Tổ hợp A00 có thể xét tuyển ngành nào của khối công an, quân đội?

Thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có thể đăng ký vào ĐH Phòng cháy Chữa cháy, Học viện An ninh Nhân dân và 16 học viện, trường sĩ quan.

Trao đổi tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021, học sinh Nguyễn Phúc Thuận đặt câu hỏi: "Thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có thể xét tuyển vào những ngành học nào thuộc khối ngành công an, quân đội?".

Đại tá Nguyễn Viết Ngụ - Cán bộ chuyên trách tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Bộ Quốc phòng), cho biết thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 có thể lựa chọn 3 học viện, đại học thuộc khối ngành công an và 16 học viện, trường sĩ quan thuộc khối ngành quân đội để đăng ký xét tuyển.

Thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 có thể xét tuyển vào nhiều trường, học viện thuộc khối công an và quân đội. Ảnh minh họa: V.L.

Cụ thể, đối với khối ngành công an, tổ hợp A00 có thể xét tuyển vào ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân; ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của ĐH Phòng cháy Chữa cháy; ngành An toàn thông tin của HV An ninh Nhân dân.

Các trường, học viện thuộc khối ngành quân đội xét tuyển khối A00 là HV Kỹ thuật Quân sự, HV Hậu cần, HV Quân y, HV Khoa học Quân sự, HV Phòng không - Không quân, HV Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Phòng hóa và Trường Sĩ quan Không quân.

Khi xét tuyển tổ hợp A00 vào khối ngành công an, quân đội, nếu có kết quả điểm thi thấp, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng, thay đổi tổ hợp xét tuyển khác có mức điểm cao hơn.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) khuyên thí sinh lựa chọn các ngành thuộc khối công an, quân đội cần phải có lý tưởng và năng lực.

Ông Hạ cho biết thêm: "Năm 2020, điểm chuẩn của các ngành thuộc khối công an, quân đội thấp hơn so với các năm trước. Điều này có thể do điểm chuẩn các năm quá cao khiến nhiều thí sinh ngần ngại không dám đăng ký xét tuyển".