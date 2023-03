Tòa tháp ‘đại đao’ ở quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất

Tại Qatar, nơi mà tàu điện ngầm cũng có hạng thương gia, sự sang trọng chỉ là yếu tố đầu tiên khi xây khách sạn.

Để xây dựng một khách sạn mới thực sự ấn tượng, các nhà thiết kế phải tìm cách tạo nên sự khác biệt. Một trong số đó là dành 5 năm để xây mới một tòa nhà mang hình dáng quốc huy nước này.

Tòa nhà mang tên tháp Katara được chia đôi cho hai khách sạn Fairmont và Raffles. Mỗi khách sạn chiếm một nửa tòa nhà có tổng diện tích 300.000 m2, được thiết kế như một cặp đại đao của Qatar.

Thiết kế cặp kiếm có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên quốc gia Trung Đông này, từ quán cà phê đến tiệm trang sức. Nhưng đây là lần đầu một tòa nhà được áp dụng ý tưởng này.

Nằm dọc theo vùng nước trong xanh của vịnh Ba Tư, cặp khách sạn song sinh tọa lạc ở Lusail này đều mang sự sang trọng với những cách riêng, CNN cho hay.

Hai khách sạn này chính thức mở cửa từ tháng 1. Dù vậy, nó từng được dùng để phục vụ các quan chức FIFA tại kỳ World Cup năm 2022. Ngoài ra, còn có tin đồn rằng đây cũng là nơi ở của một số thành viên hoàng gia Qatar vào lúc diễn ra ngày hội bóng đá.

Nằm ở phía bên trái, khách sạn Raffles thu hút bởi dấu ấn nghệ thuật. Một chiếc piano lớn màu trắng được đặt giữa tiền sảnh, với ánh sáng phản chiếu từ kính vạn hoa dạng xoáy dài 60 m chiếu trên trần nhà.

Khách sạn có rạp chiếu phim riêng, kết hợp với đồ ăn nhẹ do chính đầu bếp nơi đây chuẩn bị. Quầy bar trên tầng mái tổ chức các buổi nhạc sống, cũng là nơi trưng bày những chai whisky đắt đỏ.

Phòng cao cấp nhất có tên Raffles Suite, trải dài trên hai tầng của khách sạn và có hồ bơi riêng, thang máy nội bộ, tiệm làm tóc và nhà tắm phong cách Thổ Nhĩ Kỳ (hammam).

Blue Cigar, quầy bar phục vụ cocktail và xì gà, với nội thất xanh đậm, cùng những giá sách cao đến trần nhà, tạo cảm giác như địa điểm thường xuyên lui tới của điệp viên 007 James Bond.

Những kệ sách cao ở đây không chỉ dùng để trang trí. Những vị khách tại đây có thể xem được nhiều phiên bản sách cực hiếm, như ấn bản đầu tiên của cuốn “Moby Dick”, hay ấn bản tiếng Anh sớm nhất sử thi “Odyssey” của Homer.

Các vị khách của khách sạn được phát găng tay và kính lúp để tự đọc, hoặc có thể yêu cầu nhân viên đọc to những đoạn cụ thể.

Thắc mắc với người ngoài là khi đến tháp Katara, họ nên chọn khách sạn nào.

Christian Hirt, giám đốc điều hành của cả hai khách sạn, giải thích rằng mỗi khách sạn sẽ có một tệp khách hàng riêng.

“Khách của Raffles là những du khách tinh tế, tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa mới mà họ chưa từng có trước đây. Trong khi đó, Fairmont hướng đến du khách đã có kinh nghiệm, muốn khám phá văn hóa địa phương đích thực", ông nói.

Cảm giác sống động từ Fairmont bắt đầu ngay khi bước vào tiền sảnh. Những khối vuông bằng vàng 18 cara được dùng để tạo họa tiết trên tường, cùng chiếc đèn chùm lớn nhất thế giới, được treo ở trần cao 53 m.

Ý tưởng thiết kế khách sạn Fairmont đến từ yếu tố thường thấy trong văn hóa thượng lưu - những du thuyền.

Các căn phòng trang nhã và ấm áp với tông màu trắng và xanh lam, với những căn phòng có tầm nhìn hướng về vịnh Ba Tư. Những tấm ván đầu giường bằng nhung trắng uốn cong như những viên ngọc trai, biểu tượng nổi tiếng của đất nước.

Chủ đề về biển cũng được thể hiện một cách tinh tế, với những tác phẩm điêu khắc bằng vỏ sò, đèn ngủ lấy cảm hứng từ đèn bão, hay những cuốn sách ảnh về các đại dương trên thế giới.

Quầy bar trên tầng 33 cũng mang tông màu trắng và xanh lam, tạo cảm giác nhẹ nhàng, đồng thời tối đa hóa ánh sáng mặt trời.

