãn do nhiều luật sư vắng mặt.

Ông Dương Văn Hòa (trái) và 2 thuộc cấp. Ảnh: Bộ Công an.

VKSND truy tố bị can Dương Văn Hòa, 2 cựu hiệu phó Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà cùng 7 người khác về tội Giả mạo trong công tác. Trong đó, ông Hòa bị truy tố ở mức 12-20 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, ông Trần Khắc Hùng đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới làm, cấp văn bằng 2 đại học tiếng Anh giả của hệ chính quy cho người có nhu cầu.

Để có phôi in bằng, Trần Kim Oanh và các bị can tự làm quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển, công văn đề nghị mua phôi. Sau đó, ông Dương Văn Hòa ký xác nhận lên các văn bản này rồi gửi đến Bộ GD&ĐT.

VKS xác định từ 22/5/2018 đến 29/3/2019, bị cáo Hòa ký 429 văn bằng giả. Trong đó, Đại học Đông Đô thu hơn 7,1 tỷ đồng của 347 trường hợp.

Bị can Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô) bị cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo những người khác thực hiện hành vi như cáo trạng quy kết. Do ông Hùng bỏ trốn nên cơ quan công an đã truy nã, tạm đình chỉ điều tra.