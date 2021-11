Tổ chức tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tối 21/11, Việt Nam tổ chức hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn.

Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại”, đây là năm thứ 10 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam.

Dự buổi lễ có Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với lãnh đạo các bộ, ngành là cơ quan thành viên của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 5.000 người trong 11 tháng năm 2021 đồng thời ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa: H.Q.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt đời sống xã hội, giao thông cũng không ngoại lệ. Các lực lượng chức năng vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch nhằm đảm bảo phục vụ kinh tế xã hội.

Tuy nhiên chỉ riêng 11 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông vẫn cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 đồng bào.

Năm an toàn giao thông 2021 có chủ đề Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông qua chương trình "Người bạn đường" góp tiếng nói tri ân đến lực lượng chức năng và tưởng niệm những người đã không trở về nhà do tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ ôtô lao xuống vực làm 3 người chết ở đèo Mã Pì Lèng Xe Kia Morning nằm dưới vực sâu gần 200 m ở khu vực đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Vụ tai nạn làm 3 người chết, một người bị thương.