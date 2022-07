Tòa Tối cao chặn chính sách của ông Biden về người nhập cư

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 21/7 đã từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc khôi phục chính sách hạn chế bắt giữ người nhập cư.

Một thẩm phán liên bang ở Texas nói rằng bản hướng dẫn (do chính quyền Biden đưa ra trước đó) cho các nhân viên nhập cư đã vi phạm luật liên bang, theo Washington Post.

Tòa án cho biết họ sẽ xem xét lại yêu cầu này vào tháng 12.

Vào tháng 9/2021, Bộ An ninh Nội địa đã chỉ đạo các quan chức Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ưu tiên giam giữ những người vượt biên và người nhập cư có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói rằng không nên bắt giữ hoặc trục xuất tất cả người nhập cư trái phép mà không tính đến các yếu tố khác. Đây là một sự thay đổi so với quan điểm của chính quyền Trump.

Tổng chưởng lý của đảng Cộng hòa trên toàn quốc đã đệ đơn kiện, và những người ở Texas và Louisiana đã thành công.

Các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ bắt giữ một người đàn ông nhập cư trái phép ở Escondido, California, năm 2019. Ảnh: AP.

Thẩm phán Drew Tipton - người được ông Donals Trump bổ nhiệm - ở Texas đồng ý với lập luận rằng chính sách này tạo gánh nặng cho họ do chi phí giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác của người nhập cư. Ông đồng thời cho rằng chính sách vi phạm luật liên bang yêu cầu ICE giam giữ và trục xuất những người nhập cư phạm tội nghiêm trọng hoặc đã được lệnh trục xuất gần đây.

Vụ việc ở Texas nằm trong số một loạt các vụ kiện nhằm tìm cách hủy bỏ các chính sách nhập cư của ông Biden, vốn được nhà lãnh đạo Mỹ cho là một cách tiếp cận nhân đạo hơn.

Tổng thống đã cố gắng "tạm dừng" việc trục xuất trong 100 ngày, một chính sách mà ông Tipton cũng đã ngăn chặn. Ông Biden cũng đã đệ trình một dự luật cho phép hầu hết 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ có được cơ hội trở thành công dân Mỹ. Dự luật đã gây xáo trộn phần lớn trong quốc hội vốn đang chia rẽ.