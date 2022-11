Tòa nhà hình biểu tượng vô cực ở Quảng Châu

Khi bề mặt bên ngoài bị bức xạ mặt trời làm nóng đến 35 độ C, hệ thống làm mát sẽ hoạt động 3-4 phút sau mỗi nửa giờ, giúp hạ nhiệt độ bề mặt của toà nhà xuống 14 độ C và nhiệt độ bên trong chỉ còn 5 độ C. Ảnh: Arch Daily.