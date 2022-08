Tòa nhà 8 tầng ở Hải Phòng bị biến dạng, có nguy cơ sập

Sau vụ sập nhà 6 tầng, tòa nhà còn lại cao 8 tầng của khách sạn Hải Yến bị biến dạng, trong tình trạng nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào.

Ngày 12/8, ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng, cho biết cơ quan chức năng đang phong tỏa một phần phía trước khách sạn Hải Yến và tổ chức sơ tán 9 hộ dân sống xung quanh khách sạn tại số 552 cụm dân cư đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, để đảm bảo an toàn.

Theo ông Cường, sự cố sập tòa nhà 6 tầng phía sau của khách sạn khiến tòa nhà 8 tầng ở phía trước bị biến dạng, nghiêng về phía sau và sập một mảng tường bên hông tầng 7-8, nằm sát ngôi nhà bị sập.

Ngoài ra, thời tiết khu vực khách sạn Hải Yến có mưa liên tục nhiều ngày qua. Vụ sập nhà bên cạnh khiến kết cấu của ngôi nhà 8 tầng bị tác động, có thể sập bất cứ lúc nào.

Ngôi nhà 6 tầng bị sập trong đêm. Ảnh: T.Đ.

Chính quyền huyện An Dương cho hay đại diện khách sạn Hải Yến đến cơ quan chức năng trình báo, cam kết tự nguyện hỗ trợ bồi thường phí điều trị cho người bị thương và các thiệt hại do vụ sập gây ra. Đồng thời, họ chủ động có phương án tự tháo dỡ phần công trình của khách sạn không đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, chính quyền huyện An Dương đang vận động chủ khách sạn có phương án tháo dỡ tòa nhà còn lại để đảm bảo tính mạng, tài sản cho các hộ dân liền kề cũng như đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho chủ khách sạn.

Khách sạn Hải Yến gồm hai đơn nguyên có diện tích hơn 300 m2, được xây dựng từ năm 1991, đã xuống cấp trầm trọng.

Khu vực đơn nguyên phía trước là tòa nhà 8 tầng rộng 200 m2, đơn nguyên phía sau có diện tích gần 100 m2 được xây nối tiếp với tòa nhà phía trước.

Gần đây, khách sạn tạm dừng kinh doanh để sửa chữa, không có khách lưu trú. Chủ khách sạn sống tại tòa nhà 8 tầng phía trước.

Sự cố sập nhà làm chị Đ.T.K.A. (38 tuổi) trú số nhà 556 bị thương nhẹ, ngôi nhà của chị A. bị sập một phòng phía sau cùng.