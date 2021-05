Tòa Ai Cập bác đơn đòi bồi thường của chủ tàu Ever Given

Một tòa án ở Ai Cập ngày 23/5 bác đơn khiếu nại của Shoei Kisen, công ty sở hữu tàu container Ever Given, khi đòi Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) phóng thích tàu và bồi thường.

Trong phiên tòa ngày 23/5 tại Toà án Kinh tế Ismailia của Ai Cập, đội đại diện pháp lý của công ty Shoei Kisen đưa ra nhiều bằng chứng và lập luận cáo buộc các hành vi của SCA, bao gồm giam giữ tàu Ever Given trái phép và đòi bồi thường (gần một tỷ USD) vô lý.

Dẫu vậy, đơn kháng cáo của công ty Shoei Kisen vẫn bị Toà án Kinh tế Ismailia bác bỏ, theo Reuters.

Luật sư Ahmed Abu Ali, thành viên đội pháp lý đại diện công ty Shoei Kisen, cho rằng SCA vi phạm quy định an toàn khi cho phép tàu Ever Given đi vào kênh đào Suez hồi tháng 3 giữa lúc thời tiết xấu, theo Guardian.

Bên cạnh đó, ông Abu Ali lập luận rằng SCA không chứng minh được sự cố tàu Ever Given mắc kẹt gần một tuần là do lỗi của công ty Shoei Kisen.

Tàu Ever Given từng mắc kẹt trong gần một tuần ở kênh đào Suez vào tháng 3, làm tắc nghẽn quá trình lưu thông hàng hóa, ảnh hưởng đến nhiều đơn vị vận chuyển trên toàn thế giới. Ảnh: Al Jazeera.

Trước đó, SCA kiện đơn vị chủ quản của tàu Ever Given, yêu cầu bồi thường để bù đắp thiệt hại đối với tuyến đường thủy huyết mạch trong quá trình nạo vét và trục vớt, cũng như chi phí thiết bị và nhân công.

Đơn kiện của SCA yêu cầu công ty Shoei Kisen bồi thường 916 triệu USD . Tuy nhiên, lãnh đạo SCA lưu ý rằng công ty này vẫn chấp nhận khoản bồi thường ở mức 600 triệu USD .

Ngược lại, phía Shoei Kisen đề nghị SCA bồi thường 100.000 USD cho những tổn thất liên quan tới việc tàu Ever Given bị giữ trái phép từ tháng 3 đến nay.

Phía SCA chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, công ty này từng công khai phủ nhận trách nhiệm trong vụ tàu container mắc kẹt hồi cuối tháng 3.