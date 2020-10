Tòa án triệu tập 22 nhân chứng liên quan vụ án của Seungri

Tại phiên tòa ngày 14/10, bên công tố đưa ra nhiều bằng chứng buộc tội nam ca sĩ.

Ngày 14/10, Seungri đã tham dự phiên điều trần thứ hai tại tòa án quân sự Hàn Quốc. Trước khi xuất hiện trong buổi điều trần, hồi tháng 7, cựu thành viên Big Bang bị truy tố 8 tội danh, gồm: môi giới mại dâm, tham ô, đánh bạc trái phép, vi phạm quy định vệ sinh thực phẩm...

Tại phiên tòa ngày 14/10, bên công tố đã đưa ra nhiều bằng chứng buộc tội nam ca sĩ. Theo Yonhap News, cuối phiên điều trần, tòa án quyết định triệu tập 22 nhân chứng để làm rõ các cáo buộc hình sự của Seungri.

Seungri tham gia phiên điều trần thứ hại tòa án quân sự ngày 14/10. Ảnh: Yonhap News.

Các nhân chứng được triệu tập tới phiên tòa bao gồm Jung Joon Young, Yoo In Suk, Kim In Chul. Đây là những người được chỉ định làm nhân chứng về việc mua bán dâm bất hợp pháp. 6 cá nhân khác sẽ làm chứng về tội danh vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. 7 người làm chứng tội danh tham ô...

Đại diện của Seungri cho rằng triệu tập 22 nhân chứng là việc khá khó, đặc biệt khi có những nhân chứng người nước ngoài như Nhật Bản, Hong Kong... Tòa án bác bỏ quan điểm trên, đồng thời chỉ trích vì luật sư của Seungri không tìm được lời khai chứng minh thân chủ vô tội.

"Nếu muốn chứng minh thân chủ vô tôi, anh nên lấy được lời khai của nhân chứng trong giai đoạn điều tra này", Yonhap News đăng tải nguyên văn phát ngôn của thẩm phán.

Trước đó, trong quá trình xem xét bằng chứng phía công tố đưa ra, đại diện của Seungri liên tục phủ nhận. Cụ thể, trước hình ảnh chứng minh cơ sở kinh doanh Monkey Museum của Seungri vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, luật sư nói: "Nguồn gốc hình ảnh không rõ ràng, do đó chúng tôi không đồng ý đây là bằng chứng xác thực".

Jung Joon Young và Yoo In Suk được triệu tập làm nhân chứng trong vụ án Seungri. Ảnh: Segye Ilbo.

Theo truyền thông Hàn, công tố viên tiếp tục đưa ra bằng chứng cho thấy Seungri đã phát tán ảnh phụ nữ khỏa thân vào một nhóm chat có cả Jung Joon Young và Choi Jong Hoon. Sau đó, luật sư khẳng định Seungri lấy được ảnh từ nhân viên làm việc tại cơ sở giải trí người lớn ở Singapore, do đó nam ca sĩ không trực tiếp vi phạm luật về quấy rối tình dục trên nền tảng kỹ thuật số.

Đối với cáo buộc môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài từ tháng 12/2015-1/2016, Yonhap News dẫn lời luật sư của Seungri: "Bị cáo không có động cơ nào dẫn đến hành vi môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư, dưới bất kỳ hình thức nào. Anh ấy cũng như chưa bao giờ tự mua dâm".

Báo chí Hàn Quốc cho biết phiên điều trần tiếp theo của vụ án Seungri sẽ diễn ra vào ngày 12/11 với sự góp mặt của các nhân chứng.