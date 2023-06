Tố đường kém chất lượng, người dân bị chủ thầu đánh nhập viện

Bức xúc việc con đường giao thông nông thôn đang thi công không đảm bảo chất lượng, anh Võ Toàn phản ánh vụ việc thì bị ông Võ Hồng Vĩ là chủ thầu công trình đánh phải nhập viện.

Dù đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, nhưng bức xúc vụ việc bị ông Vĩ đánh nên anh Võ Toàn (SN 1993, trú tổ 8, thôn 1, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) viết đơn gửi công an, UBND xã Tiên Lãnh, UBND huyện Tiên Phước và các cơ quan báo chí can thiệp giải quyết.

Theo trình bày của anh Toàn, tuyến đường nông thôn từ cầu Đá Hang đến nhà ông Tống Phước Sừng dài gần một km, xưa nay là đường đất nên người dân ở đây đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Khi nghe tin UBND xã Tiên Lãnh có chủ trương đổ bê-tông con đường rộng 3 m, người dân rất vui mừng, tự nguyện hiến đất, cây cối và góp mỗi hộ từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng để địa phương bồi thường cây cối cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng nhiều tại cầu Đá Hang.

Anh Toàn bị ông Vĩ đánh phải nhập viện điều trị.

Theo yêu cầu của UBND xã, thôn, mỗi hộ cử một người tham gia Tổ giám sát công trình. Lúc nhà thầu tập kết vật liệu, anh Toàn phát hiện sỏi quá lớn và cát lẫn nhiều bùn đất nên báo lên UBND xã, nhưng chủ thầu vẫn cho công nhân sử dụng vật liệu này đổ bê-tông con đường. Đến lượt anh Toàn làm giám sát thì con đường đã làm được 70 m.

Lúc đó, anh Toàn phát hiện mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, công nhân làm mặt bằng đường trước khi đổ bê-tông nham nhở, lót bạt dưới nền đất chỗ có chỗ không. Cùng lúc đó, công nhân sử dụng cát sỏi lẫn bùn đất để trộn bê-tông không đảm bảo chất lượng, trộn tỷ lệ cát sỏi nhiều không đúng quy chuẩn nên anh Toàn yêu cầu dừng đổ bê-tông, quay lại hình ảnh vật liệu kém chất lượng và mặt đường bị nứt.

Sau đó, anh Toàn báo cáo vụ việc lên thôn, UBND xã đến kiểm tra và yêu cầu dừng thi công. Vài ngày sau, anh Toàn phát hiện công nhân dùng máy bơm nước xịt trôi bùn đất trong cát sỏi để tiếp tục thi công. Bức xúc, anh Toàn đăng clip, hình ảnh lên Facebook tố chủ thầu làm công trình kém chất lượng và bị ông Vĩ dọa đánh.

“Sau khi chủ thầu tập kết cát sỏi mới, tôi giám sát thì phát hiện công nhân trộn tỷ lệ cát sỏi nhiều, không đúng quy định nên nhắc nhở. Lúc đó, ông Vĩ tỏ vẻ khó chịu, gây gổ rồi đánh vào đầu, ngực tôi. Chưa hết, em của ông Vĩ cũng xông vào bóp cổ, đánh trúng ngực, đầu tôi. Lúc anh Huỳnh Văn Tám (1989) là thành viên Tổ giám sát công trình can ngăn thì bị em ông Vĩ khống chế.

Bị 2 người tấn công, tôi không có sức phản kháng đợi bà con đến giải cứu, sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện tại tôi cảm thấy đau đầu và tức ngực, người rất mệt mỏi. Tôi đã làm đơn tố cáo sự việc gửi công an xã, UBND xã và huyện can thiệp giải quyết”, anh Toàn tâm sự.

Đoạn đường bê-tông người dân phản ánh đơn vị thi công sử dụng vật liệu chứa bùn đất và trộn không đúng tỷ lệ.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 8/6, đoạn 70 m trước nhà ông Tống Phước Sừng mặt đường bê-tông xuất hiện nhiều vết nứt đã được trám lại bằng xi-măng. Người dân tổ 8 cho biết việc anh Toàn phản ánh cát sỏi trộn bê-tông chứa bùn đất, mặt đường bị nứt là đúng. Sau khi xảy ra vụ xô xát, ông Vĩ đã vận chuyển bãi cát sỏi có lẫn bùn đất đi nơi khác.

“Toàn đang mắc bệnh sức khỏe yếu, ông Vĩ biết nhưng vẫn hành hung Toàn như vậy là không thể chấp nhận được. Người dân tại tổ 8 rất bức xúc trước vụ việc, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết đúng theo quy định”, một người dân nói.

Được biết, con đường có kinh phí đầu tư hơn 900 triệu đồng từ nguồn của chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

Về nội dung anh Toàn phản ánh, ông Bùi Sang - Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cho biết, tiếp nhận thông tin xảy ra xô xát giữa ông Vĩ và anh Toàn, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã đến ghi nhận, lấy lời khai những người liên quan. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Toàn và anh Tám quay clip và chụp hình ảnh bãi cát sỏi của ông Vĩ, sau đó hai bên xảy ra tranh cãi và ông Vĩ đánh anh Toàn. UBND xã yêu cầu Công an xã điều tra, giải quyết vụ việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc người dân tố công trình kém chất lượng, ông Sang cho biết qua kiểm tra, UBND xã phát hiện có tình trạng nứt trên mặt bê-tông ở đoạn 70 m dân phản ánh và vật liệu cát sỏi đổ bê-tông có đất. Sau đó, địa phương đã yêu cầu chủ thầu dừng thi công đường.

Theo yêu cầu của Ủy ban xã, chủ thầu đã tập kết vật liệu sạch để thi công, hiện công trình vẫn đang được thi công đảm bảo theo yêu cầu, được giám sát chặt. Địa phương sẽ kiểm tra chất lượng đoạn đường bị nứt, nếu nhận thấy không đảm bảo sẽ yêu cầu chủ thầu thi công làm lại.