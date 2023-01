Tòa Tối cao Israel buộc ông Netanyahu sa thải bộ trưởng

“Đa số thẩm phán quyết định việc bổ nhiệm là không hợp lý. Do đó, thủ tướng phải đưa ông ấy (tức ông Deri - PV) rời khỏi chức vụ”, bản tóm tắt phán quyết của Tòa án Tối cao Israel cho biết.

Ông Netanyahu, người vừa trở lại ghế thủ tướng Israel tháng 12/2022, chưa đưa ra bình luận. Đảng Shas của ông Deri đã chỉ trích phán quyết.

Ông Deri, người đang kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng Y tế và sẽ trở thành bộ trưởng Tài chính trong tương lai theo thỏa thuận liên minh, từng thừa nhận bản thân có hành vi trốn thuế để đổi lại việc không phải ngồi tù.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Israel có thể sẽ gây ra tác động tiêu cực tới liên minh cầm quyền cánh hữu của ông Netanyahu - vốn được đánh giá là mang tính thiên hữu nhất trong lịch sử Israel.

Đảng Shas của ông Deri đang chiếm 11 ghế trong Quốc hội Israel, và là đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền. Nếu đảng này rút ra khỏi liên minh, chính phủ của ông Netanyahu sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Israel cũng có thể khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa cơ quan hành pháp và tư pháp nước này.

Chính phủ Israel đang ấp ủ kết hoạch cải cách hệ thống tư pháp, trong đó tăng kiểm soát của nhánh hành pháp với việc bổ nhiệm các quan chức tư pháp, cũng như giảm quyền lực của Tòa án Tối cao.

