Tòa chấp nhận cho Quốc Cường Gia Lai nhận lại 16,9 tỷ đồng

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng có cơ sở để chấp nhận và cần trả lại số tiền 16,9 tỷ đồng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Ngày 3/4, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết liên quan vụ chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển ở huyện Nhà Bè và dự án Khu dân cư Ven Sông ở quận 7 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Bị cáo Phan Thanh Tân được hưởng án treo

Theo HĐXX, bản án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Công Thiện 13 năm tù, tổng hình phạt chung là 26 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Thông (cựu phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM) bị phạt 11 năm tù; tổng hợp với bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù. Tòa phạt bị cáo Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng Phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy) 9 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 21 năm tù.

Bị cáo Trần Công Thiện tại tòa. Ảnh: Y Kiện.

Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm 4 tháng tù đến 8 năm tù về cùng tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng bị cáo Phan Thanh Tân (cựu phó chánh Văn phòng Thành ủy), HĐXX cho biết ở giai đoạn xét xử phúc thẩm đã nộp bổ sung số tiền 3,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả; bị cáo Tân có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên tòa cấp phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù giam).

Chấp nhận cho Quốc Cường Gia Lai nhận lại 16.9 tỷ đồng

Đối với kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP.HCM về phần xác định thời điểm thất thoát tài sản Nhà nước trong vụ án là số tiền Nhà nước bị thất thoát cho đến khi được ngăn chặn là 735 tỷ đồng (tức thời điểm Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án). Theo HĐXX, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện, khách quan và căn cứ vào thiệt hại thực tế, thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra phải xác định ở thời điểm hành vi phạm tội hoàn thành. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận kháng nghị này.

Đối với kháng cáo của Công ty Quốc Cường Gia Lai về việc cho nhận lại số tiền 16,9 tỷ đồng đang bị tạm giữ trong tài khoản của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM. HĐXX cho rằng, các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, chủ thể bị thiệt hại là Công ty Tân Thuận. Do đó, có cơ sở để chấp nhận và cần trả lại số tiền 16,9 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai.

Đại diện Công ty Quốc Cường Gia Lai tại tòa. Ảnh: Y Kiện.

Đối với kháng cáo xin tiếp tục thực hiện dự án Khu dân cư Ven Sông của Công ty Quốc Cường Gia Lai, HĐXX cho rằng không thuộc thẩm quyền xem xét của tòa. Do đó, HĐXX kiến nghị giao UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định về pháp luật đất đai.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền bị thất thoát, đồng thời tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.

Bản án sơ thẩm cáo buộc ông Trần Công Thiện, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và đồng phạm đã chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển và dự án khu dân cư Ven Sông - là tài sản Nhà nước do Công ty Tân Thuận quản lý - cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai mà không thực hiện thẩm định giá, không đảm bảo nguyên tắc thị trường, gây thất thoát hơn 207 tỷ đồng .

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Y Kiện.